OI 2026

Poskrbel za senzacijo, nato pa opletal po Norvežanih: 'Lindvik mi je pljunil v obraz'

Predazzo, 10. 02. 2026 17.07

Avtor:
M.J.
Philipp Raimund

Nemški skakalec Philipp Raimund je na zimskih olimpijskih igrah v Predazzu "odgovoren" za eno največjih presenečenj dosedanjega tekmovanja. Čeprav v karieri še nikoli ni slavil v svetovnem pokalu in se obenem bori s strahom pred višino, je osvojil zlato medaljo na mali skakalnici. Po veličastnem uspehu pa se je spomnil tudi na norveško afero z dresi.

Philipp Raimund
Philipp Raimund
FOTO: AP

"Pred prvim skokom sem bil neverjetno živčen, potem pa je občinstvo eksplodiralo in me napolnilo z energijo. Ne morem verjeti, da sem na največjem odru in to na vrhu," je nemškemu Bildu po 106,5 metra dolgem skoku, ki mu je prinesel senzacionalno olimpijsko zlato, zaupal Philipp Raimund.

Preberi še Dobrodošli v gledališču Predazzo

Na prizorišču ga je spremljala ožja družina: mama Kathrin, brat Fabian ter sestri Sina in Joel. Oče Christian, trener švicarske ženske ekipe, je bil službeno odsoten. Brat Fabian pa je napovedal senzacijo že pred tekmo: "Nočem ga uročiti, ampak mislim, da lahko konča na stopničkah," je, kot piše Bild, dejal brat novopečenega olimpijskega zmagovalca.

Ostre besede za Lindvika

Raimund se je po zmagi dotaknil boleče teme – svojega nekdanjega dobrega prijatelja Mariusa Lindvika, norveškega olimpijskega prvaka iz Pekinga 2022. Lindvik je bil skupaj s sotekmovalcem Johannom Andrejem Forfangom in še nekaterimi člani reprezentance lani vpleten v škandal z goljufanjem.

Preberi še Afera norveški dresi: 'Le Slovenci so bili vedno prijazni do nas'

Trener Magnus Brevig jima je neupravičeno spreminjal šive v predelu mednožja, s čimer je izboljšal aerodinamiko obleke. Oba skakalca so zaradi tega diskvalificirali s svetovnega prvenstva, kar je močno pretreslo norveški tabor. 

Magnus Bervig in Marius Lindvik
Magnus Bervig in Marius Lindvik
FOTO: Profimedia

"Z Lindvikom sva bila zelo dobra prijatelja, skupaj sva igrala videoigre in snemala videe. Toda po tem škandalu je vse razpadlo. Počutil sem se izdanega, kot da mi je pljunil v obraz. Šlo je za veliko napako. Če bi vsaj prišla do mene in rekla: Žal nama je'. A niti tega nista storila. To me boli," je dejal novopečeni olimpijski prvak.

smučarski skoki raimund

Slovenci bodo na srednji skakalnici branili olimpijsko zlato

prost1
10. 02. 2026 17.59
Pljunil....? Totalno zavajanje.
0 0
dark Cat
10. 02. 2026 17.52
Cestitke za naslov.....👏👏👏.....najboljsi portal v regiji😂😂😂
+2
2 0
