Niki Prevc po zadnji tekmi vidno odleglo: prešeren nasmeh v slovenski hiši

Nika Prevc je tudi sama priznala, pravzaprav nikoli ni bežala od tega dejstva, da si je pred in za olimpijske igre v Predazzu zadala najvišje možne cilje. Mnogi bi rekli, da je po treh osvojenih medaljah izpolnila vse svoje cilje, toda ambiciozna 20-letna skakalka je priznala, da je hotela še kaj več in v svoji želji izgorela. "Sem pa bogatejša za veliko in dobrodošlo izkušnjo. Ves čas Iger sem bila napeta, nikakor se nisem mogla sprostiti, breme rezultata je naredilo svoje. Nahrbtnik pa sem si kar sama postavila na hrbet," je po končani zadnji tekmi v Predazzu med drugim priznala izjemna Slovenka.