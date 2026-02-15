Nika Prevc bo skušala ponoviti uspeh brata Domna

Nika Prevc je na letošnjih ZOI že osvojila zlato in srebrno kolajno, potem ko je bila druga na posamični tekmi na srednji skakalnici, prav na tej pa je skupaj z Niko Vodan , Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom slavila na tekmi mešanih ekip.

Nika Prevc ima po srebrni posamični medalji na srednji skakalnici in ekipnem zlatu možnost še za eno posamično kolajno na veliki skakalnici.

Kot prevladujoča skakalka sezone svetovnega pokala je prva favoritinja tudi za nedeljsko tekmo, še posebej, ker se je dobro odrezala tudi na treningih. Od Slovenk bodo nastopile še omenjena Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Ženska skakalna preizkušnja na veliki skakalnici se bo začela ob 18.45.