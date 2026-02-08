Počitek za Niko Prevc, trening v znamenju Japonk

Preostale tri Slovenke so opravile vse tri skoke. Poleg Nike Prevc edina sobotna finalistka Nika Vodan je v prvo pristala pri 93 m in bila četrta, nato pa s skokoma 98,5 m in 97 m še dvakrat druga najboljša.

Katra Komar je najdlje skočila v tretji seriji (92 m) in bila sedma. Pred tem je bila osma (90 m) in deseta (88,5 m). Najmlajša v slovenski zasedbi Maja Kovačič tokrat ni preskočila 90 metrov. Najboljša je bila v drugem poskusu in bila osma (88,5 m), v prvi in zadnji seriji pa 13. (86,5 in 86 m).

Najbolj sta blesteli Japonki Sara Takanaši in Juki Ito. Slednja je v prvo skočila 103 m in bila druga, zadnjo serijo je dobila s skokom, dolgim 104 m, kar je bila tudi daljava dneva. V drugi je bila tretja (98 m).

Pred tem je obe seriji dobila Takanaši. Obakrat je bila krajša z 98 in 98,5 m, a je v prvi seriji skočila z nižjega zaletišča kot rojakinja.