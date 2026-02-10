Poskrbel za senzacijo, nato pa opletal po Norvežanih: 'Lindvik mi je pljunil v obraz'

Philipp Raimund FOTO: AP

"Pred prvim skokom sem bil neverjetno živčen, potem pa je občinstvo eksplodiralo in me napolnilo z energijo. Ne morem verjeti, da sem na največjem odru in to na vrhu," je nemškemu Bildu po 106,5 metra dolgem skoku, ki mu je prinesel senzacionalno olimpijsko zlato, zaupal Philipp Raimund.

Na prizorišču ga je spremljala ožja družina: mama Kathrin, brat Fabian ter sestri Sina in Joel. Oče Christian, trener švicarske ženske ekipe, je bil službeno odsoten. Brat Fabian pa je napovedal senzacijo že pred tekmo: "Nočem ga uročiti, ampak mislim, da lahko konča na stopničkah," je, kot piše Bild, dejal brat novopečenega olimpijskega zmagovalca.

Ostre besede za Lindvika

Raimund se je po zmagi dotaknil boleče teme – svojega nekdanjega dobrega prijatelja Mariusa Lindvika, norveškega olimpijskega prvaka iz Pekinga 2022. Lindvik je bil skupaj s sotekmovalcem Johannom Andrejem Forfangom in še nekaterimi člani reprezentance lani vpleten v škandal z goljufanjem.

Trener Magnus Brevig jima je neupravičeno spreminjal šive v predelu mednožja, s čimer je izboljšal aerodinamiko obleke. Oba skakalca so zaradi tega diskvalificirali s svetovnega prvenstva, kar je močno pretreslo norveški tabor.

Magnus Bervig in Marius Lindvik FOTO: Profimedia