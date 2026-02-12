Slovenske smučarske tekačice daleč pod vrhom, najboljša na 48. mestu

26-letna Anja Mandeljc si je v svoji paradni disciplini na letošnjih igrah Milano-Cortina obetala več. Toda v njene načrte je precej zarezala bolezen na začetku iger, zaradi česar je izpustila tudi uvodni skiatlon na 20 km. "Nisem še popolnoma zdrava, ampak tekma je prišla na vrsto in morala sem na start. Na začetku sezone sem si želela veliko več. Štiri leta sem čakala na to. Zelo sem bila razočarana, ko sem zbolela. Težko je bilo izpustiti prejšnje tekme, jih gledati po televiziji in čakati na danes. Očitno se je to zgodilo z razlogom. Morala sem sprejeti odločitev, da se pripravim le na to tekmo," je dejala Mandeljc, ki je za zmagovalko Frido Karlsson zaostala tri minute in 15 sekund.

Frido Karlsson FOTO: AP

Tekačice so imele danes v primerjavi s sredino tekmo nordijskih kombinatorcev precej boljše razmere in pripravljeno progo na tekaškem stadionu v Teseru. "Proga je bila vrhunska. Če bi tekmovali v takih razmerah kot včeraj, bi imeli precej daljšo preizkušnjo, a je bila danes hitra. Proga je težka že sama po sebi. Na srečo ji pogoji niso otežili," je dodala. "Anja je storila, kar je lahko v takšni situaciji. Dobro se je borila in verjetno zaostala približno minuto za svojim optimalnim časom. Danes kaj več nismo mogli pričakovati," je njen nastop ocenil glavni trener Ola Vigen Hattestad in se tudi sam dotaknil razmer glede priprave proge: "Danes je bilo precej bolje. Včeraj smo po tekmi opravili trening in je bilo zelo počasno in zahtevno. Pravilno so se odločili, da so solili. Na OI ne moreš imeti takšnih pogojev, kot včeraj."

Neža Žerjav FOTO: Profimedia

Preostale Slovenke so se zvrstile pri repu udeleženk. Neža Žerjav je zaostala nekaj manj kot štiri minute in pol za 70. mesto, Tia Janežič je bila 89. (+6:23,1), Lucija Medja pa 95. (+7:25,4). "Bilo je lažje kot na skiatlonu, a tudi tokrat težko. Izpadlo je bolje, začela sem v svojem nadzorovanem tempu in nato prišla v tekmovalni ritem. Rezultat je realen. Povprečna tekma v mejah normale," je nastop strnila Žerjav. Utrujeno se je po nastopu počutila Janežič, ena od dveh mladih debitantk, ki na igrah nabirata izkušnje: "Tekma je bila zelo težka in ne najbolj uspešna. Z dvignjeno glavo je treba naprej, iz nje potegniti dobre stvari in se nekaj naučiti. Vseeno je to dober trening za naprej. Takšno je realno stanje, veliko bo treba vložiti, da bo izkupiček tak, kot si ga želim in vem, da zmorem doseči." "Proga je bila zelo zahtevna. K sreči so jo solili in je bila trda. Kljub temu je profil proge tukaj tako zahteven, da nisi prav nič vesel, da si na OI, ampak le razmišljaš, kako boš prišel do cilja. Danes sem predvsem zelo trpela," pa je povedala Medja.

Lucija Medja FOTO: Profimedia