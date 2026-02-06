Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Trikratna olimpijska prvakinja opozarja Vonn: Zdravje na prvem mestu

Cortina d'Ampezzo, 06. 02. 2026 12.48 pred 9 minutami 3 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Lindsey Vonn

Trikratna olimpijska prvakinja v alpskem smučanju Maria Riesch vrstnico in nekdanjo tekmico Lindsey Vonn opozarja, naj postavi zdravje na prvo mesto. Američanka je odločena, da bo na nedeljskem smuku nastopila kljub strgani križni vezi v levem kolenu. Nemška šampionka, ki je uspehe žela s priimkom Höfl-Riesch, opozarja na tveganja.

"Gre za vožnjo po ostrem robu, kaj vse prestaja v Cortini," je Maria Riesch povedala za Rheinische Post. "Čeprav je Lindsey Vonn v vrhunski formi, trdi, da nima bolečin, ima dobro stabilnost in močne mišice, se je križna vez v njenem levem kolenu strgala v ekstremni situaciji. To je zelo tvegano," je dejala nemška šampionka.

Lindsey Vonn in Maria Reisch
Lindsey Vonn in Maria Reisch
FOTO: Profimedia

Vonn se je na tekmovanja vrnila po več kot petletni odsotnosti in bo naredila vse za pete olimpijske igre ter drugo olimpijsko zlato v smuku po letu 2010. Pri 41 letih želi spisati novo pravljico, pri tem je odločena, da je ne bo ustavila niti sveža poškodba.

Američanka je grdo padla v Crans-Montani v Švici, na zadnji tekmi svetovnega pokala v smuku pred igrami, izgubila je ravnotežje in trčila v varnostno mrežo. Po njenem nastopu so zaradi slabe vidljivosti in nemirne podlage prekinili in odpovedali tekmo. Naslednji dan so izpeljali ženski superveleslalom.

Preberi še Vonn si je strgala križno vez, a vseeno načrtuje nastop na OI

Po lastnih besedah si je natrgala sprednjo križno vez in utrpela udarnino. Kljub temu ostaja optimistična glede nedeljskega nastopa. Prav tako ni izključila nastopa v superveleslalomu in ekipni kombinaciji z Mikaelo Shiffrin, ki bo nastopila v slalomu.

"Glede na to, kako se moje koleno počuti, se počutim stabilno, močno, koleno ni oteklo in s pomočjo opornice za koleno sem prepričana, da bom v nedeljo lahko tekmovala," je dejala Vonn na novinarski konferenci v Cortini.

"Trenutno se počutim veliko bolje kot leta 2019 na zadnjem svetovnem prvenstvu in tam sem vseeno osvojila medaljo," je dejala Vonn. "Življenje ni popolno. Nič ni popolno v življenju in zdi se, da sem vedno v takšnem položaju. Ampak kolikokrat sem padla, sem se vedno pobrala. Kolikokrat mi je spodletelo, sem nato vedno zmagala."

Maria Reisch in Lindsey Vonn
Maria Reisch in Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia

Riesch razume željo vrstnice po boju za medalje. "Boj za odličja vidi kot priložnost, sicer ne bi tekmovala. Že uvrstitev na stopničke bi bila po poškodbi "absolutna senzacija," je dejala Riesch.

Spomnila je tudi, da je Vonn že enkrat tekmovala z natrgano sprednjo križno vez, a je po prvem skoku zaradi bolečin odstopila.

Riesch in Vonn sta bili tekmovalni prijateljici, a tudi veliki tekmici. Leta 2011 je Nemka za zgolj tri točke prehitela Američanko v točkovanju svetovnega pokala alpskih smučark in osvojila veliki kristalni globus. Edinega, Vonn jih ima štiri.

Preberi še Ilka Štuhec padla na prvem treningu olimpijskega smuka

O potezi, ki deli smučarsko javnost, je za Sportklub spregovoril tudi nekdanji slovenski smukač Boštjan Kline, ki je v Cortini kot član trenerskega štaba Ilke Štuhec.

Boštjan Kline
Boštjan Kline
FOTO: AP

"Smučanje je njeno življenje. Vse je posvetila smučanju. In temu, da zmaguje. Zanjo je to droga. Njen zadnji veliki cilj so bile OI. Ker se ji je poškodba pripetila tik pred odhodom v Cortino, je, kot kaže, pripravljena iti z glavo skozi zid," je dejal Kline.

"Ali je vse to pametno ali ne, naj sodijo drugi. Verjetno ne najbolj. Lahko rečem le, da razumem tok njenih misli. Zdaj pred seboj vidi le cilj. Verjetno je v tem trenutku ne zanima, ali bo po nastopu ostala brez noge. Ona je pač takšna tekmovalka," dodaja Mariborčan, ki je smučarsko kariero končal predčasno po hudem padcu na treningu aprila 2022, ko je utrpel kompliciran zlom noge.

olimpijske igre alpsko smučanje lindsey vonn maria riesch

Ilka Štuhec padla na prvem treningu olimpijskega smuka

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mmblackbird
06. 02. 2026 12.58
Kera legenda je ta Lindsey......klobuk dol do tal in to ga držim pol ure....BRAVO
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527