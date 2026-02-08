Naslovnica
OI 2026

Petra Vlhova se vrača po dveh letih prisilne pavze

Cortina d'Ampezzo, 08. 02. 2026

Avtor:
M.J. STA
Slalom na 60. Zlati lisici

Petra Vlhova, olimpijska prvakinja v slalomu iz Pekinga, se bo dve leti po hudi poškodbi vrnila na bele strmine. Nastopila bo na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. Najboljša slovaška alpska smučarka je prijavljena za nastop v torek v ekipni kombinaciji z Rebeko Jančovo, 18. februarja pa bo branila olimpijsko zlato v slalomu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Sem na poti v Cortino na svoje četrte olimpijske igre. Minili sta dve leti, odkar sem nazadnje tekmovala, in komaj čakam, da se vrnem na start in zastopam svojo državo," je Petra Vlhova zapisala na Instagramu ter potrdila, da bo tekmovala v ekipni kombinaciji in slalomu.

Petra Vlhova
Petra Vlhova
FOTO: AP

Vlhova ni tekmovala, odkar si je 20. januarja 2024 v grdem padcu med veleslalomom za svetovni pokal alpskih smučark v Jasni strgala sprednjo križno vez v desnem kolenu. Njeno okrevanje je bilo dolgotrajno tudi zaradi težav s hrustancem in zapletov. Marca 2025 je morala na še eno operacijo.

Toda v začetku letošnjega leta je končno lahko sporočila nekaj dobrih novic. Po prejemu zdravniškega dovoljenja je oznanila, da lahko smuča "z visoko intenzivnostjo".

Vlhova je na svetovnih prvenstvih osvojila šest medalj, vključno z naslovom svetovne prvakinje v veleslalomu v Areju leta 2019. Pred poškodbo je bila ena izmed redkih smučark, ki je bila sposobna v slalomu redno izzivati kraljico te discipline Američanko Mikaelo Shiffrin.

Preberi še Bron v smuku in življenjska pot, ki je tlakovana daleč od žarometov

Z 31 zmagami na tekmah svetovnega pokala je najuspešnejša slovaška smučarka vseh časov. Vlhova je v svetovnem pokalu zbrala 73 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 46 na tekmah v slalomu, nazadnje pred dvema letoma z drugim mestom na slalomu v Flachauu.

Sezono 2020/21 je kot prva Slovakinja osvojila veliki kristalni globus, ko je končala povsem na vrhu skupnega seštevka svetovnega pokala alpskih smučark. Najboljša je v slalomu, v tej disciplini je v svetovnem pokalu zbrala 22 zmag.

alpsko smučanje oi vlhova
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

