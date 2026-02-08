Petra Vlhova se vrača po dveh letih prisilne pavze

" Sem na poti v Cortino na svoje četrte olimpijske igre. Minili sta dve leti, odkar sem nazadnje tekmovala, in komaj čakam, da se vrnem na start in zastopam svojo državo ," je Petra Vlhova zapisala na Instagramu ter potrdila, da bo tekmovala v ekipni kombinaciji in slalomu.

Vlhova ni tekmovala, odkar si je 20. januarja 2024 v grdem padcu med veleslalomom za svetovni pokal alpskih smučark v Jasni strgala sprednjo križno vez v desnem kolenu. Njeno okrevanje je bilo dolgotrajno tudi zaradi težav s hrustancem in zapletov. Marca 2025 je morala na še eno operacijo.

Toda v začetku letošnjega leta je končno lahko sporočila nekaj dobrih novic. Po prejemu zdravniškega dovoljenja je oznanila, da lahko smuča "z visoko intenzivnostjo".

Vlhova je na svetovnih prvenstvih osvojila šest medalj, vključno z naslovom svetovne prvakinje v veleslalomu v Areju leta 2019. Pred poškodbo je bila ena izmed redkih smučark, ki je bila sposobna v slalomu redno izzivati kraljico te discipline Američanko Mikaelo Shiffrin.