OI 2026

Niki Prevc po zadnji tekmi vidno odleglo: prešeren nasmeh v slovenski hiši

Predazzo, 16. 02. 2026 08.58 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
Marko Juvan Matic Flajšman STA
Nika Prevc

Nika Prevc je tudi sama priznala, pravzaprav nikoli ni bežala od tega dejstva, da si je pred in za olimpijske igre v Predazzu zadala najvišje možne cilje. Mnogi bi rekli, da je po treh osvojenih medaljah izpolnila vse svoje cilje, toda ambiciozna 20-letna skakalka je priznala, da je hotela še kaj več in v svoji želji izgorela. "Sem pa bogatejša za veliko in dobrodošlo izkušnjo. Ves čas Iger sem bila napeta, nikakor se nisem mogla sprostiti, breme rezultata je naredilo svoje. Nahrbtnik pa sem si kar sama postavila na hrbet," je po končani zadnji tekmi v Predazzu med drugim priznala izjemna Slovenka.

  Nika Prevc v slovenski hiši
    01:01
    Nika Prevc v slovenski hiši
  Navijači v Predazzu po Nikinem bronu
    00:28
    Navijači v Predazzu po Nikinem bronu
  Jurij Tepeš po koncu ženskih tekem olimpijskih iger
    00:45
    Jurij Tepeš po koncu ženskih tekem olimpijskih iger
  Nika Prevc po bronu na veliki skakalnici
    00:55
    Nika Prevc po bronu na veliki skakalnici

Slovenija je deveti tekmovalni dan iger dobila četrto medaljo. Na srednji skakalnici je bronasto osvojila Nika Prevc, ki se tako s prvih olimpijskih iger vrača s kompletom medalj. Mlada Slovenka je srebru na mali skakalnici in zlatu na tekmi mešanih ekip dodala še odličje bronastega leska. 20-letnica je bila po prvi seriji na petem mestu, v drugo pa je zmogla toliko zbranosti in natančnosti, da se je prebila na zmagovalni oder. Nika Vodan je bila deveta. "Imam medalje vseh barv, hkrati pa se domov vračam s celo paleto izkušenj in novih čustev," je dejala Nika Prevc.

Bronasta Nika Prevc
Bronasta Nika Prevc
FOTO: Profimedia

Niki Prevc čestitke tudi s političnega vrha

Tudi po bronasti medalji v smučarskih skokih je Nika Prevc prejela čestitke s političnega vrha. Tako kot na sobotni tekmi moških je bila tudi danes na skakalnici prisotna predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je na omrežju X zapisala, da ima Prevc s tem "cel komplet medalj. Iskrene čestitke, Slovenija vas podpira z vsem svojim športnim srcem".

Preberi še Tepeš se zaveda, kaj je Niko Prevc stalo še boljše uvrstitve

Ob bronastem odličju je svojo podporo izkazala tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je na Facebooku napisala: "Bravooo Nika Prevc! V Slovenijo zdaj prinaša popoln komplet olimpijskih medalj. Iskrene čestitke tudi Niki Vodan in Maji Kovačič za odlična nastopa. Žarimo od ponosa in veselja, ki ju čutimo ob nastopih slovenskih smučarskih skakalk in skakalcev."

Preberi še 'Domov odnašam medalje vseh barv ter tudi celo paleto izkušenj in čustev'

"Iskrene čestitke, Nika Prevc za bronasto medaljo na olimpijskih igrah," je na Instagramu zapisal predsednik vlade Robert Golob

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na profilu vlade Republike Slovenije na omrežju X pa so zapisali: "Odlična Nika Prevc!!!! Iskrene čestitke za osvojeno bronasto medaljo v smučarskih skokih na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026!"

