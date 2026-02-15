Naslovnica
OI 2026

Nika Prevc bo skušala ponoviti uspeh brata Domna

Predazzo, 15. 02. 2026 07.30 pred 24 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Nika Prevc

Smučarska skakalka Nika Prevc bo v središču pozornosti slovenske športne javnosti na olimpijski tekmi posameznic na veliki skakalnici (18.45). V Predazzu bo skušala iti po stopinjah svojega brata Domna Prevca, ki je dan prej osvojil zlato kolajno.

Nika Prevc je na letošnjih ZOI že osvojila zlato in srebrno kolajno, potem ko je bila druga na posamični tekmi na srednji skakalnici, prav na tej pa je skupaj z Niko Vodan, Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom slavila na tekmi mešanih ekip.

Nika Prevc ima po srebrni posamični medalji na srednji skakalnici in ekipnem zlatu možnost še za eno posamično kolajno na veliki skakalnici.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Kot prevladujoča skakalka sezone svetovnega pokala je prva favoritinja tudi za nedeljsko tekmo, še posebej, ker se je dobro odrezala tudi na treningih. Od Slovenk bodo nastopile še omenjena Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Ženska skakalna preizkušnja na veliki skakalnici se bo začela ob 18.45.

olimpijske igre smučarski skoki nika prevc velika skakalnica predazzo

Lindsey Vonn v Trevisu prestala še četrto operacijo

Domen Prevc: To je največ, kar lahko športnik doseže

zmerni pesimist
15. 02. 2026 08.08
Ja poskusiti mora kako se bo pa izšlo bomo pa vdeli vsaka medalja je uspeh
bibaleze
