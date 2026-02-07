Naslovnica
Podpredsednik ZDA izžvižgan na otvoritvi ZOI, Trump se je že odzval

Milano, 07. 02. 2026 10.30 pred 23 minutami 1 min branja 12

Avtor:
STA
JD Vance

Podpredsednik ZDA JD Vance je bil na petkovi otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger na stadionu San Siro deležen neodobravanja s strani občinstva. Slednje je bilo posebej očitno, ko se je skupaj z ženo Usho pojavil na velikem zaslonu.

Navzočnost JD Vanca na petkovi otvoritvi zimskih olimpijskih iger je del občinstva pospremil z vzkliki: "Bu!" Ob tem je zanimivo, da je bil mimohod ameriških športnikov pospremljen z glasnim aplavzom. O omenjenem dogodku je bil obveščen tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki ga je komentiral z naslednjimi besedami: "Podpredsednik je trenutno v drugi državi. Tukaj (v ZDA, op. a.) ga zagotovo ne bi izžvižgali."

Usha Vance in JD Vance
Usha Vance in JD Vance
FOTO: AP

V petek je sicer v Milanu več sto protestnikov protestiralo proti njegovi navzočnosti na otvoritvi pred začetkom druženja najboljših zimskih športnikov. Demonstranti so ob tem izrazili tudi nestrinjanje s prisotnostjo agentov Službe za priseljevanje in carine (ICE), ki so varovali ameriško delegacijo. Vance se je ob obisku Milana srečal tudi z italijansko premierko Giorgio Meloni, ki velja za tesno zaveznico predsednika Trumpa, s katerim delita podobne vrednote.

Preberi še Nika in Domen Prevc popeljala slovensko zasedbo na otvoritvi iger

Na petkovi slovesnosti so bili največjega odobravanja deležni športniki iz Ukrajine, medtem ko ruski in beloruski športniki, ki bodo na olimpijskih igrah nastopili pod olimpijsko zastavo, na mimohodu reprezentanc niso sodelovali.

zimske olimpijske igre otvoritev jd vance donald trump

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Perrun
07. 02. 2026 10.52
ja tip je se bolj odbijajoc kot Trump. te ki cez noc menjajo barve (kot nas Jansa) bi morali res v zadnji Dantejev krog pekla
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
07. 02. 2026 10.47
Trump nikoli ne reci nikoli
Odgovori
0 0
Nenil
07. 02. 2026 10.42
ali so celo Lampeduzo pripeljal na OI
Odgovori
-3
0 3
dober dan
07. 02. 2026 10.42
Levi komunisti si pač nemorejo pomagati
Odgovori
-5
2 7
ds-65
07. 02. 2026 10.49
Kaj pa desni komunisti?
Odgovori
+1
1 0
Nenil
07. 02. 2026 10.41
bolna Europa, kar jo je še ostalo
Odgovori
-4
1 5
Rudar
07. 02. 2026 10.43
Kje si to prebral? Blic?
Odgovori
+2
3 1
DJ-Pero
07. 02. 2026 10.41
"Tukaj (v ZDA, op. a.) ga zagotovo ne bi izžvižgali." Ha,ha,ha! Ne, zagotovo ne, ha,ha! :))) Tako kot niso tebe Trump na marsikaterem tekmovanju oziroma prireditvi v ZDA... :)))
Odgovori
+4
6 2
Bananistanec
07. 02. 2026 10.48
Imajo srečo, ker če bi se to zgodilo v ZDA, bi jih deportirali ali oznacili za teroriste ( kaj se teroristom zgodi se pa ve )
Odgovori
0 0
obožeobože
07. 02. 2026 10.38
Kar seješ to žanješ!
Odgovori
+5
8 3
JAZsemTI
07. 02. 2026 10.37
Reakcija javnosti je “nagrada” za dejanja…
Odgovori
+2
6 4
bibaleze
