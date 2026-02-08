O padcu Lindsey Vonn spregovorila njena sestra: 'Bilo je grozljivo'

Lindsey Vonn si je pred tednom dni na smuku v Crans Montani strgala sprednje križne vezi v levem kolenu, kljub temu pa se je odločila nastopiti na olimpijskih igrah, kjer je s kolensko opornico na nedeljskem smuku startala s številko 13. Nekaj sekund kasneje je bilo njene vožnje konec, obenem pa so se razblinile Američankine sanje o novi kolajni.
"To je zadnja stvar, ki smo jo želeli videti. Vse se je dogajalo zelo hitro, v trenutku padca smo le upali, da ni nič hujšega. Bilo je grozljivo. Ko vidiš, kako jo nalagajo na nosila, je jasno, da ni dobro," je za ameriški medij NBC povedala Karin Kildow, sestra ameriške smučarke. "Šla je na vse ali nič. Ne vem, kaj sledi, ker so jo odpeljali s helikopterjem. Tudi mi se bomo odpravili v bolnišnico," je še dodala Kildow.
Ta je svojo sestro že večkrat videla v takšnem položaju, Vonn je namreč v bogati karieri utrpela številne hude poškodbe. Največ težav je imela prav s kolenskimi križnimi vezmi, zaradi česar je pred dvema letoma oziroma približno pet let po prvem koncu kariere prestala operacijo, pri kateri so ji zamenjali kolenski sklep.
Poškodbe Lindsey Vonn:
februar 2007, trening pred SP:
- nategnjena sprednja križna vez v desnem kolenu
december 2009, veleslalom v Lienzu:
- drobni zlomi v levi podlahtnici
februar 2010, olimpijski veleslalom v Vancouvru:
- zlom desnega mezinca
februar 2011, trening:
- pretres možganov
februar 2013, superveleslalom v Schladmingu:
- strgana sprednja križna vez in medialni kolateralni ligament
- zlom zgornje sklepne ploskve desne golenice
november 2013, trening:
- ponovno strgana sprednja križna vez
december 2013, smuk v Val d'Iseru:
- zvin kolena z nategnjenim medialnim kolateralnim ligamentom
avgust 2015, trening:
- zlom gležnja
februar 2016, superveleslalom v Andori:
- več zlomov v levem kolenu in golenici
november 2016, trening:
- zlom nadlahtnice v desni roki
november 2018, trening:
- raztrgana lateralna kolateralna vez in meniskus v levem kolenu
- trije zlomi zgornje sklepne ploskve golenice
januar 2019, trening:
- poškodba mečničnega živca v levi nogi
februar 2019:
- zaključek kariere
april 2024:
- operacija / delna zamenjava kolena in decembrska vrnitev v svetovni pokal
januar 2026, smuk v Crans Montani:
- strgana križna vez v levem kolenu
februar 2026, padec na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.