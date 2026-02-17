'Na poti na intervju padel in si presekal brado'

Po zadnji olimpijski preizkušnji v moški konkurenci, kombinaciji dvojic, na kateri je slovenski tandem Domen Prevc - Anže Lanišek osvojil končno peto mesto, je napočil čas za pripravljanje kovčkov vrnitev v domovino.

Še pred tem se je nesporni junak številka ena slovenskega skakalnega tabora odpravil proti dogovorjenemu intervjuju z našim novinarjem Maticem Flajšmanom in na tej poti doživel manjšo nezgodo. V nekem trenutku se je 26-letnik spotaknil, posledično padel in si presekal brado.

"Zelo zadovoljen in ponosen zapuščam prizorišče letošnjih olimpijskih iger. Z dvema zlatima medaljama in dvema svežima šivoma," se je nekoliko pošalil Domen Prevc.