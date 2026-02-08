Nizozemska zvezdnica na OI razjezila sodržavljane

Zaradi njenega odnosa do medijev je uradni protest vložila tudi zveza nizozemskih športnih medijev. Jutta Leerdam se je na njihovo pritožbo odzvala, a dala le intervju za nacionalno medijsko mrežo NOS. Kot razlog za svojo medijsko nedostopnost je navedla, da se želi predvsem osredotočiti na svoj nastop. "Želim ostati v svojem mehurčku in se pripraviti na tekmo. Na ta način mi ni treba deliti veliko misli," je povedala. Dodala je še, da tudi na svetovnih prvenstvih z mediji ne komunicira veliko. "Nimam veliko za povedati. Vsak dan sem skoncentrirana na trening in na to, da postanem boljša na ledu."

Jutta Leerdam med pogovorom za NOS. FOTO: AP

Če je Leerdam precej redkobesedna, ko gre za medije, pa je bistveno bolj aktivna na družbenih omrežjih. Na Instagramu ima namreč že okrog pet milijonov sledilcev. "Seveda na spletu delim veliko stvari. Povem tudi, kako sem, zato ne čutim potrebe, da bi to počela še na drugih mestih. Mislim, da sem že dovolj odprta," je o svojih aktivnostih na družbenih omrežjih povedala Leerdam. Za marsikoga je celo bolj kot po drsanju znana po svojih objavah na omenjenih platformah. Njen zaročenec je ameriški vplivnež Jake Paul, ki je nedavno izgubil boksarski dvoboj z Anthonyjem Joshuo.

Jutta Leerdam FOTO: AP