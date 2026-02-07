'Na meni je bilo preveč pritiska, s katerim se mi ni uspelo soočiti'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nika Prevc je bila na srednji skakalnici v Predazzu daleč najboljša v poskusni seriji, podobno kot je kazala že na treningih, ko pa je šlo zares, je v prvem skoku po slabšem pristanku za vodilno Norvežanko Anno Stroem zaostajala za točko. Nato pa tekmice v finalu kljub boljšemu skoku ni več mogla ujeti.

Tudi Prevc sama je kot vedno z visokimi cilji stremela k zlati medalji. A čeprav ji je danes spodrsnilo, v ciljni areni je bila vidno razočarana po drugem mestu, bo še imela nove priložnosti, da se okiti tudi z zlatom, že na teh igrah, saj sledita še tekma mešanih ekip in tekma na veliki napravi.

V prvih intervjujih po koncu tekme je bila objokana, a je nato še pred podelitvijo medalj hitro sprejela dejstvo, da je srebrna kolajna ob prvencu na igrah vrhunski dosežek, ki ga marsikateri športnik v karieri sploh ne doživi. Pozneje je bila po prejeti medalji že nekoliko bolj zadovoljna in ponosna na odličje, ki si ga je želela od otroštva, a je bila še vedno vidno pretresena in razočarana.

Srebrna kolajna za Niko Prevc FOTO: Bobo

"Zelo mi je lepo in zelo sem ponosna na medaljo. To je stvar, ki sem si jo želela že od otroštva. Za analizo bo še čas. Malo me muči, ker je bila prva serija tista, kjer sem izgubila, kar sem si najbolj želela," je dejala slovenska junakinja. "Samo želela sem si čim več točk in čim boljši skok za čim boljši rezultat," je opisala svoj miselni proces pred drugim skokom in dodala: "Težko zberem prave občutke. Dobila sem, kar sem si želela in grem z dvignjeno glavo naprej."

Prevc je s srebrom osvojila 29. slovensko kolajno na zimskih olimpijskih igrah. Ob tem je to 12. srebrna slovenska kolajna na zimskih igrah doslej ter tretja srebrna za smučarske skoke. Slovenski skakalni šampionki je do danes manjkala le še olimpijska medalja, s katero je zdaj napolnila vitrino in osvojila praktično vse, kar je v smučarskih skokih dosegljivo (svetovni naslov, zmaga v seštevku svetovnega pokala, svetovni rekord ter olimpijska medalja). Edino, kar ji za zdaj še preostane, je naslov olimpijske prvakinje.

Domen in Nika Prevc FOTO: OKS

Nika se je s srebrom pridružila bratoma iz dinastije Prevc, športno upokojenima Petru in Cenetu, ki sta oba dobitnika olimpijskega odličja. Še en brat Domen je velik favorit za odličja na teh igrah."Malo časa še potrebujem, da dojamem, kaj se je danes dogajalo. Veliko stvari je bilo. Zelo sem zadovoljna s prvo olimpijsko medaljo. Olimpijske igre so tekmovanje, kjer moraš pokazati največ in na naslednjih tekmah bom dala vse od sebe," je dejala Prevc.

Kot je dodala, si je danes naložila preveč pritiska. "Danes je bilo na meni preveč pritiska, s katerim se mi ni uspelo soočiti. A zdaj sem zelo vesela, da je moja prva olimpijska tekma za mano. Bila je odlična izkušnja in zdaj lahko uživam na igrah," je še dejala na novinarski konferenci najboljše trojice.