Olimpijski komite na udaru kritik: ponujali majice nacistične propagande

Ob zadnjem pregledu olimpijske trgovine sicer sporne majice z motivom olimpijskih iger v Nemčiji ni bilo opaziti, a sodeč po pisanju številnih medijev je bila ta še do nedavnega del ponudbe olimpijske dediščine (čeprav z oznako "ni na zalogi"). Tudi Mednarodni olimpijski komite (MOK) se je zaradi motiva znašel pod plazom kritik, iz Nemčije pa so po poročanju BBC-ja prejeli več pozivov k umiku majice iz prodaje. Ta je namreč prikazovala plakat berlinskih olimpijskih iger Franza Würbela iz leta 1936, ki prikazuje moškega z lovorovim vencem, nad njegovo glavo so olimpijski krogi, pod njim pa Brandenburška vrata in napis "Nemčija Berlin Olimpijske igre 1936".

Olimpijske igre v Nemčiji leta 1936 FOTO: Profimedia

Kot izpostavljajo kritiki, gre za igre, ki jih je nacistični diktator Adolf Hitler izkoristil kot priložnost za promocijo svojih idealov rasne nadvlade in za poveličanje nacistične Nemčije na mednarodnem prizorišču.

'Šport lahko združuje, a se ga lahko tudi manipulira'

"Olimpijske igre leta 1936 so bile osrednje propagandno orodje nacističnega režima," je za nemško tiskovno agencijo dpa poudarila tiskovna predstavnica za športno politiko frakcije Zelene stranke v berlinskem predstavniškem domu Klara Schedlich. Ob tem je MOK obtožila, da ni dovolj dobro premislil o lastni zgodovini, ter dodala, da je "izbira slike brez konteksta problematična in neprimerna za na majico".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Nacisti so olimpijske igre izkoristili za predstavitev svojega režima svetu, s ciljem zgladiti mednarodne odnose, hkrati pa preprečili tekmovanje skoraj vsem nemško-judovskim športnikom, prijeli 800 Romov, ki so živeli v Berlinu, in prikrili znake hudega antisemitskega nasilja in propagande pred obiskovalci sveta," je za CNN poudarila tudi sodirektorica Wiener Holocaust Library v Londonu Christine Schmidt.

"Šport ima moč združiti, navdihniti in povzdigniti najboljše dele človeštva. Toda zgodovina nas spominja, da ga je mogoče manipulirati tudi za normalizacijo sovraštva in izključenosti," pa je dejal izvršni direktor Mednarodnega pohoda preživelih taboriščnikov Scott Saunders ter poudaril, da si mora svet nujno zapomniti lekcijo iz Berlina. "Ko se antisemitizem ponovno pojavi v javnem življenju, bodisi na stadionih, ulicah ali na spletu, molk ni nevtralnost. Je sokrivda," je dodal.

MOK v obrambo

Na ciljni strani zbirke dediščine na spletni strani olimpijskih iger piše: "Vsaka izdaja iger odraža edinstven čas in kraj v zgodovini, ko se je svet združil, da bi proslavil človeštvo." A kot poudarja tudi CNN, je Hitler igre, ki so potekale tri leta in pol po prihodu nacistov na oblast, izkoristil kot spektakel nacistične propagande. Nameraval je prikazati rasno superiornost tako imenovanih arijskih športnikov in odkrito omalovaževal afroameriške udeležence kot "neljudi". Na številne obtožbe se je odzval tudi komite, ki je majico branil kot del svoje zbirke zgodovinske dediščine, med katero so zbrani motivi vseh izdaj iger. "Javnosti smo ponudili zbirko olimpijske dediščine, ki praznuje 130 let olimpijske umetnosti in oblikovanja. V tej seriji so predstavljeni emblemi, piktogrami, plakati in maskote z vseh izdaj olimpijskih iger," je dejala tiskovna predstavnica.

Jesse Owens FOTO: Profimedia