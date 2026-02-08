Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

'Ni konec sveta, a ne pomnim, kdaj sem bila nazadnje tako razočarana'

Milano, 08. 02. 2026 11.37 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
M.J. STA
2025 01 31 Deskanje na snegu svetovni pokal Rogla 032

Nesrečno je v kvalifikacijah deskarske tekma na OI izpadla dobitnica brona z zadnjih iger v Pekingu Gloria Kotnik. Izkušena Slovenka je imela enak čas kot Claudia Riegler, a je imela Avstrijka hitrejši posamični čas na modri progi, kar je bilo odločilno. Velenjčanka še ne ve, kaj ji prinaša prihodnost v karieri ...

Gloria Kotnik je klavrno končala olimpijsko zgodbo.
Gloria Kotnik je klavrno končala olimpijsko zgodbo.
FOTO: Luka Kotnik

Gloria Kotnik je bila že po prvi kvalifikacijski vožnji v zahtevnem položaju po desetem času na modri progi. Na rdeči je nato malce popravila položaj, a je vseeno nesrečno ostala brez uvrstitve v popoldanske izločilne boje.

Preberi še Milano Cortina 2026: Deskanje na snegu

"Ni mi šlo tako, kot sem si zamislila. Težko pa si kaj očitam, dala sem vse od sebe, ni pa to tisto, kar sem si želela prikazati, zmorem precej več. Ni konec sveta, a ne vem, kdaj sem bila razočarana, kot sem danes. V te igre je bilo vloženo ogromno truda, energije, storila sem vse, da bi bil rezultat dober. Mogoče odgovarjam z vročo glavo, a kdor koli me danes skuša potolažiti, mu ne uspeva. Vem, da sem lahko ponosna na to, kar se že dosegla, a tudi to me ne tolaži, danes sem si želela več," je z jokom svojo veliko razočaranje izrazila 36-letna Velenjčanka, bronasta s prejšnjih iger v Pekingu.

Preberi še Mastnak, Marguč in Košir v izločilnih bojih, Gloria Kotnik se ne bo borila za medalje

"Nisem razočarana zaradi načina, kako sem izpadla. Razočarana bi bila, tudi če bi bila 20. z velikim zaostankom za 16. mestom. Enostavno nisem pokazala, kar znam, to pa boli," je še dejala Kotnik, ki še ne ve, kaj se bo v prihodnosti dogajalo z njeno kariero: "Ne želim napovedovati stvari, ki še niso dokončne. Moram prespati zadeve in razmisliti v prihodnosti."

V tej sezoni svetovnega pokala se je 36-letna Velenjčanka na devetih tekmah le trikrat uvrstila v izločilne boje paralelnega veleslaloma. Najvišje je končala prav v Cortini sredi decembra, ko je bila 13.

deskanje na snegu gloria kotnik oi

Srhljivi prizori v Cortini: Vonn nepremično obležala, sledili grozeči kriki bolečine

Mastnak, Marguč in Košir v izločilnih bojih, Gloria Kotnik se ne bo borila za medalje

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Masturbator
08. 02. 2026 13.14
Se ena slovenska zguba!
Odgovori
+1
1 0
MART83
08. 02. 2026 13.12
Gloria, glavo gor. Super si.
Odgovori
-1
0 1
ptuj.si
08. 02. 2026 13.07
To je to Gloria. Srečno pot domov.
Odgovori
-1
0 1
jablan
08. 02. 2026 13.07
Lepotica moja❤️
Odgovori
+0
1 1
HardKore
08. 02. 2026 13.07
Beseda "klavrno" pa danes zmaguje na 24h... res ni druge besede?
Odgovori
+2
2 0
Prelepa Soča
08. 02. 2026 13.01
Neverjetno, Claudia bo poleti stara 53 let.
Odgovori
+2
2 0
gullit
08. 02. 2026 12.54
Škoda ja, isti čas je imela kot 16. uvrščena finalistka. Za vedno boš v naših spominih zaradi medalje, ko si nas prijetno presenetila ter dokazala da si odlična športnica. Glavo gor
Odgovori
+3
3 0
biggbrader
08. 02. 2026 12.47
Vseeno čestitke.
Odgovori
+5
5 0
kala 09
08. 02. 2026 12.45
Si pa vsaj Italijo videla.
Odgovori
+1
4 3
Gustibus
08. 02. 2026 12.33
Važno je sodelovati, ne zmagati. Če bi ljudje vedeli, koliko truda je potrebnega, da se uvrstiš na olimpijado ali svetovno prvenstvo. Zato ji čestitam in sprašujem, kje so pa druge deskarke, če je tako enostavno, kot si nekateri predstavljajo.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
vizita
Portal
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
cekin
Portal
O tem se ne pogovarjamo
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Poletje v školjki
Poletje v školjki
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527