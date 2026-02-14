Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Družina Prevc ima po novem devet olimpijskih medalj!

Predazzo, 14. 02. 2026 20.34 pred 44 minutami 1 min branja 6

Avtor:
S.V.
Nika in Domen Prevc

Družina Prevc ima po novem velikem uspehu Domna Prevca devet olimpijskih medalj. Najstarejšima bratoma Petru in Cenetu sta se na teh olimpijskih igrah z dvema medaljama pridružila še mlajša Domen in Nika, ki sta vsak osvojila po dve kolajni - zlato na tekmi mešanih ekip, zlato na posamični tekmi in srebrno na posamični tekmi.

Preberi še Domen Prevc je olimpijski prvak!

Peter Prevc ima štiri olimpijske medalje: zlato na mešani ekipni tekmi na olimpijskih igrah 2022 v Pekingu, srebro s posamične tekme na srednji skakalnici iz Sočija 2014, srebro na ekipni tekmi na veliki skakalnici na igrah 2022 v Pekingu in bron s posamične tekme na veliki skakalnici v Sočiju 2014.

Peter Prevc
Peter Prevc
FOTO: Luka Kotnik

Cene Prevc ima eno olimpijsko medaljo. V Pekingu 2022 je bil srebrn na ekipni tekmi skupaj z bratom Petrom, Lovrom Kosom in Timijem Zajcem.

Starejšima bratoma pa sta se pri osvajanju olimpijskih medalj pridružila še Nika Prevc in Domen Prevc. Tako so zdaj vsi štirje sorojenci nosilci olimpijskih odličij. 

Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip
Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip
FOTO: Bobo

Nika je v soboto najprej osvojila srebro na posamični tekmi na srednji skakalnici, nato pa z bratom Domnom, Anžetom Laniškom in Niko Vodan osvojila še zlato na mešani ekipni tekmi. Domen je vsem tem uspehom pristavil še zlato na posamični tekmi na veliki skakalnici.

Preberi še 'Imam občutek, da gledam film in opazujem, kaj počne ta deček Domen'

Olimpijska vitrina Prevcev se še naprej polni, bera medalj pa bi se lahko še povečala. Nika velja za glavno favoritinjo na nedeljski posamični tekmi na veliki skakalnici. Skakalci pa se bodo v ponedeljek pomerili še na tekmi dvojic.

olimpijske igre smučarski skoki domen prevc

'Imam občutek, da gledam film in opazujem, kaj počne ta deček Domen'

Odermatt ostal brez zlata: Nisem poraženec olimpijskih iger

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sanuka
14. 02. 2026 21.18
Brez komentarja, res, zakon😁😁🇸🇮🍀
Odgovori
0 0
štajerc65
14. 02. 2026 20.58
Samo družina PREVC 9 medalj iz OI, halo. Toliko jih niti bivše bratske republikeskupaj nimajo. l
Odgovori
+2
2 0
Magenta07
14. 02. 2026 21.16
Bratske predvsem
Odgovori
0 0
Anejcc
14. 02. 2026 20.57
Prevc, katera legendarna druzina. Bravo! Spostovanje, kapo dol.
Odgovori
+4
4 0
Veščec
14. 02. 2026 20.54
ja,sam to še ni konc z medaljami Prevc,pa to
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
14. 02. 2026 20.46
Čestitke, vendar sta videti kot pingvina v teh oblekah, na ta prvi sliki.
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Pamela Anderson presenetila z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Koliko kalorij ima en krof?
Koliko kalorij ima en krof?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
voyo
Portal
Ljubezen po irsko
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534