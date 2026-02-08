Na dan kulture uradno odprli slovensko hišo na OI v Cortini

Odprtja so se udeležili tudi slovenski olimpioniki Vesna Fabjan, Jure Košir, Andraž Vehovar, Andrej Hauptman, predstavniki slovenskega gospodarstva, politike, tujih nacionalnih olimpijskih komitejev ter tako slovenskih kot tudi tujih medijev.

"Zame ste zmagovalke in zmagovalci že vsi, ki ste se iger udeležili," je slovenske olimpijce in druge prisotne nagovoril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Obenem je čestital odsotni Niki Prevc, ki je v slabe tri ure vožnje oddaljenem Predazzu sinoči osvojila srebro, prvo medaljo Slovenije na teh igrah. Vsem ostalim pa je zaželel dobrodošlico od državnem prazniku.

"Večkrat rad poudarim, da smo po mednarodnih merilih glede števila medalj na prebivalca na tretjem mestu na svetu. In to je dosežek, ki ga lahko vsi občudujemo in na katerega smo lahko vsi ponosni. Naj bo ta hiša simbol naše enotnosti, energije in skupnega veselja ob športnih dosežkih," je dodal Han.

"Zame je enostavno, ker je bil za nas pravi tekmovalni začetek iger že sinoči, ko je bila v Predazzu uspešna Nika Prevc. Slovenija je ponosna na naše športnike, ki nas združujejo. So simbol olimpijskih vrednot, tako potrebnih v današnjih časih," je izpostavil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, ki se je za pomoč športu zahvalil vladi in ministru Hanu.

V slovenski hiši je načrtovanih je več kot 20 dogodkov, med drugim bo predsednik kluba slovenskih olimpijcev Iztok Čop 19. februarja gostil predstavnike svetovnega združenja olimpijcev.