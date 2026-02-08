Tim Mastnak za las izgubil bronasto kolajno

Žan Košir, Tim Mastnak in Rok Marguč so se uvrstili v izločilne boje deskarjev v paralelnem veleslalomu na olimpijskih igrah. Najboljši v kvalifikacijah je bil Košir na devetem mestu. V Livignu je brez nastopa med najboljšimi 16 ostala Gloria Kotnik, ki je nesrečno izpadla kot 17. v kvalifikacijah.

V popoldanskih bojih se bodo merili vsi trije Slovenci. Trikratni dobitnik kolajn z OI Košir je bil najboljši med Slovenci na devetem mestu. V osmini finala se bo pomeril z južnokorejskim predstavnikom Kimom Sangkyumom, ki je bil vsega 15 stotink hitrejši.

Košir je doslej kolajne na OI osvojil v Sočiju v paralelnem veleslalomu (bron) in slalomu (srebro), leta 2018 pa je bil v Pyeongchangu tretji v veleslalomu. Precej težji nalogi čakata Mastnaka in Marguča. Mastnak, ki brani srebro iz Pekinga, je imel 15. čas, za preboj v četrtfinale pa se bo udaril z drugouvrščenim Italijanom Aaronom Marchom. Marguč je za las ujel najboljšo šestnajsterico, v osmini finala pa ga čaka daleč najboljši iz kvalifikacij, Italijan Roland Fischnaller.