'Ni konec sveta, a ne pomnim, kdaj sem bila nazadnje tako razočarana'

Gloria Kotnik je bila že po prvi kvalifikacijski vožnji v zahtevnem položaju po desetem času na modri progi. Na rdeči je nato malce popravila položaj, a je vseeno nesrečno ostala brez uvrstitve v popoldanske izločilne boje.

" Ni mi šlo tako, kot sem si zamislila. Težko pa si kaj očitam, dala sem vse od sebe, ni pa to tisto, kar sem si želela prikazati, zmorem precej več. Ni konec sveta, a ne vem, kdaj sem bila razočarana, kot sem danes. V te igre je bilo vloženo ogromno truda, energije, storila sem vse, da bi bil rezultat dober. Mogoče odgovarjam z vročo glavo, a kdor koli me danes skuša potolažiti, mu ne uspeva. Vem, da sem lahko ponosna na to, kar se že dosegla, a tudi to me ne tolaži, danes sem si želela več ," je z jokom svojo veliko razočaranje izrazila 36-letna Velenjčanka, bronasta s prejšnjih iger v Pekingu.

"Nisem razočarana zaradi načina, kako sem izpadla. Razočarana bi bila, tudi če bi bila 20. z velikim zaostankom za 16. mestom. Enostavno nisem pokazala, kar znam, to pa boli," je še dejala Kotnik, ki še ne ve, kaj se bo v prihodnosti dogajalo z njeno kariero: "Ne želim napovedovati stvari, ki še niso dokončne. Moram prespati zadeve in razmisliti v prihodnosti."

V tej sezoni svetovnega pokala se je 36-letna Velenjčanka na devetih tekmah le trikrat uvrstila v izločilne boje paralelnega veleslaloma. Najvišje je končala prav v Cortini sredi decembra, ko je bila 13.