O padcu Lindsey Vonn spregovorila njena sestra: 'Bilo je grozljivo'

Lindsey Vonn si je pred tednom dni na smuku v Crans Montani strgala sprednje križne vezi v levem kolenu, kljub temu pa se je odločila nastopiti na olimpijskih igrah, kjer je s kolensko opornico na nedeljskem smuku startala s številko 13. Nekaj sekund kasneje je bilo njene vožnje konec, obenem pa so se razblinile Američankine sanje o novi kolajni.

"To je zadnja stvar, ki smo jo želeli videti. Vse se je dogajalo zelo hitro, v trenutku padca smo le upali, da ni nič hujšega. Bilo je grozljivo. Ko vidiš, kako jo nalagajo na nosila, je jasno, da ni dobro," je za ameriški medij NBC povedala Karin Kildow, sestra ameriške smučarke. "Šla je na vse ali nič. Ne vem, kaj sledi, ker so jo odpeljali s helikopterjem. Tudi mi se bomo odpravili v bolnišnico," je še dodala Kildow.

Ta je svojo sestro že večkrat videla v takšnem položaju, Vonn je namreč v bogati karieri utrpela številne hude poškodbe. Največ težav je imela prav s kolenskimi križnimi vezmi, zaradi česar je pred dvema letoma oziroma približno pet let po prvem koncu kariere prestala operacijo, pri kateri so ji zamenjali kolenski sklep.