Niki Prevc po zadnji tekmi vidno odleglo: prešeren nasmeh v slovenski hiši

Slovenija je deveti tekmovalni dan iger dobila četrto medaljo. Na srednji skakalnici je bronasto osvojila Nika Prevc, ki se tako s prvih olimpijskih iger vrača s kompletom medalj. Mlada Slovenka je srebru na mali skakalnici in zlatu na tekmi mešanih ekip dodala še odličje bronastega leska. 20-letnica je bila po prvi seriji na petem mestu, v drugo pa je zmogla toliko zbranosti in natančnosti, da se je prebila na zmagovalni oder. Nika Vodan je bila deveta. "Imam medalje vseh barv, hkrati pa se domov vračam s celo paleto izkušenj in novih čustev," je dejala Nika Prevc.
Niki Prevc čestitke tudi s političnega vrha
Tudi po bronasti medalji v smučarskih skokih je Nika Prevc prejela čestitke s političnega vrha. Tako kot na sobotni tekmi moških je bila tudi danes na skakalnici prisotna predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je na omrežju X zapisala, da ima Prevc s tem "cel komplet medalj. Iskrene čestitke, Slovenija vas podpira z vsem svojim športnim srcem".
Ob bronastem odličju je svojo podporo izkazala tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je na Facebooku napisala: "Bravooo Nika Prevc! V Slovenijo zdaj prinaša popoln komplet olimpijskih medalj. Iskrene čestitke tudi Niki Vodan in Maji Kovačič za odlična nastopa. Žarimo od ponosa in veselja, ki ju čutimo ob nastopih slovenskih smučarskih skakalk in skakalcev."
"Iskrene čestitke, Nika Prevc za bronasto medaljo na olimpijskih igrah," je na Instagramu zapisal predsednik vlade Robert Golob.
Na profilu vlade Republike Slovenije na omrežju X pa so zapisali: "Odlična Nika Prevc!!!! Iskrene čestitke za osvojeno bronasto medaljo v smučarskih skokih na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026!"
