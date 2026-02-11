Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Na led s sliko staršev, umrlih v letalski nesreči

Milano, 11. 02. 2026 10.25 pred 35 minutami 2 min branja 3

Avtor:
T.H.
Drsalec Maksim Naumov s sliko pokojnih staršev

Ljubezen do drsanja je bila Maksimu Naumovu položena že v zibelko, saj se je rodil slavnim staršem, svetovnima prvakoma Evgeniji Šiškovi in Vadimu Naumovu. A nikoli si ni predstavljal, da ju med njegovim debijem na olimpijskem ledu ne bo ob njem. S seboj v Milano je lahko prinesel le staro družinsko fotografijo. Šiškova in Naumov sta pred letom umrla v trčenju potniškega letala družbe American Airlines in vojaškega helikopterja nad Washingtonom.

Ko je 24-letni Maksim Naumov v torek zvečer prvič stopil na olimpijski led, je občutil nekaj, česar pred tekmovanjem ni še nikoli - popoln mir. Tokratni tekmovalni dan ni bil podoben nobenemu doslej, običajno je nekoliko nemiren in hiti, trener pa mu vedno prigovarja, naj se sprosti.

V Milanu pa ga je prevzel občutek miru, tišine in samozavesti, je mladi umetnostni drsalec pripovedoval po nastopu v kratkem programu. Končal ga je z 85,65 točkami, rekordom sezone.

Naumov pravi, da je ta mir izviral iz spomina na starše – spomina, ki ga nosi s seboj tako čustveno kot fizično. S seboj na olimpijske igre je namreč prinesel fotografijo, na kateri je pri komaj treh letih že na ledu z mamo in očetom Evgenijo Šiškovo in Vadimom Naumovim, svetovnima prvakoma iz leta 1994. Nastopila sta tudi na olimpijskih igrah v Albertvillu 1992 in v Lillehamerju 1994.

"Občutek sem imel, kot da me je nekdo vodil," je pojasnil po svojem olimpijskem debiju. "Kot roka na hrbtu, ki me je potiskala naprej. Preprosto me je premikala od elementa do elementa," je nadaljeval. "Čutil sem njuno prisotnost," je zatrdil, ko je v rokah stiskal dragoceno fotografijo in se spominjal očetovih besed, da je vse do olimpijskih iger samo trening.

Del 16-članske ameriške odprave umetnostnih drsalcev je postal januarja. "Uspelo nam je," je odgovoril na vprašanje, kaj bi dejala njegova starša v trenutku, ko je zapečatil uvrstitev v olimpijsko reprezentanco.

Tragična smrt

Ruska drsalca Evgenija Šiškova in Vadim Naumov sta leta 1994 postala svetovna prvaka, v naslednji sezoni pa sta postala tudi prvaka finalne serije.

Umetnostna drsalca Evgenija Šiškova in Vadim Naumov
Umetnostna drsalca Evgenija Šiškova in Vadim Naumov
FOTO: AP

Med najboljše tri sta se uvrstila tudi na evropskih prvenstvih med letoma 1990 in 1995. Po končani športni karieri sta se posvetila trenerskemu delu, od leta 1998 sta živela v ZDA, kjer se jima je leta 2001 rodil sin Maksim, ki je šel po njunih stopinjah in postal mladinski državni prvak.

Januarja lani sta se udeležila nacionalnega razvojnega tabora, ki je potekal v sklopu ameriškega prvenstva v umetnostnem drsanju v Kansasu. Domov bi morala leteti 29. januarja 2025, vendar let 5342 letalske družbe American Airlines na letališču Ronald Reagan nikoli ni pristal.

Preberi še Na strmoglavljenemu letalu domnevno tudi svetovna prvaka v umetnostnem drsanju
Spominska plošča Evgeniji Šiškovi in Vadimu Naumovu
Spominska plošča Evgeniji Šiškovi in Vadimu Naumovu
FOTO: AP

Bombardier CRJ700 je nad Washingtonom trčil z vojaškim helikopterjem Black Hawk in strmoglavil v reko Potomac. Umrlo je vseh 64 ljudi na krovu letala in trije vojaki v helikopterju.

Maksim Naumov drsalec starši vadim naumov evgenija šiškova olimpijske igre

'Ko je Nika Vodan skočila v drugi seriji, sem vedel, da je to - to'

Slovenski skakalci prepričljivo do zlate medalje na tekmi mešanih ekip

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
StAnalitik
11. 02. 2026 11.00
A RUS lohk sliko kaže,Ukrajinec pa čelade ne sme nosit
Odgovori
0 0
prisoten
11. 02. 2026 10.50
Prav bi bilo, da ga olimpjsku komite spakira, tako njega kakor ukrainca z čelado. Spomine naj 10 dni pustijo doma in razmislijo ali so športni dogodki namenjeni športu, ali samopromociji. Jutri bo že prišel tekmovalec na letalnico z prepariranim ptičem na glavi, ker ga njegov davno umrli ptič inspirira. Bljak.
Odgovori
-1
0 1
dark Cat
11. 02. 2026 10.50
Celada ze zaklenjena....🥱
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
zadovoljna
Portal
Katera vadba je najboljša za zdravje in energijo?
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, vodnarje čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, vodnarje čaka sprostitev
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
vizita
Portal
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa?
Kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa?
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Šest živil, ki najbolj škodujejo zdravju črevesja
Šest živil, ki najbolj škodujejo zdravju črevesja
cekin
Portal
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Zakaj za Valentinovo zapravimo vse več?
Zakaj za Valentinovo zapravimo vse več?
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
moskisvet
Portal
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kako z minimalnim naporom ponastaviti telo in um?
Kako z minimalnim naporom ponastaviti telo in um?
dominvrt
Portal
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Valentinove sladice: Sladke pregrehe za vsako horoskopsko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527