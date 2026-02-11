Na led s sliko staršev, umrlih v letalski nesreči

Ko je 24-letni Maksim Naumov v torek zvečer prvič stopil na olimpijski led, je občutil nekaj, česar pred tekmovanjem ni še nikoli - popoln mir. Tokratni tekmovalni dan ni bil podoben nobenemu doslej, običajno je nekoliko nemiren in hiti, trener pa mu vedno prigovarja, naj se sprosti.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Maksim Naumov prvič na olimpijskem ledu AP

V Milanu pa ga je prevzel občutek miru, tišine in samozavesti, je mladi umetnostni drsalec pripovedoval po nastopu v kratkem programu. Končal ga je z 85,65 točkami, rekordom sezone. Naumov pravi, da je ta mir izviral iz spomina na starše – spomina, ki ga nosi s seboj tako čustveno kot fizično. S seboj na olimpijske igre je namreč prinesel fotografijo, na kateri je pri komaj treh letih že na ledu z mamo in očetom Evgenijo Šiškovo in Vadimom Naumovim, svetovnima prvakoma iz leta 1994. Nastopila sta tudi na olimpijskih igrah v Albertvillu 1992 in v Lillehamerju 1994.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Drsalec Maksim Naumov s sliko pokojnih staršev AP

"Občutek sem imel, kot da me je nekdo vodil," je pojasnil po svojem olimpijskem debiju. "Kot roka na hrbtu, ki me je potiskala naprej. Preprosto me je premikala od elementa do elementa," je nadaljeval. "Čutil sem njuno prisotnost," je zatrdil, ko je v rokah stiskal dragoceno fotografijo in se spominjal očetovih besed, da je vse do olimpijskih iger samo trening. Del 16-članske ameriške odprave umetnostnih drsalcev je postal januarja. "Uspelo nam je," je odgovoril na vprašanje, kaj bi dejala njegova starša v trenutku, ko je zapečatil uvrstitev v olimpijsko reprezentanco.

Tragična smrt

Ruska drsalca Evgenija Šiškova in Vadim Naumov sta leta 1994 postala svetovna prvaka, v naslednji sezoni pa sta postala tudi prvaka finalne serije.

Umetnostna drsalca Evgenija Šiškova in Vadim Naumov FOTO: AP

Med najboljše tri sta se uvrstila tudi na evropskih prvenstvih med letoma 1990 in 1995. Po končani športni karieri sta se posvetila trenerskemu delu, od leta 1998 sta živela v ZDA, kjer se jima je leta 2001 rodil sin Maksim, ki je šel po njunih stopinjah in postal mladinski državni prvak. Januarja lani sta se udeležila nacionalnega razvojnega tabora, ki je potekal v sklopu ameriškega prvenstva v umetnostnem drsanju v Kansasu. Domov bi morala leteti 29. januarja 2025, vendar let 5342 letalske družbe American Airlines na letališču Ronald Reagan nikoli ni pristal.

Spominska plošča Evgeniji Šiškovi in Vadimu Naumovu FOTO: AP