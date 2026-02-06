Trikratna olimpijska prvakinja opozarja Vonn: Zdravje na prvem mestu

"Gre za vožnjo po ostrem robu, kaj vse prestaja v Cortini," je Maria Riesch povedala za Rheinische Post. "Čeprav je Lindsey Vonn v vrhunski formi, trdi, da nima bolečin, ima dobro stabilnost in močne mišice, se je križna vez v njenem levem kolenu strgala v ekstremni situaciji. To je zelo tvegano," je dejala nemška šampionka.

Lindsey Vonn in Maria Reisch FOTO: Profimedia

Vonn se je na tekmovanja vrnila po več kot petletni odsotnosti in bo naredila vse za pete olimpijske igre ter drugo olimpijsko zlato v smuku po letu 2010. Pri 41 letih želi spisati novo pravljico, pri tem je odločena, da je ne bo ustavila niti sveža poškodba. Američanka je grdo padla v Crans-Montani v Švici, na zadnji tekmi svetovnega pokala v smuku pred igrami, izgubila je ravnotežje in trčila v varnostno mrežo. Po njenem nastopu so zaradi slabe vidljivosti in nemirne podlage prekinili in odpovedali tekmo. Naslednji dan so izpeljali ženski superveleslalom.

Po lastnih besedah si je natrgala sprednjo križno vez in utrpela udarnino. Kljub temu ostaja optimistična glede nedeljskega nastopa. Prav tako ni izključila nastopa v superveleslalomu in ekipni kombinaciji z Mikaelo Shiffrin, ki bo nastopila v slalomu. "Glede na to, kako se moje koleno počuti, se počutim stabilno, močno, koleno ni oteklo in s pomočjo opornice za koleno sem prepričana, da bom v nedeljo lahko tekmovala," je dejala Vonn na novinarski konferenci v Cortini. "Trenutno se počutim veliko bolje kot leta 2019 na zadnjem svetovnem prvenstvu in tam sem vseeno osvojila medaljo," je dejala Vonn. "Življenje ni popolno. Nič ni popolno v življenju in zdi se, da sem vedno v takšnem položaju. Ampak kolikokrat sem padla, sem se vedno pobrala. Kolikokrat mi je spodletelo, sem nato vedno zmagala."

Maria Reisch in Lindsey Vonn FOTO: Profimedia

Riesch razume željo vrstnice po boju za medalje. "Boj za odličja vidi kot priložnost, sicer ne bi tekmovala. Že uvrstitev na stopničke bi bila po poškodbi "absolutna senzacija," je dejala Riesch. Spomnila je tudi, da je Vonn že enkrat tekmovala z natrgano sprednjo križno vez, a je po prvem skoku zaradi bolečin odstopila. Riesch in Vonn sta bili tekmovalni prijateljici, a tudi veliki tekmici. Leta 2011 je Nemka za zgolj tri točke prehitela Američanko v točkovanju svetovnega pokala alpskih smučark in osvojila veliki kristalni globus. Edinega, Vonn jih ima štiri.

O potezi, ki deli smučarsko javnost, je za Sportklub spregovoril tudi nekdanji slovenski smukač Boštjan Kline, ki je v Cortini kot član trenerskega štaba Ilke Štuhec.

Boštjan Kline FOTO: AP