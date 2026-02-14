Družina Prevc ima po novem devet olimpijskih medalj!

Peter Prevc ima štiri olimpijske medalje: zlato na mešani ekipni tekmi na olimpijskih igrah 2022 v Pekingu, srebro s posamične tekme na srednji skakalnici iz Sočija 2014, srebro na ekipni tekmi na veliki skakalnici na igrah 2022 v Pekingu in bron s posamične tekme na veliki skakalnici v Sočiju 2014.

Cene Prevc ima eno olimpijsko medaljo. V Pekingu 2022 je bil srebrn na ekipni tekmi skupaj z bratom Petrom, Lovrom Kosom in Timijem Zajcem.

Starejšima bratoma pa sta se pri osvajanju olimpijskih medalj pridružila še Nika Prevc in Domen Prevc. Tako so zdaj vsi štirje sorojenci nosilci olimpijskih odličij.