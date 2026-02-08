Naslovnica
O padcu Lindsey Vonn spregovorila njena sestra: 'Bilo je grozljivo'

Cortina d'Ampezzo, 08. 02. 2026 15.50 pred 25 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M. D.S.
Reševanje Lindsey Vonn

Ameriška zvezdnica Lindsey Vonn je olimpijski smuk startala s strgano križno vezjo, končala pa ga po hudem padcu v drugem zavoju. Po prizorišču so odmevali kriki bolečine, v ciljni ravnini pa je zavladala tišina. Tam je o dogodku nato vendarle spregovorila sestra 41-letnice.

Lindsey Vonn si je pred tednom dni na smuku v Crans Montani strgala sprednje križne vezi v levem kolenu, kljub temu pa se je odločila nastopiti na olimpijskih igrah, kjer je s kolensko opornico na nedeljskem smuku startala s številko 13. Nekaj sekund kasneje je bilo njene vožnje konec, obenem pa so se razblinile Američankine sanje o novi kolajni.

Lindsey Vonn - padec na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo
Lindsey Vonn - padec na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo
FOTO: AP

"To je zadnja stvar, ki smo jo želeli videti. Vse se je dogajalo zelo hitro, v trenutku padca smo le upali, da ni nič hujšega. Bilo je grozljivo. Ko vidiš, kako jo nalagajo na nosila, je jasno, da ni dobro," je za ameriški medij NBC povedala Karin Kildow, sestra ameriške smučarke. "Šla je na vse ali nič. Ne vem, kaj sledi, ker so jo odpeljali s helikopterjem. Tudi mi se bomo odpravili v bolnišnico," je še dodala Kildow.

Ta je svojo sestro že večkrat videla v takšnem položaju, Vonn je namreč v bogati karieri utrpela številne hude poškodbe. Največ težav je imela prav s kolenskimi križnimi vezmi, zaradi česar je pred dvema letoma oziroma približno pet let po prvem koncu kariere prestala operacijo, pri kateri so ji zamenjali kolenski sklep.

Reševanje Lindsey Vonn na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo
Reševanje Lindsey Vonn na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo
FOTO: AP

Poškodbe Lindsey Vonn:

februar 2007, trening pred SP:

- nategnjena sprednja križna vez v desnem kolenu

december 2009, veleslalom v Lienzu:

- drobni zlomi v levi podlahtnici

februar 2010, olimpijski veleslalom v Vancouvru:

- zlom desnega mezinca

februar 2011, trening:

- pretres možganov

februar 2013, superveleslalom v Schladmingu:

- strgana sprednja križna vez in medialni kolateralni ligament

- zlom zgornje sklepne ploskve desne golenice

november 2013, trening:

- ponovno strgana sprednja križna vez

december 2013, smuk v Val d'Iseru:

- zvin kolena z nategnjenim medialnim kolateralnim ligamentom

avgust 2015, trening:

- zlom gležnja

februar 2016, superveleslalom v Andori:

- več zlomov v levem kolenu in golenici

november 2016, trening:

- zlom nadlahtnice v desni roki

november 2018, trening:

- raztrgana lateralna kolateralna vez in meniskus v levem kolenu

- trije zlomi zgornje sklepne ploskve golenice

januar 2019, trening:

- poškodba mečničnega živca v levi nogi

februar 2019:

- zaključek kariere

april 2024:

- operacija / delna zamenjava kolena in decembrska vrnitev v svetovni pokal

januar 2026, smuk v Crans Montani:

- strgana križna vez v levem kolenu

februar 2026, padec na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo

olimpijske igre Cortina d'Ampezzo lindsey vonn padec alpsko smučanje

