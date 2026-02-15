Naslovnica
OI 2026

Pravljičen razplet za izjemno Brignone, srebro za Skandinavki

Cortina d'Ampezzo, 15. 02. 2026 15.43 pred 14 minutami 4 min branja 36

Avtor:
A.V. STA
Federica Brignone

Italijanska alpska smučarka Federica Brignone je zdržala pritisk in po dveh izjemnih vožnjah povsem zasluženo slavila na ženskem olimpijskem veleslalomu v Cortini d'Ampezzo. K pravljičnemu razpletu tekme sta z istim časom tako prve kot druge vožnje poskrbeli Norvežanka Thea Louisa Stjernesund in Švedinja Sara Hector, ki sta z zaostankom 62 stotink sekunde osvojili srebrno odličje. Slovenka Ana Bucik Jogan je odstopila v drugi vožnji.

Federica Brignone
Federica Brignone
FOTO: Profimedia

ederica Brignone je napad na peto olimpijsko odličje, drugo zlato na domačih igrah, začela s številko 14. V Cortini je v izjemni formi. Za kar 74 stotink sekunde je prevzela vodstvo. V drugi vožnji pa je dokončala delo in potrdila še drugo olimpijsko krono. Drugo zlato na domačem snegu je osvojila s prednostjo 62 stotink sekunde.

Italijanka, ki si je prislužila vzdevek Tigrica, saj smuča s čelado s podobo tigra, se je šampionsko vrnila po desetih mesecih premora zaradi dvojnega zloma noge. Postala je sploh prva smučarka, ki je od leta 1988, ko je bil superveleslalom prvič na olimpijskem sporedu, na enih igrah združila olimpijska naslova v veleslalomu in superveleslalomu.

Švedinja Sara Hector (na sliki) je skušala ubraniti olimpijsko veleslalomsko zlato iz Pekinga, a je morala štiri leta pozneje v Cortini d'Ampezzo priznati premoč izjemni Italijanki Federici Brignone.
Švedinja Sara Hector (na sliki) je skušala ubraniti olimpijsko veleslalomsko zlato iz Pekinga, a je morala štiri leta pozneje v Cortini d'Ampezzo priznati premoč izjemni Italijanki Federici Brignone.
FOTO: AP

Brignone je bila danes razred zase. Z veliko prednostjo 74 stotink sekunde je na sicer tekmi majhnih razlik v prvi vožnji s številko 14 prevzela vodstvo ter nato v finalu z novo mojstrovino za 62 stotink sekunde ubranila vodstvo ter utrdila sloves ene najboljših veleslalomistk.

Na zmagovalnem odru sta poleg Italijanke stali še dve Skandinavki - Thea Louise Stjernesund iz Norveške in Švedinja Sara Hector -, ki sta si razdelili srebro. Hector ima iz Pekinga 2022 že veleslalomsko zlato, omenjeni smučarki sta bili izenačeni že na prvi progi s časom 1:03,97, enak čas 1:10,15 pa sta na tekmi sila majhnih razlik imeli tudi na drugi postavitvi.

Srebro sta si razdelili Sara Hector in Thea Louise Stjernesund.
Srebro sta si razdelili Sara Hector in Thea Louise Stjernesund.
FOTO: Profimedia

Po prvi vožnji sta drugo in tretje mesto zasedali Nemka Lena Dürr (+0,34) in Italijanka Sofia Goggia (+0,46), ki pa sta v finalu zapravili boj za kolajne. 

Brez odličja je na skromnem 11. mestu ostala Američanka Mikaela Shiffrin, velika osmoljenka že ekipne kombinacije. Američanka ni ponovila leta 2018, ko je na igrah v Pyeongchangu osvojila veleslalomsko zlato. Vodilna smučarka zime in najboljša slalomistka ima še eno priložnost za kolajno - sredin specialni slalom.

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin
FOTO: Profimedia

Slovenke niso navdušile. Za zdaj kaže, da Ana Bucik Jogan zadnjih olimpijskih iger v karieri ne bo ohranila v lepem spominu. Dvaintridesetletna tekmovalka iz Nove Gorice je po solidni prvi vožnji, ko je bila z zaostankom 2,12 sekunde 25., po napaki z odstopom predčasno končala finale olimpijskega veleslaloma na progi Olympia delle Tofane.

