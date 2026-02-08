Naslovnica
Nizozemska zvezdnica na OI razjezila sodržavljane

Milano, 08. 02. 2026

Avtor:
A.M. STA
Jutta Leerdam

Nizozemski mediji, ki poročajo z zimskih olimpijskih iger, so nezadovoljni z odnosom, ki ga do njih kaže njihova hitrostna drsalka Jutta Leerdam. Drsalna zvezdnica namreč ne daje intervjujev pred nastopom na razdalji 1000 metrov, kjer bo branila srebro iz Pekinga.

Zaradi njenega odnosa do medijev je uradni protest vložila tudi zveza nizozemskih športnih medijev. Jutta Leerdam se je na njihovo pritožbo odzvala, a dala le intervju za nacionalno medijsko mrežo NOS. Kot razlog za svojo medijsko nedostopnost je navedla, da se želi predvsem osredotočiti na svoj nastop. "Želim ostati v svojem mehurčku in se pripraviti na tekmo. Na ta način mi ni treba deliti veliko misli," je povedala. Dodala je še, da tudi na svetovnih prvenstvih z mediji ne komunicira veliko. "Nimam veliko za povedati. Vsak dan sem skoncentrirana na trening in na to, da postanem boljša na ledu."

Jutta Leerdam med pogovorom za NOS.
Jutta Leerdam med pogovorom za NOS.
FOTO: AP

Če je Leerdam precej redkobesedna, ko gre za medije, pa je bistveno bolj aktivna na družbenih omrežjih. Na Instagramu ima namreč že okrog pet milijonov sledilcev. "Seveda na spletu delim veliko stvari. Povem tudi, kako sem, zato ne čutim potrebe, da bi to počela še na drugih mestih. Mislim, da sem že dovolj odprta," je o svojih aktivnostih na družbenih omrežjih povedala Leerdam. Za marsikoga je celo bolj kot po drsanju znana po svojih objavah na omenjenih platformah. Njen zaročenec je ameriški vplivnež Jake Paul, ki je nedavno izgubil boksarski dvoboj z Anthonyjem Joshuo.

Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
FOTO: AP

Poleg nezainteresiranosti za komuniciranje z mediji je bila Leerdam pred igrami deležna tudi kritik, ker se je v Milano odpravila z zasebnim letalom, medtem ko so ostali člani nizozemske reprezentance tja leteli z rednimi letalskimi linijami. Leerdam je sicer na kilometrski razdalji poleg srebra z zimskih olimpijskih iger v Pekingu osvojila še dva naslova svetovne prvakinje v letih 2020 in 2023. Hitrostno drsanje je za Nizozemce eden najpomembnejših športov na zimskih olimpijskih igrah, v njem so v zgodovini iger osvojili največ medalj med vsemi državami, in sicer kar 133, od tega 48 zlatih.

Preberi še Nizozemska športnica razkrila obrok iz restavracije v olimpijski vasi
zimske olimpijske igre Jutta Leerdam hitrostno drsanje

Nov šok za Vonn, verjetno si je zlomila nogo

FNC 27: Ilić nokavtiral Fabjana, imamo dva nova prvaka

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nikagaja
08. 02. 2026 19.26
ce bi jaz tekmovala, bi dolocila, kdaj me lahko "gnjavijo".
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
08. 02. 2026 19.21
ko te ta objame z nogami iz tebe ves sok izvleče... hitrostne drsalke imajo vse močne noge
Odgovori
0 0
rdeca lula
08. 02. 2026 19.18
tudi našo Niko naj pustijo pri miru!
Odgovori
0 0
Korošec77
08. 02. 2026 19.11
Prav ji dam. Tudi nasi novinarji so podrepne muhe. Silijo z bednimi vprasanji in ne dajo miru. Po tekmi dobite poglobljen intervju kako in kaj . Pred tem pa pustite, da tekmovalec zbrano misli na tekmo in se fokusira brez vasega norega ustvarjanja presinga itd. Ker ko to pocnete, vas gledalci ne cenimo, ucinek je nasproten, priblizno tak: ma ta novinarka ni gladka...
Odgovori
+5
5 0
iziizi
08. 02. 2026 18.53
Bravoooooo tako je prav
Odgovori
+8
8 0
AFŽ
08. 02. 2026 18.39
bulžit užaljni kalimeroti. Če ne želi nakladati jo bojo pa tožili OMFG
Odgovori
+11
11 0
Miran1960
08. 02. 2026 18.33
Ji dam prav, naprimer ob polčasu imajo igralci odmor in čas, da jim trener kaj pove. Kaj ima ta brihta od novinarja za motit proces tekmovanja in postavljat veleumna vprašanja igralcem. Po končanem nastopu pa je prav da se kaj pove.
Odgovori
+7
8 1
klop12
08. 02. 2026 18.29
Ja in,prav ima. Na svoj način se pripravlja,ne da za vsak prdec diskutira z mediji. Če bi bil js pro športnik,sploh neb dajal intervjuje, ka vas briga,itak športam zase
Odgovori
+8
9 1
blue3dragon
08. 02. 2026 18.28
Pravilno, naj najprej opravi, potem jo pa lahko novinarji raztrgajo. Nika že ve, kako je, če so pred tekmo v medijih prevelika pričakovanja.
Odgovori
+9
9 0
3320.
08. 02. 2026 18.28
Čist prav ji dam, tam je zaradi rezultata, sej bo še cajt za intervjuje.
Odgovori
+8
8 0
Lens
08. 02. 2026 18.27
Po svoje jo razumem, vedno se spomnim na naše vrle novinarje(ke), ki med serijama maltretirajo naše skakalce z brihtnimi vprašanji, kakšni so vaši občutki ob skoku, kaj je šlo narobe in podobno. Pustite vendar športnika da se koncentrira in ga po nepotrebnem ne obremenjujte do konca tekme.
Odgovori
+10
10 0
graf
08. 02. 2026 17.14
še ena "vplivnica" ?
Odgovori
-9
5 14
TheD83
08. 02. 2026 18.09
Avša!
Odgovori
-10
3 13
Igor Horvat1
08. 02. 2026 18.39
Avša , lol Olimpijske igre Zimske olimpijske igre 2022 – Peking 1000 m – srebro (2. mesto) Svetovna prvenstva Posamične razdalje (World Single Distances) 1000 m – zlato (2020) 1000 m – zlato (2023) 1000 m – srebro (2024) več medalj v ekipnem sprintu (zlato/srebro z Nizozemsko) Sprint večboj (World Sprint Championships) Skupna zmagovalka – zlato (2022) Skupna zmagovalka – zlato (2024) To pomeni: najboljša sprinterka na svetu v tisti sezoni (seštevek 500 + 1000 m). 🇪🇺 Evropska prvenstva Sprint večboj zlato (2023) zlato (2024) več dodatnih stopničk Posamične razdalje redno medalje na 1000 m in ekipnih disciplinah Povzetek na hitro Olimpijada: 1x srebro Svetovna prvenstva: več naslovov svetovne prvakinje (1000 m + sprint skupno) Evropska prvenstva: večkratna evropska prvakinja Specialnost: 1000 m + sprint kombinacija Realno: zadnjih nekaj sezon je top 3 na svetu skoraj vsako leto.
Odgovori
+6
6 0
Hugh_Mungus
08. 02. 2026 19.19
Igor se je pa potrudu 😅. Misliš da ji boš zdaj končno všeč?🥰
Odgovori
0 0
bibaleze
