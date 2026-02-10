Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Na čeladi upodobil ubite športnike, Ukrajincu prepovedali nastop z njo

Cortina d'Ampezzo, 10. 02. 2026 08.06 pred 8 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Vladislav Heraskevič s čelado

Ukrajinski skeletonist Vladislav Heraskevič je sporočil, da mu je Mednarodni olimpijski komite prepovedal tekmovati s čelado, na kateri je imel prikazane športnike, ki so umrli v času vojne v Ukrajini. 26-letnik je čelado nosil med treningom zimskih olimpijskih iger v Cortini. Olimpijski komite sicer prepovedi še ni potrdil, se je pa na novico že odzvala država v vojni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da "resnica ne more biti označena za neprimerno".

Vse od leta 2021 so na olimpijskih igrah s 50. odlokom Olimpijske listine prepovedane vse oblike "demonstracij ali političnih, verskih in rasnih propagand". Kljub temu se je ukrajinski olimpijec, skeletonist Vladislav Heraskevič odločil, da se v Cortino d'Ampezzo poda s posebej izdelano čelado, na kateri je upodobil v vojni ubite ukrajinske športnike.

"Na čeladi so upodobljeni športniki, ki so bili ubiti med vojno – oziroma natančneje, le majhen del njih. To je nepošteno in ti ljudje nas ne bi smeli zapustiti v tako mladih letih. S tem se želim pokloniti tem posameznikom in njihovim družinam. Svet mora vedeti pravo ceno ukrajinske svobode," je sporočil na družbenem omrežju ter dodal, da na olimpijskih igrah tekmuje prav zanje.

Ukrajinski skeletonist pa je na družbenem omrežju sporočil, da mu je Mednarodni olimpijski komite (MOK) prepovedal nastop s to čelado. "MOK je prepovedal uporabo moje čelade na uradnih treningih in tekmovanjih," je dejal 26-letnik, ki je čelado že nosil med treningom na olimpijskih igrah. Že pred njimi je sicer športnik, ki je na otvoritveni slovesnosti nosil tudi ukrajinsko zastavo, sporočil, da jih bo uporabil kot platformo, na kateri lahko pozornost usmeri na vojno.

"Ta odločitev mi lomi srce. Občutek imam, da MOK izdaja tiste športnike, ki so bili del olimpijskega gibanja, in jim ne dovoli, da bi bili počaščeni na športnem prizorišču, kamor ti športniki nikoli več ne bodo mogli stopiti. In to kljub precedensom v sodobnem času in preteklosti, ko je MOK dovolil takšne poklone, so se tokrat odločili, da bodo za Ukrajino določili posebna pravila," je dejal Heraskevič. Številni od upodobljenih športnikov so bili sicer tudi njegovi prijatelji.

MOK sicer njegovih navedb še ni potrdil, je pa Heraskevič dejal, da so v ponedeljek stopili v stik z ukrajinskim olimpijskim komitejem. Po poročanju BBC-ja naj bi sicer komite dejal, da ni prejel nobene uradne zahteve za uporabo čelade na tekmovanju.

'Ta resnica ne more biti neprimerna'

So se pa glede domnevne prepovedi že odzvali številni v Ukrajini. Tamkajšnji predsednik Volodimir Zelenski se je na spletu zahvalil Heraskeviču, "ker je svet spomnil na ceno našega boja". "Ta resnica ne more biti neprimerna ali imenovana za 'politično demonstracijo na športnem dogodku'. To je opomnik celotnemu svetu, kaj je sodobna Rusija," je poudaril.

Med upodobljenimi športniki je izpostavil umetnostnega drsalca Dmitra Šarparja, ki je bil ubit v boju blizu Bahmuta, in 19-letnega biatlonca Jevhena Maljševa, ki so ga okupatorji ubili blizu Harkova.

Preberi še Več kot olimpijske sanje: po štirih letih vojne športnik v objemu družine

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je medtem izpostavilo, da je bilo med rusko invazijo ubitih več kot 650 ukrajinskih športnikov in trenerjev. "Rusijo je treba izključiti iz mednarodnega športa, dokler nadaljuje brutalno agresijo," so še poudarili. MOK je sicer dovolil tekmovanje 13 ruskim športnikom, ki pa tekmujejo kot individualni nevtralni športniki (AIN).

Nekdanji namestnik ukrajinskega notranjega ministra Anton Geraščenko je medtem poudaril, da šport ni nikoli onkraj politike. "Ti padli ukrajinski športniki so žrtve brutalne ruske agresije," je dejal in izpostavil, da je pred tem italijanski atlet nosil čelado, na kateri je bila prikazana tudi ruska zastava. Športnik je sicer pojasnil, da ima predstavljene zastave vseh držav, v katerih je sodeloval na olimpijskih igrah.

ukrajina olimpijske igre skeletonist čelada prepoved vojna

Razgalil se je zaradi Herminatorja

Navdihujoča zgodba dekleta z 'dihurjevo' pričesko

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
bibaleze
Portal
On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
zadovoljna
Portal
31-letnik je zapeljal eno izmed najlepših žensk na svetu
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka uspeh, device bodo iskrene
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka uspeh, device bodo iskrene
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Vadba lahko možgane ohranja mlajše, razkrivajo slikanja z magnetno resonanco
Vadba lahko možgane ohranja mlajše, razkrivajo slikanja z magnetno resonanco
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
cekin
Portal
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje napredovala v karieri
Horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje napredovala v karieri
moskisvet
Portal
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
dominvrt
Portal
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
7 predmetov, ki ne sodijo na podstrešje
7 predmetov, ki ne sodijo na podstrešje
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
Kosilo iz nekaj sestavin, ki vedno uspe
Kosilo iz nekaj sestavin, ki vedno uspe
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
voyo
Portal
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527