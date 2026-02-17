Naslovnica
'Na poti na intervju padel in si presekal brado'

Predazzo, 17. 02. 2026 13.36 pred 49 minutami 1 min branja 15

Avtor:
A.V.
Domen Prevc

Dvakratni olimpijski prvak v posamični in ekipni konkurenci smučarskih skokov Domen Prevc je na zimskih olimpijskih igrah v Italiji (Predazzo) kljuboval konkurentom, vremenu in tudi enormnemu pritisku. In ko bi človek pomislil, da si je najmlajši od bratov Prevc več kot zaslužil mirno pot domov, se mu je na poti na intervju z našo medijsko hišo pripetila (bizarna) nezgoda.

Po zadnji olimpijski preizkušnji v moški konkurenci, kombinaciji dvojic, na kateri je slovenski tandem Domen Prevc - Anže Lanišek osvojil končno peto mesto, je napočil čas za pripravljanje kovčkov vrnitev v domovino.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Instagram

Še pred tem se je nesporni junak številka ena slovenskega skakalnega tabora odpravil proti dogovorjenemu intervjuju z našim novinarjem Maticem Flajšmanom in na tej poti doživel manjšo nezgodo. V nekem trenutku se je 26-letnik spotaknil, posledično padel in si presekal brado.

"Zelo zadovoljen in ponosen zapuščam prizorišče letošnjih olimpijskih iger. Z dvema zlatima medaljama in dvema svežima šivoma," se je nekoliko pošalil Domen Prevc.

olimpijske igre 2026 domen prevc padec presekana brada

Kamen za 860 evrov iz epicentra škandala

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
17. 02. 2026 14.35
Tudi najboljšim se zgodi. Saj se je nekaj podobnega pripetilo tudi Messnerju in Humarju na ravni podlagi.
Odgovori
0 0
MEDKO
17. 02. 2026 14.27
Negativna energija pri novinarjih
Odgovori
+1
1 0
Iqos
17. 02. 2026 14.25
A dej no,pol pa na ravnem pade.
Odgovori
-2
0 2
r h
17. 02. 2026 14.23
Mi pijemo, tralalala, mi pijem tralalalala.
Odgovori
-2
0 2
zajfa
17. 02. 2026 14.15
Naj malo manj v telefon buli vmes ko hodi, pa bo.
Odgovori
-7
2 9
96bimBo
17. 02. 2026 14.17
Gledal je dekleta.
Odgovori
+6
6 0
Uporabnik1935308
17. 02. 2026 14.17
Sklepaš po sebi, bull
Odgovori
+2
3 1
ho?emVšolo
17. 02. 2026 14.11
Skakljanje je ponotranil.
Odgovori
+3
4 1
Mclaren
17. 02. 2026 14.03
Car!
Odgovori
+9
10 1
Hydrangea21
17. 02. 2026 14.03
Joj Domen, vso srečo haha. Še enkrat, čestitke za vse medalje!
Odgovori
+10
12 2
96bimBo
17. 02. 2026 14.19
Se bi abzajkak?
Odgovori
-2
0 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
17. 02. 2026 14.02
Tip se f**ne na glavo 250m dalec pa lepo v telemarku pristane… Pol se pa na poti na interview sesuje kot kanta na ravnem. Evo, temu se rece usoda. Nikoli ne ves kje te caka?!? 😆
Odgovori
+13
14 1
96bimBo
17. 02. 2026 14.19
Fukach in 1/2
Odgovori
-2
0 2
JAZsemTI
17. 02. 2026 13.52
Domen res ni za male skakalnice…😏
Odgovori
+19
21 2
96bimBo
17. 02. 2026 14.20
Dibrivikni odstopu
Odgovori
-2
0 2
