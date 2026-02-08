Naslovnica
OI 2026

Počitek za Niko Prevc, trening v znamenju Japonk

Predazzo, 08. 02. 2026 19.08 pred 6 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
S.V. STA
Nika Prevc

Smučarske skakalke so po sobotni prvi tekmi na letošnjih olimpijskih igrah Milano-Cortina v nedeljo na srednji skakalnici v Predazzu opravile še tretji trening pred torkovo tekmo mešanih ekip. Trening je opravilo manj kot 20 skakalk, večina si jih je vzela počitek, vključno z olimpijsko podprvakinjo Niko Prevc.

Preostale tri Slovenke so opravile vse tri skoke. Poleg Nike Prevc edina sobotna finalistka Nika Vodan je v prvo pristala pri 93 m in bila četrta, nato pa s skokoma 98,5 m in 97 m še dvakrat druga najboljša.

Katra Komar je najdlje skočila v tretji seriji (92 m) in bila sedma. Pred tem je bila osma (90 m) in deseta (88,5 m). Najmlajša v slovenski zasedbi Maja Kovačič tokrat ni preskočila 90 metrov. Najboljša je bila v drugem poskusu in bila osma (88,5 m), v prvi in zadnji seriji pa 13. (86,5 in 86 m).

Najbolj sta blesteli Japonki Sara Takanaši in Juki Ito. Slednja je v prvo skočila 103 m in bila druga, zadnjo serijo je dobila s skokom, dolgim 104 m, kar je bila tudi daljava dneva. V drugi je bila tretja (98 m).

Pred tem je obe seriji dobila Takanaši. Obakrat je bila krajša z 98 in 98,5 m, a je v prvi seriji skočila z nižjega zaletišča kot rojakinja.

olimpijske igre smučarski skoki nika prevc
G. Papež
08. 02. 2026 21.10
Gremoo Nika!
oježeš
08. 02. 2026 19.59
Pravilno, naj dobi nekaj počitka, potem pa spet v običajnem ritmu do zmag.
bibaleze
