Nika Prevc dominantna na petkovih treningih

Nika Prevc je dve od četrtkovih treh serij končala na prvem mestu, v zadnjem skoku uvodnega treninga pa je bila druga za Avstrijko Liso Eder.

Slovenska skakalka po uvodnem dnevu ni bila povsem zadovoljna s svojimi skoki, dejala je, da bo šla še enkrat na trening, saj mora popraviti nekaj stvari na zaletišču. Očitno ji je danes to odlično uspelo v obeh skokih za trening, o čemer pričata tudi izjemni daljavi.

Na prvem skoku je Prevc poneslo kar 108 metrov, najbolj se ji je približala Eder (100,5 m), ki pa je za Slovenko zaostala za 14,6 točke. Vodan (98) je bila četrta, Katra Komar (96) 21. in Maja Kovačič (89,5) 37.