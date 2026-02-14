Odermatt ostal brez zlata: Nisem poraženec olimpijskih iger

V smuku je zasedel četrto, v ekipni kombinaciji drugo, v superveleslalomu tretje mesto, največ možnosti pa so mu pripisovali v veleslalomu, kjer pa ga je v prvi vožnji šokiral Lucas Pinheiro Braathen , v drugi pa zmagovalec 29 veleslalomov v svetovnem pokalu zamujenega ni mogel več nadoknaditi.

"Vedel sem, da ga bo v normalnih okoliščinah težko oziroma nemogoče ujeti, zaostanek je bil prevelik. A vedno je možna kakšna napaka, tako je nekaj upanja vseeno bilo. Mislim, da sem pokazal dobro smučanje, a Lucas je bil boljši. Nikakor pa nisem razočaran," je na novinarski konferenci po tekmi športno priznal poraz Odermatt.

Štirikratni zmagovalec svetovnega pokala, ki ima praktično v svojih rokah tudi peti veliki kristalni globus, zanesljivo pa vodi tudi v razvrstitvah veleslaloma, superveleslaloma in smuka, nikakor ne misli, da je zaradi tega poraženec olimpijskih iger, čeprav vloge favorita ni upravičil niti v eni.

"Za menoj so odlične olimpijske igre. Tri odličja so odličen dosežek, čeprav sem si želel kakšno zlato. Domov nikakor ne odhajam razočaran, ampak zadovoljen s svojimi predstavami. Mislim, da sem bil v disciplinah na odlični ravni, ne mogoče na stoodstotni, na 99-odstotni pa zagotovo," je dejal Švicar.