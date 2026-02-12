Nika Prevc med najboljšimi na treningu

Pred komaj 20-letno Niko Prevc je bila na prvem treningu boljša le Japonka Juki Ito (104,4). Prevc je na drugem treningu pokorila tekmice in zmagala s 95,0 točke, še najbližje pa ji je bila Norvežanka Anna Odine Stroem (89,0). Na tretjem treningu je slavila njena rojakinja Eirin Maria Kvandal (88,3), pred Prevc pa sta se uvrstili še Švedinja Frida Westman (79,5) in Japonka Sara Takanaši (78,3).

Za najdaljši današnji skok je poskrbela Ito (138 m), daljave Nike Prevc pa so znašale 118,5 m v prvem, 134 m v drugem in 124,5 m v tretjem skoku za trening.

Nika Prevc je na posamični tekmi na srednji skakalnici osvojila odličje srebrnega leska, na mešani ekipni tekmi pa skupaj z Niko Vodan, Anžetom Laniškom in Domnom Prevcem zlato kolajno.

Vodan je na prvem treningu zasedla deveto (74,5), Petra Komar (47,8) 30., Maja Kovačič (38,5) pa 34. mesto. Na drugem treningu je bila Vodan (73,3) deseta, Komar (59,4) 21., Kovačič (44,5) pa 39. Na zadnjem treningu je Vodan (71,2) osvojila sedmo, Komar (53,3) 20., Kovačič (47,2) pa 29. mesto.