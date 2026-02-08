Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Tim Mastnak za las izgubil bronasto kolajno

Livigno, 08. 02. 2026 10.02 pred 4 urami 2 min branja 9

Avtor:
L.M. STA
Tim Mastnak

V malem finalu so o zmagovalcu odločali milimetri. Tim Mastnak je proti Bolgaru Tervelu Zamfirovu za las izgubil novo olimpijsko odličje. O bronasti kolajni je odločal izredno napet fotofiniš. Žan Košir in Rok Marguč sta svoje svojo pot zaključila v četrtfinalu, Gloria Kotnik pa se ni uvrstila v izločilne boje.

Žan Košir, Tim Mastnak in Rok Marguč so se uvrstili v izločilne boje deskarjev v paralelnem veleslalomu na olimpijskih igrah. Najboljši v kvalifikacijah je bil Košir na devetem mestu. V Livignu je brez nastopa med najboljšimi 16 ostala Gloria Kotnik, ki je nesrečno izpadla kot 17. v kvalifikacijah.

V popoldanskih bojih se bodo merili vsi trije Slovenci. Trikratni dobitnik kolajn z OI Košir je bil najboljši med Slovenci na devetem mestu. V osmini finala se bo pomeril z južnokorejskim predstavnikom Kimom Sangkyumom, ki je bil vsega 15 stotink hitrejši.

Košir je doslej kolajne na OI osvojil v Sočiju v paralelnem veleslalomu (bron) in slalomu (srebro), leta 2018 pa je bil v Pyeongchangu tretji v veleslalomu. Precej težji nalogi čakata Mastnaka in Marguča. Mastnak, ki brani srebro iz Pekinga, je imel 15. čas, za preboj v četrtfinale pa se bo udaril z drugouvrščenim Italijanom Aaronom Marchom. Marguč je za las ujel najboljšo šestnajsterico, v osmini finala pa ga čaka daleč najboljši iz kvalifikacij, Italijan Roland Fischnaller.

Gloria Kotnik in Tim Mastnak
Gloria Kotnik in Tim Mastnak
FOTO: Luka Kotnik

Košir je za 45-letnim Fischnallerjem zaostal 2,2 sekunde, Mastnak je bil 2,35 sekunde počasnejši, Marguč pa 2,43 sekunde. Drugi čas je pripadel Marchu (+0,95), tretji pa je bil Avstrijec Benjamin Karl (+1,36). Nesrečno je v kvalifikacijah izpadla dobitnica brona z zadnjih iger v Pekingu Gloria Kotnik. Izkušena Slovenka je imela enak čas kot Claudia Riegler, a je imela Avstrijka hitrejši posamični čas na modri progi.

Preberi še Milano Cortina 2026: Deskanje na snegu

Kotnik je bila že po prvi kvalifikacijski vožnji v zahtevnem položaju po desetem času na modri progi. Na rdeči je nato malce popravila položaj, a je vseeno nesrečno ostala brez uvrstitve v popoldanske izločilne boje. V tej sezoni svetovnega pokala se je 36-letna Velenjčanka na devetih tekmah le trikrat uvrstila v izločilne boje paralelnega veleslaloma. Najvišje je končala prav v Cortini sredi decembra, ko je bila 13.

Ester Ledecka
Ester Ledecka
FOTO: Damjan Žibert

Prepričljivo najhitrejša je bila Čehinja Ester Ledecka. S skupnim časom 1:30,79 je za 0,69 sekunde ugnala rojakinjo Zuzano Maderovo, najboljša v seštevku svetovnega pokala, Japonka Tsubaki Miki, pa je zaostala že 2,08 sekunde. Kotnik je za vsestransko Čehinjo, ki brani zlato iz Pyeongchanga 2018 in Pekinga 2022, na 17. mestu zaostala 4,64 sekunde.

deskanje na snegu oi

'Ni konec sveta, a ne pomnim, kdaj sem bila nazadnje tako razočarana'

'Mešano tekmo bom izpustil, a vesel sem, da ni bolečin in bom lahko tekmoval'

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petarda10
08. 02. 2026 14.47
Kaksen nateg
Odgovori
0 0
Mentalist27
08. 02. 2026 14.46
absolutno rigged… majo eno kamero ki je blizje bolgaru valda da bo zgledal blizje. amaterske olimpijske nimajo KAMER na obeh straneh ali pa tako ima atletika tiste kamere za finishe
Odgovori
+2
2 0
sektor1
08. 02. 2026 14.46
Milimetri škoda, ampak bravo Tim si se boril k lev 🇸🇮
Odgovori
+1
2 1
HardKore
08. 02. 2026 14.46
Brezveze...
Odgovori
+4
4 0
Desno
08. 02. 2026 14.45
Treba se na koncu stegnt ne pa gledat.. Škoda pa toliko izkušenj
Odgovori
+0
2 2
motorist_mb
08. 02. 2026 14.44
Škoda vseeno Tim 👏👏👏
Odgovori
+1
2 1
Sandokkan
08. 02. 2026 14.44
Ahahahaahah kako uživam?
Odgovori
-1
1 2
YouRangMyLord
08. 02. 2026 14.32
Bravo fantje💪 !
Odgovori
+3
4 1
motorist_mb
08. 02. 2026 14.12
Tim 💪
Odgovori
+5
7 2
bibaleze
Portal
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
vizita
Portal
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
cekin
Portal
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Poletje v školjki
Poletje v školjki
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527