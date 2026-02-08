Naslovnica
Na dan kulture uradno odprli slovensko hišo na OI v Cortini

Cortina d'Ampezzo, 08. 02. 2026 20.16 pred 35 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.H. STA
Slovenska hiša v Cortini

Na praznični dan kulture je bila v Cortini d'Ampezzo uradno odprta slovenska hiša. Ta bo imela vlogo promocije Slovenije na zimskih olimpijskih igrah. Dogodka sta se udeležila tudi dvakratna olimpijska prvakinja ter ambasadorka hiše Tina Maze ter olimpijski prvak Primož Roglič, ki je bil pred člansko kariero smučarski skakalec.

Odprtja so se udeležili tudi slovenski olimpioniki Vesna Fabjan, Jure Košir, Andraž Vehovar, Andrej Hauptman, predstavniki slovenskega gospodarstva, politike, tujih nacionalnih olimpijskih komitejev ter tako slovenskih kot tudi tujih medijev.

"Zame ste zmagovalke in zmagovalci že vsi, ki ste se iger udeležili," je slovenske olimpijce in druge prisotne nagovoril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Obenem je čestital odsotni Niki Prevc, ki je v slabe tri ure vožnje oddaljenem Predazzu sinoči osvojila srebro, prvo medaljo Slovenije na teh igrah. Vsem ostalim pa je zaželel dobrodošlico od državnem prazniku.

"Večkrat rad poudarim, da smo po mednarodnih merilih glede števila medalj na prebivalca na tretjem mestu na svetu. In to je dosežek, ki ga lahko vsi občudujemo in na katerega smo lahko vsi ponosni. Naj bo ta hiša simbol naše enotnosti, energije in skupnega veselja ob športnih dosežkih," je dodal Han.

"Zame je enostavno, ker je bil za nas pravi tekmovalni začetek iger že sinoči, ko je bila v Predazzu uspešna Nika Prevc. Slovenija je ponosna na naše športnike, ki nas združujejo. So simbol olimpijskih vrednot, tako potrebnih v današnjih časih," je izpostavil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, ki se je za pomoč športu zahvalil vladi in ministru Hanu.

V slovenski hiši je načrtovanih je več kot 20 dogodkov, med drugim bo predsednik kluba slovenskih olimpijcev Iztok Čop 19. februarja gostil predstavnike svetovnega združenja olimpijcev.

Slovenska hiša v Cortini
Slovenska hiša v Cortini
FOTO: Olimpijski komite Slovenije

Hiša leži v strogem središču Cortine, manj kot 100 metrov od uradne navijaške cone. Zlahka vidna z velikim zelenim napisom na leseni ograji s Slovenijo v središču. Tudi sama hiša, ki domuje v polovici bara Janbo na slabil 100 kvadratnih metrih, je tako zunaj kot znotraj oblečena v les.

V času odprtja je bil celoten bar slovenski, sicer pa je v drugem delu kot običajno odprt tudi v času OI. Slovenski del je prav tako na odprt za vse mimoidoče od devetih do polnoči. Na voljo je slovenska hrana in pijača – od blejskih kremnih rezin do kranjske klobase.

V štiri nočeh in zgodnjih jutrih, ko je center mesta v Dolomitih odprt za dostavo, so pripeljali vse skupaj iz Slovenije, tudi okrog 1,5 tone lesa in Savinjske doline, obdelali pa so ga mizarji iz Rogaške Slatine. Podjetje Hosekra je poskrbelo za izvedbo lesenih konstrukcijskih in oblikovnih elementov.

Poleg navijaške cone je 15 minut oddaljena dvorana za krling, v neposredni bližini so še hiše Avstrije, Nemčije, Švice in gostiteljice Italije.

Slovenska hiša, v celoti bo stala 1,4 milijona evrov, od tega bo država namenila milijon evrov, je konceptualno in vsebinsko razvila agencija Arnoldvuga, arhitekturno zasnovo pa biro Elementarna, projekt pa sta vodila grafična oblikovalca Rok Staudacher in Nataša Vuga.

Navdih za podobo izhaja iz toplarja, tradicionalnega lesenega kozolca, ki je bil nekoč prostor skupnosti, dela in srečevanja. Leseno domačnost slovenskega podeželja prepleta s sodobnim oblikovanjem in olimpijsko energijo.

