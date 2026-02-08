Tim Mastnak za las izgubil bronasto kolajno

Žan Košir, Tim Mastnak in Rok Marguč so se uvrstili v izločilne boje deskarjev v paralelnem veleslalomu na olimpijskih igrah. Najboljši v kvalifikacijah je bil Košir na devetem mestu. V Livignu je brez nastopa med najboljšimi 16 ostala Gloria Kotnik, ki je nesrečno izpadla kot 17. v kvalifikacijah.
V popoldanskih bojih se bodo merili vsi trije Slovenci. Trikratni dobitnik kolajn z OI Košir je bil najboljši med Slovenci na devetem mestu. V osmini finala se bo pomeril z južnokorejskim predstavnikom Kimom Sangkyumom, ki je bil vsega 15 stotink hitrejši.
Košir je doslej kolajne na OI osvojil v Sočiju v paralelnem veleslalomu (bron) in slalomu (srebro), leta 2018 pa je bil v Pyeongchangu tretji v veleslalomu. Precej težji nalogi čakata Mastnaka in Marguča. Mastnak, ki brani srebro iz Pekinga, je imel 15. čas, za preboj v četrtfinale pa se bo udaril z drugouvrščenim Italijanom Aaronom Marchom. Marguč je za las ujel najboljšo šestnajsterico, v osmini finala pa ga čaka daleč najboljši iz kvalifikacij, Italijan Roland Fischnaller.
Košir je za 45-letnim Fischnallerjem zaostal 2,2 sekunde, Mastnak je bil 2,35 sekunde počasnejši, Marguč pa 2,43 sekunde. Drugi čas je pripadel Marchu (+0,95), tretji pa je bil Avstrijec Benjamin Karl (+1,36). Nesrečno je v kvalifikacijah izpadla dobitnica brona z zadnjih iger v Pekingu Gloria Kotnik. Izkušena Slovenka je imela enak čas kot Claudia Riegler, a je imela Avstrijka hitrejši posamični čas na modri progi.
Kotnik je bila že po prvi kvalifikacijski vožnji v zahtevnem položaju po desetem času na modri progi. Na rdeči je nato malce popravila položaj, a je vseeno nesrečno ostala brez uvrstitve v popoldanske izločilne boje. V tej sezoni svetovnega pokala se je 36-letna Velenjčanka na devetih tekmah le trikrat uvrstila v izločilne boje paralelnega veleslaloma. Najvišje je končala prav v Cortini sredi decembra, ko je bila 13.
Prepričljivo najhitrejša je bila Čehinja Ester Ledecka. S skupnim časom 1:30,79 je za 0,69 sekunde ugnala rojakinjo Zuzano Maderovo, najboljša v seštevku svetovnega pokala, Japonka Tsubaki Miki, pa je zaostala že 2,08 sekunde. Kotnik je za vsestransko Čehinjo, ki brani zlato iz Pyeongchanga 2018 in Pekinga 2022, na 17. mestu zaostala 4,64 sekunde.
