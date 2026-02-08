Nika o Nikinem srebru: Ponosni smo lahko na medaljo, led je prebit

" Na vrhu skakalnice je bilo kar težko, malo je za mano prihajalo vse skupaj. Prvi skok ni bil najlepši, malo sem zamudila in takoj čutila, da ne bo najboljši. Drugi skok sem želela preveč na silo doseči boljši rezultat. Že včeraj sem vedela, da na silo ne bo šlo, a sem danes to napako ponovila. Vseeno sem zadovoljna z dosežkom, a je to moj najslabši rezultat na OI. Zmožna sem bila več, a če potegnem črto, sem lahko zelo hvaležna, da sem sploh tukaj. Lansko leto sem tak čas ležala na kavču ," je dejala Nika Vodan.

Debitantki Maja Kovačič z 32. in Katra Komar s 34. mestom sta prvo skakalno tekmo olimpijskih iger končali že po prvi seriji. " Tekma ni bila nič drugačna od ostalih. Sicer so 'živčki' malo bolj delali, ampak tekma je takšna kot vsaka druga. Moj skok sploh ni bil tako zelo napačen, morava pa s trenerjem narediti analizo, da bom videla, kje so se pojavile tiste napake, da ni bil skok daljši, " je v cilji areni dejala Kovačič.

" Pritisk se je čutil, zagotovo sem pokazala svoj najslabši skok tukaj ta teden. Ampak to je šport, iz tega se bomo nekaj naučili in šli naprej na veliko skakalnico, " pa je dejala Komar, ki so ji delo otežile tudi novice o padcu sestre Tinkare v Kranju.

'Na meni je bilo preveč pritiska, s katerim se mi ni uspelo soočiti'

Številni navijači so iz Slovenije pripotovali bodrit Prevc in druge slovenske skakalke. Na tribunah v Predazzu so prevladovale slovenske zastave. Podporo so dobro slišale tudi skakalke. "Zagotovo je zelo dobro, da je toliko slovenskih navijačev. Čutiš dodatno podporo, da so prišli. Čeprav je blizu, ni spet tako blizu, in je zelo lepo, da se jih je toliko zbralo danes tukaj," pa je dejala Kovačič.

Naslednja skakalna tekma na OI bo že v ponedeljek, ko se bodo za kolajne na srednji napravi pomerili še skakalci.

Nika Prevc pa bo imela novo priložnost za posamičen skok na olimpijski prestol 15. februarja, ko bo na sporedu ženska tekma na veliki skakalnici.