Od padca do zaroke: olimpijska prvakinja doživela čustveni vrtiljak

Breezy Johnson je zlato osvojila v sobotnem smuku. To je bila njena prva medalja na igrah 2026 in hkrati prva za reprezentanco ZDA. Medalja se ji je nato med proslavljanjem zlomila in se ločila od traku.

Za CBS News je povedala, da za nadomestno medaljo posebej skrbi, medtem ko je prvotna na popravilu – ko jo bo dobila nazaj, pa namerava zanjo splesti poseben etui.

Superveleslalomska tekma se ni izšla po željah Američanke, ki je odstopila. Ob stiku z vratci je izgubila ravnotežje in po grdem padcu končala v zaščitni mreži. A po padcu se je na srečo hitro pobrala na noge.

Zlati medalji dodala še zaročni prstan

Tudi superveleslalom pa bo imela Johnsonova v lepem spominu. Po zlati medalji v smuku je ameriška smučarka dobila še en dragocen kos nakita – zaročni prstan. Njen fant Connor Watkins jo je namreč zaprosil ob vznožju proge, Johnsonova pa je v solzah privolila.

Na progi zahtevni pogoji

Johnsonova ni bila edina, ki je imela težave na progi. Italijanka Sofia Goggia, trenutno vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala v superveleslalomu, olimpijska prvakinja iz leta 2018 Čehinja Ester Ledecka ter Američanka Mary Bocock, ki je nastopila po tem, ko si je ameriška zvezdnica Lindsey Vonn v nedeljskem smuku huje poškodovala levo nogo, niso varno prismučale do cilja. Tekmovanje je potekalo v meglenih razmerah in neugodni svetlobi, kar je oteževalo delo smučark.

Brignone piše zgodovino

Superveleslalom je dobila Italijanka Federica Brignone, ki je s tem kronala svojo dolgo in bolečo vrnitev na vrh svetovnega smučanja. 35-letnica je osvojila prvo olimpijsko zlato v svoji bogati karieri, manj kot leto dni po tem, ko si je zlomila več kosti v levi nogi, prestala dve operaciji in večmesečno rehabilitacijo.