smučarski skoki nika prevc

Prvič v zgodovini olimpijskih iger brez slovenskega nastopa

Nika Prevc po zlati in srebrni osvojila še bronasto olimpijsko medaljo

KOMENTARJI20

suleol
16. 02. 2026 10.27
se je uspela kaj razveselit al
Odgovori
-1
0 1
Hydrangea21
16. 02. 2026 10.24
Iskrene čestitke, Nika! To so izjemni dosežki za tvoje prve olimpijske igre! Pa če tudi nisi morda izpolnila svojih najvišjih osebnih ciljev zaradi strahu pred neuspehom, priložnosti bo še v prihodnosti, tako da glavo samo pokonci. Imaš ti to!
Odgovori
+1
1 0
luna.3
16. 02. 2026 10.23
Nika, čestitke za osvojene medalje in to pri tvojih rosnih letih! Vse čestitke tudi Niki Vodan, Maji, vsem ostalim skakalcem (seveda z Domnom na čelu) ter njihovim trenerjem oz. celotni ekipi, ki skrbi za naše zlate, čudovite športnike, skakalce. Polepšali ste nam dneve s svojimi nastopi, trepetali smo za vas in hvaležni smo vam za vse, kar ste pokazali in kar ste dosegli. Že to, da ste nastopili na OI je nekaj nepozabnega, za mnoge športnike nedosegljivega, zato GLAVO POKONCI naš hvaležni poklon.
Odgovori
+2
2 0
pepe007
16. 02. 2026 10.16
Bravo, Nika! Nika je oseba, ki se posveča svojemu delu in ni nikoli 100 % zadovoljna z rezultatom, ker je delo lahko zmeraj opravljeno bolje. Veliko športnikov poskuša skrbeti za svojo eksistenco s popularnostjo, družbena omrežja, mediji ... Nika se ukvarja s skoki, svojimi skoki. Za današnji čas, ko je vsak strokovnjak za vse, je to dokaj nenavadno in deluje nedostopno. Ampak ni, samo njena naloga so trenutno skoki.
Odgovori
+2
2 0
sioxxos
16. 02. 2026 10.09
Pomembno je, da ste objavili, da je Niki čestitala Urška Kloakačar Zupančič. To je najbolj pomembno, Urška je pomembna in njena čestitka, ker vsi drugi tisoči, ki so Niki izrekli čestitke in priznanje, niso tako pomembni, kot je Urška Kloakačar. Podn ste, kaviar levičarski mediji.
Odgovori
+6
7 1
Rudar
16. 02. 2026 10.09
Nepozabno. Bravo Nika, bravo Slovenija.
Odgovori
+5
5 0
Amor Fati
16. 02. 2026 09.58
V tej družini so pa vsi dobri skakalci. Dobro tržno nišo so si našli za zagotovitev eksistence.
Odgovori
+3
4 1
Koronavirusovec
16. 02. 2026 09.54
ironija je to, da ni bila zadovoljna s srebrom, sedaj je pa zgleda zadovoljna z bronom
Odgovori
-7
2 9
hojladri123
16. 02. 2026 09.52
Nika je res športnica na visokem nivoju ki ni prišla na OI samo zato da je tam. Je pa žal podlegla teži bremena ki si ga je s tem naložila, ampak glede na njeno starost je to pač normalno in verjetno se bo glede teh olimpijskih na naslednjih samo nasmehnila s trojčkom zlatih medalj. Punca še sploh ni v Top letih za skakalko pa je že na najvišji ravni in glede na to kakšen perfekcionist je bo to samo stopnjevala. Samo nebo je meja!
Odgovori
+10
10 0
borjac
16. 02. 2026 09.50
Bravo Nika , cel komplet medalj bo prinesla domov , Zlato , Srebro , Bron ... novo omaro bo potrebno napraviti , punca je bila zelo obremenjena in napeta , težko odgovornost si je naložila na hrbet , pa vendar je zmogla , čestitke Nika , samo fotografijo na koncu v skupini poglejte , rešila se je pritiska in namenila nam Slovencem iskren, lep , sproščujoč nasmeh, hvala Nika !!!
Odgovori
+6
8 2
Oliguma
16. 02. 2026 09.45
Saj tale bo fanta lahko dobila samo na €€€ 🤣🤣
Odgovori
-13
2 15
Prelepa Soča
16. 02. 2026 09.46
Ti nobene ne boš dobil, ker ženske takih, kot si ti, ki si morajo pelerino natakniti, NE MARAJO. 🤮
Odgovori
+9
11 2
Hydrangea21
16. 02. 2026 10.28
Groza kake nesramne komentarje pišete eni. Punca je čisto fina. Milijonkrat lepša kot tvoja osebnost. Upam, da Nika ne bere takih neumnosti.
Odgovori
0 0
Castrum
16. 02. 2026 09.42
Volja, srce, samozavest, odločnost, pripadnost! To ima, to imamo. Hvala Nika!
Odgovori
+11
11 0
IskraLJ
16. 02. 2026 09.37
Kapo dol Nika in Domen. Svaka čas vsem Prevcem.
Odgovori
+11
12 1
ptuj.si
16. 02. 2026 09.54
Vsaka čast.
Odgovori
+2
2 0
Potouceni kramoh
16. 02. 2026 09.36
Ker je Nika perfekcionistka in je pričakovala le zlate medalje.Ampak mi navadni smrtniki smo zadovoljni prav z vsako.Bravo Nika.
Odgovori
+12
13 1
ACC0
16. 02. 2026 09.30
bravo Nika - carica si :):):)
Odgovori
+12
12 0
Rde?a pesa in hren
16. 02. 2026 09.30
Nika, vse čestitke, kapo dol, tebi in vsem našim skakalcem. Vsaka medalija, ki ste jo dosegli za Slovenijo, je zlata. Naj dodam, da bi mi že ob pogledu od zgoraj od zaletišča bilo precej naprijetno, ti moraš pa še dol in skočit. To je izjemen pogum, znanje in sposobnost. Bravo!
Odgovori
+8
8 0
