Pravljičen razplet za izjemno Brignone, srebro za Skandinavki

Federica Brignone FOTO: Profimedia

ederica Brignone je napad na peto olimpijsko odličje, drugo zlato na domačih igrah, začela s številko 14. V Cortini je v izjemni formi. Za kar 74 stotink sekunde je prevzela vodstvo. V drugi vožnji pa je dokončala delo in potrdila še drugo olimpijsko krono. Drugo zlato na domačem snegu je osvojila s prednostjo 62 stotink sekunde. Italijanka, ki si je prislužila vzdevek Tigrica, saj smuča s čelado s podobo tigra, se je šampionsko vrnila po desetih mesecih premora zaradi dvojnega zloma noge. Postala je sploh prva smučarka, ki je od leta 1988, ko je bil superveleslalom prvič na olimpijskem sporedu, na enih igrah združila olimpijska naslova v veleslalomu in superveleslalomu.

Švedinja Sara Hector (na sliki) je skušala ubraniti olimpijsko veleslalomsko zlato iz Pekinga, a je morala štiri leta pozneje v Cortini d'Ampezzo priznati premoč izjemni Italijanki Federici Brignone. FOTO: AP

Brignone je bila danes razred zase. Z veliko prednostjo 74 stotink sekunde je na sicer tekmi majhnih razlik v prvi vožnji s številko 14 prevzela vodstvo ter nato v finalu z novo mojstrovino za 62 stotink sekunde ubranila vodstvo ter utrdila sloves ene najboljših veleslalomistk. Na zmagovalnem odru sta poleg Italijanke stali še dve Skandinavki - Thea Louise Stjernesund iz Norveške in Švedinja Sara Hector -, ki sta si razdelili srebro. Hector ima iz Pekinga 2022 že veleslalomsko zlato, omenjeni smučarki sta bili izenačeni že na prvi progi s časom 1:03,97, enak čas 1:10,15 pa sta na tekmi sila majhnih razlik imeli tudi na drugi postavitvi.

Srebro sta si razdelili Sara Hector in Thea Louise Stjernesund. FOTO: Profimedia

Po prvi vožnji sta drugo in tretje mesto zasedali Nemka Lena Dürr (+0,34) in Italijanka Sofia Goggia (+0,46), ki pa sta v finalu zapravili boj za kolajne. Brez odličja je na skromnem 11. mestu ostala Američanka Mikaela Shiffrin, velika osmoljenka že ekipne kombinacije. Američanka ni ponovila leta 2018, ko je na igrah v Pyeongchangu osvojila veleslalomsko zlato. Vodilna smučarka zime in najboljša slalomistka ima še eno priložnost za kolajno - sredin specialni slalom.

Mikaela Shiffrin FOTO: Profimedia

Slovenke niso navdušile. Za zdaj kaže, da Ana Bucik Jogan zadnjih olimpijskih iger v karieri ne bo ohranila v lepem spominu. Dvaintridesetletna tekmovalka iz Nove Gorice je po solidni prvi vožnji, ko je bila z zaostankom 2,12 sekunde 25., po napaki z odstopom predčasno končala finale olimpijskega veleslaloma na progi Olympia delle Tofane. Slovenska tekmovalka je brez rezultata ostala tudi v premierni olimpijski kombinaciji dvojic, na kateri je tekmovala v paru z Ilko Štuhec.

Ana Bucik Jogan FOTO: Profimedia

"Bi lahko naredila več v prvem nastopu, zlasti glavni ravninski del ni bil najboljši. Na drugi progi sem tvegala, v iskanju prehitre linije pa sem zdrsnila na bok. Škoda, da sem tako hitro končala nastop, čeprav sem bila zbrana na startu. Upam, da se bo na slalomu, ki je moja boljša disciplina, izšlo v mojo korist," je po drugem ponesrečenem nastopu v Cortini povedala Bucik Jogan. Doslej je na OI najboljšo uvrstitev dosegla z 11. mestom. Nastopili sta tudi olimpijski debitantki Caterina Sinigoi in Nika Tomšič. Sinigoi je z zaostankom 6,96 sekunde končala na 31. mestu. "Zjutraj sem bila še kar sproščena, pred tekmo pa se je že poznala tema. To se je pokazalo v prvi vožnji, ko nisem razmišljala o taktiki. Sicer pa bi nastop ocenila pozitivno, saj sem dobro smučala. Malo mi je manjkalo hitrosti, ampak za olimpijski debi je to dobro," je menila Tržačanka v slovenski reprezentanci.

Nika Tomšič FOTO: Profimedia

Tomšič pa je bila z zaostankom 8,39 sekunde 36. od 54 tekmovalk, ki so pravilno izpeljale obe vožnji. "Vzdušje je bilo super, vreme odlično, podlaga vrhunska. Postavitev vratc na prvi progi pa je bila malo prehitra zame. Sem sicer dala vse od sebe, čez grbine sem pa izgubila kar nekaj časa. Visok zaostanek ni dobro vplival na moje počutje, čeprav sem nekatere odseke odmučala dobro. Led je prebit, a nisem zadovoljna z nastopom. Na drugi progi sem najbolj 'zafrknila' v ključnem delu na ravnini," je menila Tomšič.

Veleslalom (ž), končni vrstni red: