OI 2026

Nika Prevc dominantna na petkovih treningih

Predazzo, 06. 02. 2026 11.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Nika Prevc

Potem ko je bila najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc na četrtkovih uvodnih dveh skokih za trening v Predazzu najboljša, na tretjem pa druga, je v petek pokazala še bolj dominantno predstavo. V prvem skoku je na srednji skakalnici pristala pri izjemni daljavi 108 metrov, zelo dobro je trenirala tudi Nika Vodan.

Nika Prevc je dve od četrtkovih treh serij končala na prvem mestu, v zadnjem skoku uvodnega treninga pa je bila druga za Avstrijko Liso Eder.

Slovenska skakalka po uvodnem dnevu ni bila povsem zadovoljna s svojimi skoki, dejala je, da bo šla še enkrat na trening, saj mora popraviti nekaj stvari na zaletišču. Očitno ji je danes to odlično uspelo v obeh skokih za trening, o čemer pričata tudi izjemni daljavi.

Na prvem skoku je Prevc poneslo kar 108 metrov, najbolj se ji je približala Eder (100,5 m), ki pa je za Slovenko zaostala za 14,6 točke. Vodan (98) je bila četrta, Katra Komar (96) 21. in Maja Kovačič (89,5) 37.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: AP

Tudi drugi trening je prepričljivo dobila Prevc (105 m), najbolj se ji je približala Norvežanka Eirin Kvandal (101,5). Vodan (95) je bila osma, Komar (93) 24. in Kovačič (87,5) 31.

Glavni trener Jurij Tepeš je nato svoji glavni adutinji namenil počitek namesto tretjega skoka za trening, zadnji skok je izpustilo še kar nekaj drugih tekmovalk. Najboljša je bila Kvandal (100), Vodan (95,5) je bila šesta, Kovačič (91) 24. in Komar (88,5) 27.

"Vse je v najlepšem redu. Nika je šla v prvo samo meter čez velikost skakalnice," je v smehu po koncu uradnega treninga uvodoma dejal selektor. "Ne, saj je lepo, da se skače daleč. Tudi ostala dekleta so danes popravila skoke."

Prva olimpijska tekma na srednji skakalnici skakalke čaka v soboto, ko se bo prva serija začela ob 18.45. "Jutri bo treba predvsem skakati umirjeno. Tista, ki bo najbolj mirna, tista bo spredaj," je še napovedal Tepeš.

