Podpredsednik ZDA izžvižgan na otvoritvi ZOI, Trump se je že odzval

Navzočnost JD Vanca na petkovi otvoritvi zimskih olimpijskih iger je del občinstva pospremil z vzkliki: "Bu!" Ob tem je zanimivo, da je bil mimohod ameriških športnikov pospremljen z glasnim aplavzom. O omenjenem dogodku je bil obveščen tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki ga je komentiral z naslednjimi besedami: "Podpredsednik je trenutno v drugi državi. Tukaj (v ZDA, op. a.) ga zagotovo ne bi izžvižgali."

Usha Vance in JD Vance FOTO: AP

V petek je sicer v Milanu več sto protestnikov protestiralo proti njegovi navzočnosti na otvoritvi pred začetkom druženja najboljših zimskih športnikov. Demonstranti so ob tem izrazili tudi nestrinjanje s prisotnostjo agentov Službe za priseljevanje in carine (ICE), ki so varovali ameriško delegacijo. Vance se je ob obisku Milana srečal tudi z italijansko premierko Giorgio Meloni, ki velja za tesno zaveznico predsednika Trumpa, s katerim delita podobne vrednote.