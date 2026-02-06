Nika Vodan želi še vsaj eno olimpijsko odličje pod novim priimkom

25-letna skakalka je po četrtkovem uvodnem treningu svoje prve skoke opisala kot solidne: "Vem, da imam še rezerve pri sproščenosti, točnosti in doskoku. Načeloma sem kar na pravi poti. Vesela sem, da sem tako začela. Jutri (danes, op. STA) je še en dan pokušine, ko bom še malo preizkusila drese, da se bom lažje odločila, s katerim bom skakala. Vedno je dobro, da veš, če imaš še veliko rezerv, a so skoki rezultatsko dobri ali odlični. To je super. Slabše bi bilo, če bi rekla, da ne vem več, kaj popraviti." Na prvem treningu v četrtek je v treh serijah skočila 95 m in dvakrat 96,5 m za deveto, šesto in osmo mesto. Danes je znova opravila tri trening skoke. Najdlje je skočila v prvi (98 m) in bila četrta. V drugi in tretji seriji je bila osma (95 m) in šesta (95,5 m).

Igre Milano-Cortina bodo že njene tretje, prvič se bodo skakalke merile tudi na veliki skakalnici: "Zelo sem zadovoljna, da imamo še eno priložnost na veliki skakalnici. Že na prejšnjih igrah mi je bilo v veliko veselje slišati, da imamo mešano ekipno tekmo, ker sem vedela, da smo tudi tam zelo močni. Zelo me veseli, naj se širi, naj bo čim več tekem, čim več priložnosti za medalje. To je vedno dobrodošlo." Dve medalji že ima ob priimku Križnar, ko je bila pred štirimi leti zlata in bronasta, vsaj še eno odličje pa si nujno želi osvojiti s priimkom Vodan. "Seveda so cilji visoki. Nočem si preveč zastavljati, želim predvsem uživati v tem olimpijskem vzdušju. Všeč mi je, da je olimpijska vas, da nismo v hotelu, da smo malo odmaknjeni, imamo svoj prostor in se lahko tam malo zabavamo, odmaknemo od tekmovalnega ritma. Bolj kot ne mi je cilj, da se sprostim in v tem uživam, potem pridejo tudi skoki."

Nika Vodan FOTO: AP