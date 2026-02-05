Nika Prevc na treningu dvakrat prva in enkrat druga

Na prvem treningu se je najbolje odrezala prva favoritinja za zlato medaljo Nika Prevc . V prvem poskusu je pristala pri 98 m, nato pa dvakrat pri 100,5 m in krojila sam vrh treninga z dvema prvima in enim drugim mestom. V tretji seriji je bila boljša le Avstrijka Lisa Eder . Blizu vrha je bila tudi Nika Vodan , ki je skočila 95 m in dvakrat 96,5 m za deveto, šesto in osmo mesto. Nekoliko bolj zadaj sta bili Katra Komar in Maja Kovačič .

"Nekaj minusov je zagotovo bilo, ker doma v torek in sredo nismo mogli skakati, kot smo si želeli. Ampak danes so punce pokazale, da s pravo glavo tudi to ni taka težava. Prvi skok smo se še malenkost lovili, a so se tudi vsi ostali. Potem smo stopnjevali, še posebej Niki, Katri je šlo tudi dobro. Za Majo smo že pred prihodom vedeli, da mala skakalnica ni njena in bo imela kar nekaj težav," je trening ocenil trener Jurij Tepeš.