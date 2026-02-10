Naslovnica
OI 2026

'Norišnica' na družbenih omrežjih: 'Dokazali, da slovensko športno srce poganja ekipni duh'

Predazzo, 10. 02. 2026 21.40

Avtor:
STA
FOTOGALERIJA: Podelitev medalj na mešani ekipni tekmi

Družbena omrežja so ob uspehu slovenskih skakalcev na olimpijskih igrah v Predazzu polna čestitk in pohval na njihov račun. Na zlato na mešani ekipni tekmi so se odzvali tudi politiki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so ponovno dokazali, da slovensko športno srce poganja ekipni duh," je na platformi X zapisala slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. "Iskrene čestitke za naslov olimpijskih prvakov," je dodala.

Preberi še Hrgota in Tepeš v en glas: 'Takšno tekmo si vsak trener želi doživeti enkrat v karieri'

"Iskrene čestitke, Anže, Nika, Nika in Domen za zlato medaljo na olimpijskih igrah!" je na Instagram profilu zapisal predsednik vlade Robert Golob.

Anže Lanišek, Domen Prevc, Nika Vodan in Nika Prevc po zmagi na olimpijskih igrah
Anže Lanišek, Domen Prevc, Nika Vodan in Nika Prevc po zmagi na olimpijskih igrah
FOTO: Profimedia

Ekipi smučarskih skakalcev, ki so ohranili olimpijski naslov iz Pekinga leta 2022, je čestitala tudi vlada.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Olimpijski prvaki," so zapisali na vladnem profilu na platformi X. "Iskrene čestitke Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc za osvojeno zlato medaljo na tekmi mešanih ekip v smučarskih skokih na Zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026!"

Preberi še 'Hvala trenerjem za zaupanje. Obrnil sem ploščo in rezultat je tu'

Navdušenja ni skrivala niti predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. "To! Slovenska ekipa ima olimpijsko zlato!!! Neizmerno smo veseli in ponosni. Bravo obe Niki, Anže in Domen," je na družbenem omrežju Facebook zapisala Klakočar Zupančič in izpostavila močno konkurenco.

Podelitev medalj
Podelitev medalj
FOTO: Bobo

"Letos je bila konkurenca nabrušena in brez diskvalifikacij, ampak spet je Slovenija osvojila zlato," je dodala.

smučarski skoki ekipna oi mešano

Slovenska himna zadonela, medalje so podeljene

