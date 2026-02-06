Nika Vodan želi še vsaj eno olimpijsko odličje pod novim priimkom

25-letna skakalka je po četrtkovem uvodnem treningu svoje prve skoke opisala kot solidne: "Vem, da imam še rezerve pri sproščenosti, točnosti in doskoku. Načeloma sem kar na pravi poti. Vesela sem, da sem tako začela. Jutri (danes, op. STA) je še en dan pokušine, ko bom še malo preizkusila drese, da se bom lažje odločila, s katerim bom skakala. Vedno je dobro, da veš, če imaš še veliko rezerv, a so skoki rezultatsko dobri ali odlični. To je super. Slabše bi bilo, če bi rekla, da ne vem več, kaj popraviti."
Na prvem treningu v četrtek je v treh serijah skočila 95 m in dvakrat 96,5 m za deveto, šesto in osmo mesto. Danes je znova opravila tri trening skoke. Najdlje je skočila v prvi (98 m) in bila četrta. V drugi in tretji seriji je bila osma (95 m) in šesta (95,5 m).
Igre Milano-Cortina bodo že njene tretje, prvič se bodo skakalke merile tudi na veliki skakalnici: "Zelo sem zadovoljna, da imamo še eno priložnost na veliki skakalnici. Že na prejšnjih igrah mi je bilo v veliko veselje slišati, da imamo mešano ekipno tekmo, ker sem vedela, da smo tudi tam zelo močni. Zelo me veseli, naj se širi, naj bo čim več tekem, čim več priložnosti za medalje. To je vedno dobrodošlo."
Dve medalji že ima ob priimku Križnar, ko je bila pred štirimi leti zlata in bronasta, vsaj še eno odličje pa si nujno želi osvojiti s priimkom Vodan. "Seveda so cilji visoki. Nočem si preveč zastavljati, želim predvsem uživati v tem olimpijskem vzdušju. Všeč mi je, da je olimpijska vas, da nismo v hotelu, da smo malo odmaknjeni, imamo svoj prostor in se lahko tam malo zabavamo, odmaknemo od tekmovalnega ritma. Bolj kot ne mi je cilj, da se sprostim in v tem uživam, potem pridejo tudi skoki."
"Punce so izkušene. Nika (Prevc) je dala skozi že ogromno tekem, tudi pod ogromnim pritiskom. Tudi preostali dve se bližata nabiranju izkušenj. Majo bom skušala še malo sprostiti v sobi, tako kot sva to z Uršo (Križnar, takrat Bogataj; op. STA) naredili na zadnjih igrah. Verjamem, da jim bo uspel tisti pravi skok, dale bodo vse od sebe, tako kot tudi sama to poskušam," je nekaj besed namenila še svojim kolegicam iz reprezentance.
Glede Prevc, najboljše skakalke zadnjih zim ter glavne favoritinje za zlato odličje na obeh skakalnicah, je dejala, da ji slovenska šampionka deluje sproščeno. "Verjamem, da tudi znotraj nje srce bije hitreje. Zagotovo je tudi pod stresom, tudi sama sem, a se to mogoče ne vidi toliko. To so leta izkušenj, znaš se malo držati nazaj, nočeš drugim pokazati ravno vsega, kar bi rad. Pokazala je vrhunske skoke in mislim, da se nima kaj bati. Naj samo uživa v tem, kar počne, ter pokaže svojo igrivost in sproščenost."
Prva tekma skakalke na srednji skakalnici, kjer bodo odločale majhne razlike, čaka že v soboto, prva serija se bo začela ob 18.45. Vodan, ki jo bo na tekmi podpirala tudi družina, za odličja pričakuje izenačen boj.
"Deset, tudi 15 je punc, ki so sposobne skočiti na stopničke. Vse imajo talent oziroma moč v sebi, da znajo skočiti daleč. Skakalnica je majhna in razlike bodo majhne. Če sem iskrena, bo to veliko bolj napeta tekma kot na veliki skakalnici. Tam se bodo že poznale večje razlike, tudi manjše število tekmovalk je sposobnih skočiti na stopničke," je sklenila skakalka.
