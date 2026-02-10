'Norišnica' na družbenih omrežjih: 'Dokazali, da slovensko športno srce poganja ekipni duh'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so ponovno dokazali, da slovensko športno srce poganja ekipni duh," je na platformi X zapisala slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. "Iskrene čestitke za naslov olimpijskih prvakov," je dodala.

"Iskrene čestitke, Anže, Nika, Nika in Domen za zlato medaljo na olimpijskih igrah!" je na Instagram profilu zapisal predsednik vlade Robert Golob.

Anže Lanišek, Domen Prevc, Nika Vodan in Nika Prevc po zmagi na olimpijskih igrah FOTO: Profimedia

Ekipi smučarskih skakalcev, ki so ohranili olimpijski naslov iz Pekinga leta 2022, je čestitala tudi vlada.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Olimpijski prvaki," so zapisali na vladnem profilu na platformi X. "Iskrene čestitke Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc za osvojeno zlato medaljo na tekmi mešanih ekip v smučarskih skokih na Zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026!"

Navdušenja ni skrivala niti predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. "To! Slovenska ekipa ima olimpijsko zlato!!! Neizmerno smo veseli in ponosni. Bravo obe Niki, Anže in Domen," je na družbenem omrežju Facebook zapisala Klakočar Zupančič in izpostavila močno konkurenco.

Podelitev medalj FOTO: Bobo