OI 2026

Odermatt ostal brez zlata: Nisem poraženec olimpijskih iger

Bormio, 14. 02. 2026 18.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Marco Odermatt

Švicarski smučarski superzvezdnik Marco Odermatt je s tremi kolajnami eden od najuspešnejših udeležencev olimpijskih iger v Bormiu. A pike na i vendarle ni postavil, saj ni ponovil uspeha iz Pekinga, ko je zmagal v veleslalomu. Tokrat je ostal brez najžlahtnejšega odličja, ki so mu ga napovedovali, kljub temu pa se ne počuti kot poraženec iger.

V smuku je zasedel četrto, v ekipni kombinaciji drugo, v superveleslalomu tretje mesto, največ možnosti pa so mu pripisovali v veleslalomu, kjer pa ga je v prvi vožnji šokiral Lucas Pinheiro Braathen, v drugi pa zmagovalec 29 veleslalomov v svetovnem pokalu zamujenega ni mogel več nadoknaditi.

Preberi še Zgodovinsko prvo zlato za brazilsko smučanje, Kranjec 12.

"Vedel sem, da ga bo v normalnih okoliščinah težko oziroma nemogoče ujeti, zaostanek je bil prevelik. A vedno je možna kakšna napaka, tako je nekaj upanja vseeno bilo. Mislim, da sem pokazal dobro smučanje, a Lucas je bil boljši. Nikakor pa nisem razočaran," je na novinarski konferenci po tekmi športno priznal poraz Odermatt.

Štirikratni zmagovalec svetovnega pokala, ki ima praktično v svojih rokah tudi peti veliki kristalni globus, zanesljivo pa vodi tudi v razvrstitvah veleslaloma, superveleslaloma in smuka, nikakor ne misli, da je zaradi tega poraženec olimpijskih iger, čeprav vloge favorita ni upravičil niti v eni.

"Za menoj so odlične olimpijske igre. Tri odličja so odličen dosežek, čeprav sem si želel kakšno zlato. Domov nikakor ne odhajam razočaran, ampak zadovoljen s svojimi predstavami. Mislim, da sem bil v disciplinah na odlični ravni, ne mogoče na stoodstotni, na 99-odstotni pa zagotovo," je dejal Švicar.

Preberi še Kdo je Brazilec, ki je spisal južnoameriško zgodovino na zimskih OI?

"Odstotek je torej manjkal za kakšno zlato, a vedno ne moreš biti maksimalen. Tokrat so bili nekateri v pravem času," je dejal Švicar, tudi svetovni prvak v vseh disciplinah, v katerih kraljuje in v katerem ima pri 28 letih že 53 zmag v svetovnem pokalu.

Odermatt, ki bo zagotovo imel še priložnosti tudi za še kakšno olimpijsko zlato, je vesel, da so se zanj letošnje olimpijske igre končale. "Za mano so naporni dnevi, naporni meseci. Prileglo se bo malo počitka, a ta ne bo dolg. V sezoni imam še marsikaj za postoriti," napoveduje Odermatt.

V letošnji sezoni je dobil sedem tekem svetovnega pokala, v njegovem skupnem seštevku pa ima deset tekem pred koncem 587 točk prednosti pred drugouvrščenim, prav pred veleslalomskim olimpijskim prvakom Pinheirom Braathnom.

olimpijske igre alpsko smučanje odermatt

