Na čeladi upodobil ubite športnike, Ukrajincu prepovedali nastop z njo

Vse od leta 2021 so na olimpijskih igrah s 50. odlokom Olimpijske listine prepovedane vse oblike "demonstracij ali političnih, verskih in rasnih propagand". Kljub temu se je ukrajinski olimpijec, skeletonist Vladislav Heraskevič odločil, da se v Cortino d'Ampezzo poda s posebej izdelano čelado, na kateri je upodobil v vojni ubite ukrajinske športnike. "Na čeladi so upodobljeni športniki, ki so bili ubiti med vojno – oziroma natančneje, le majhen del njih. To je nepošteno in ti ljudje nas ne bi smeli zapustiti v tako mladih letih. S tem se želim pokloniti tem posameznikom in njihovim družinam. Svet mora vedeti pravo ceno ukrajinske svobode," je sporočil na družbenem omrežju ter dodal, da na olimpijskih igrah tekmuje prav zanje.

Ukrajinski skeletonist pa je na družbenem omrežju sporočil, da mu je Mednarodni olimpijski komite (MOK) prepovedal nastop s to čelado. "MOK je prepovedal uporabo moje čelade na uradnih treningih in tekmovanjih," je dejal 26-letnik, ki je čelado že nosil med treningom na olimpijskih igrah. Že pred njimi je sicer športnik, ki je na otvoritveni slovesnosti nosil tudi ukrajinsko zastavo, sporočil, da jih bo uporabil kot platformo, na kateri lahko pozornost usmeri na vojno. "Ta odločitev mi lomi srce. Občutek imam, da MOK izdaja tiste športnike, ki so bili del olimpijskega gibanja, in jim ne dovoli, da bi bili počaščeni na športnem prizorišču, kamor ti športniki nikoli več ne bodo mogli stopiti. In to kljub precedensom v sodobnem času in preteklosti, ko je MOK dovolil takšne poklone, so se tokrat odločili, da bodo za Ukrajino določili posebna pravila," je dejal Heraskevič. Številni od upodobljenih športnikov so bili sicer tudi njegovi prijatelji. MOK sicer njegovih navedb še ni potrdil, je pa Heraskevič dejal, da so v ponedeljek stopili v stik z ukrajinskim olimpijskim komitejem. Po poročanju BBC-ja naj bi sicer komite dejal, da ni prejel nobene uradne zahteve za uporabo čelade na tekmovanju.

'Ta resnica ne more biti neprimerna'

So se pa glede domnevne prepovedi že odzvali številni v Ukrajini. Tamkajšnji predsednik Volodimir Zelenski se je na spletu zahvalil Heraskeviču, "ker je svet spomnil na ceno našega boja". "Ta resnica ne more biti neprimerna ali imenovana za 'politično demonstracijo na športnem dogodku'. To je opomnik celotnemu svetu, kaj je sodobna Rusija," je poudaril. Med upodobljenimi športniki je izpostavil umetnostnega drsalca Dmitra Šarparja, ki je bil ubit v boju blizu Bahmuta, in 19-letnega biatlonca Jevhena Maljševa, ki so ga okupatorji ubili blizu Harkova.