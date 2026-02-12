Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Od padca do zaroke: olimpijska prvakinja doživela čustveni vrtiljak

Cortina d'Ampezzo, 12. 02. 2026 15.55 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
S.V.
Breezy Johnson

Olimpijska prvakinja v smuku Breezy Johnson, ki je na zimskih olimpijskih igrah 2026 že osvojila eno zlato medaljo, je v četrtek na superveleslalomski tekmi odstopila po padcu. Na srečo se je po grdem padcu lahko sama pobrala na noge, v cilju pa jo je čakalo novo presenečenje - precej bolj pozitivno.

Breezy Johnson je zlato osvojila v sobotnem smuku. To je bila njena prva medalja na igrah 2026 in hkrati prva za reprezentanco ZDA. Medalja se ji je nato med proslavljanjem zlomila in se ločila od traku.

Preberi še Breezy Johnson: Moje misli so z Lindsey Vonn

Za CBS News je povedala, da za nadomestno medaljo posebej skrbi, medtem ko je prvotna na popravilu – ko jo bo dobila nazaj, pa namerava zanjo splesti poseben etui.

Preberi še Ameriške in nemške razpadajoče medalje na popravilu

Superveleslalomska tekma se ni izšla po željah Američanke, ki je odstopila. Ob stiku z vratci je izgubila ravnotežje in po grdem padcu končala v zaščitni mreži. A po padcu se je na srečo hitro pobrala na noge.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zlati medalji dodala še zaročni prstan

Tudi superveleslalom pa bo imela Johnsonova v lepem spominu. Po zlati medalji v smuku je ameriška smučarka dobila še en dragocen kos nakita – zaročni prstan. Njen fant Connor Watkins jo je namreč zaprosil ob vznožju proge, Johnsonova pa je v solzah privolila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na progi zahtevni pogoji

Johnsonova ni bila edina, ki je imela težave na progi. Italijanka Sofia Goggia, trenutno vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala v superveleslalomu, olimpijska prvakinja iz leta 2018 Čehinja Ester Ledecka ter Američanka Mary Bocock, ki je nastopila po tem, ko si je ameriška zvezdnica Lindsey Vonn v nedeljskem smuku huje poškodovala levo nogo, niso varno prismučale do cilja. Tekmovanje je potekalo v meglenih razmerah in neugodni svetlobi, kar je oteževalo delo smučark.

Preberi še Ilka Štuhec z velikimi težavami, velikem zaostanku, na koncu pa - odstop

Brignone piše zgodovino

Superveleslalom je dobila Italijanka Federica Brignone, ki je s tem kronala svojo dolgo in bolečo vrnitev na vrh svetovnega smučanja. 35-letnica je osvojila prvo olimpijsko zlato v svoji bogati karieri, manj kot leto dni po tem, ko si je zlomila več kosti v levi nogi, prestala dve operaciji in večmesečno rehabilitacijo.

Preberi še To pa je podvig: Federica Brignone z 20 treningi do olimpijskega zlata

S to zmago je postala najstarejša olimpijska prvakinja v ženskem alpskem smučanju. To je njena četrta olimpijska medalja – pred štirimi leti v Pekingu je osvojila srebro v superveleslalomu in bron v ekipni tekmi, bron v superveleslalomu pa je osvojila že leta 2018 v Pjongčangu. S štirimi olimpijskimi medaljami se je izenačila z Deborah Compagnoni kot najuspešnejša italijanska alpska smučarka na olimpijskih igrah.

alpsko smučanje olimpijske igre breezy johnson brignone zaroka

To pa je podvig: Federica Brignone z 20 treningi do olimpijskega zlata

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
12. 02. 2026 16.09
Aha, ni šlo za zlomljeno nogo ... !
Odgovori
0 0
Mean Cat
12. 02. 2026 15.54
Desni količek se je kmalu po izhodu iz pospeševalnega dela proge zataknil ob vratca.....kua je je spet to ena kozlarija?...dejte prebrat za seboj!
Odgovori
+1
2 1
dinozaver79
12. 02. 2026 15.56
?
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Za seboj pustil šest otrok
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Anamaria z neverjetno postavo zgolj dva meseca po porodu
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Simpatična dvojčka osvajata Slovenijo
Simpatična dvojčka osvajata Slovenijo
vizita
Portal
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
cekin
Portal
Razkrili, koliko slovenskih delodajalcev bo dvignilo plače
Regres: velik skok v letu 2026
Regres: velik skok v letu 2026
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
voyo
Portal
Ukradeno življenje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534