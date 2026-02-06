Prizorišče 25. zimskih olimpijskih iger

Zimske olimpijske igre se bodo udarno začele z otvoritvijo na kultnem stadionu San Siro, kjer sicer domujeta nogometna velikana Milan in Inter. Med drugim bosta nastopila ameriška pevka Mariah Carey in italijanski zvezdnik Andrea Bocelli.

Kljub temu da igre nosijo ime "Milano Cortina 2026", se bodo odvijale v različnih predelih severnega dela Italije. Večji del dogajanja bo potekal v Milanu in Cortini d'Ampezzo, prizorišča pa so tudi v dolinah Valtellina in Fiemme.

Organizatorji so za igre pripravili 348 medalj; po 116 zlatih, srebrnih in bronastih. Zanje se bo borilo 2871 športnikov iz 92 različnih držav. Slovenske barve bo v šestih različnih športih zastopalo 37 tekmovalcev.

Milano in Cortina sta s skupno kandidaturo premagala Stockholm in s pripravami na igre začela že leta 2019. Dve leti kasneje so potrdili uradni logotip turnirja in maskoti, ki nosita imeni Tino in Milo, lani pa razglasili še slogan iger: "To je tvoj občutek".