Slovenska tekmovalka je brez rezultata ostala tudi v premierni olimpijski kombinaciji dvojic, na kateri je tekmovala v paru z Ilko Štuhec.

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan
FOTO: Profimedia

"Bi lahko naredila več v prvem nastopu, zlasti glavni ravninski del ni bil najboljši. Na drugi progi sem tvegala, v iskanju prehitre linije pa sem zdrsnila na bok. Škoda, da sem tako hitro končala nastop, čeprav sem bila zbrana na startu. Upam, da se bo na slalomu, ki je moja boljša disciplina, izšlo v mojo korist," je po drugem ponesrečenem nastopu v Cortini povedala Bucik Jogan. Doslej je na OI najboljšo uvrstitev dosegla z 11. mestom.

Nastopili sta tudi olimpijski debitantki Caterina Sinigoi in Nika Tomšič. Sinigoi je z zaostankom 6,96 sekunde končala na 31. mestu. "Zjutraj sem bila še kar sproščena, pred tekmo pa se je že poznala tema. To se je pokazalo v prvi vožnji, ko nisem razmišljala o taktiki. Sicer pa bi nastop ocenila pozitivno, saj sem dobro smučala. Malo mi je manjkalo hitrosti, ampak za olimpijski debi je to dobro," je menila Tržačanka v slovenski reprezentanci.

Nika Tomšič
Nika Tomšič
FOTO: Profimedia

Tomšič pa je bila z zaostankom 8,39 sekunde 36. od 54 tekmovalk, ki so pravilno izpeljale obe vožnji. "Vzdušje je bilo super, vreme odlično, podlaga vrhunska. Postavitev vratc na prvi progi pa je bila malo prehitra zame. Sem sicer dala vse od sebe, čez grbine sem pa izgubila kar nekaj časa. Visok zaostanek ni dobro vplival na moje počutje, čeprav sem nekatere odseke odmučala dobro. Led je prebit, a nisem zadovoljna z nastopom. Na drugi progi sem najbolj 'zafrknila' v ključnem delu na ravnini," je menila Tomšič.

Veleslalom (ž), končni vrstni red:

1. F. Brignone (Ita) 2:13,50

2. T. Stjernesund (Nor) +0,62

. S. Hector (Šve) +0,62

4. L. Della Mea (Ita) +0,67

5. J. Scheib (Avt) +0,69

6. M. Holtmann (Nor) +0,74

7. M. Gasienica Daniel (Pol) +0,75

8. A. Robinson (Nzl) +0,80

9. L. Dürr (Nem) +0,81

10. S. Goggia (Ita) +0,87

olimpijske igre ženski veleslalom ana bucik jogan nika tomšič caterina sinigoi

Klaebo s štafetno zmago do novega olimpijskega rekorda

KOMENTARJI

televizija2000
15. 02. 2026 15.56
Odlična forma veteranke Brignone
+1
1 0
Rudar1
15. 02. 2026 15.36
Bravo Federica
+2
2 0
St. Gallen
15. 02. 2026 15.33
ko ni Ilke in Vonove je vse lazje
0 0
Žmavc
15. 02. 2026 15.58
Ja. Ilka bi sploh otežila vseskupaj.
0 0
Krokodil1922
15. 02. 2026 15.20
Zelo zasluženo. Zelo ji privoščim. Je zelo prijazna in simpatična. Za ta uspeh je garala po hudi poškodbi, in bila od boga nagrajena v pravem trenutku in to doma.
+2
2 0
Žmavc
15. 02. 2026 15.00
Luštne so vse. Res. Čudovita, čvrsta športna telesa, ujeta v opetih dresih... Super tekma.
+4
4 0
oježeš
15. 02. 2026 14.51
Napeta tekma, tako napeto še ni bilo. Kar tri z enakim časom v cilju na prvi progi in nato še dve v istem času na drugi progi. Zanimivo. Kar se mi ne zdi prav je to, če sta dve na drugem mestu, pomeni, da je četrta tekmovalka tretja. Tukaj in tudi na drugih tekmah, tisto, ki je v bistvu in realno dosegla tretje mesto pa kar odstranijo. To ni pošteno. Če sta dve drugi, mora biti še vedno tekmovalka na tretjem mestu, ne pa da tretje mesto kar izbrišejo. Kar pomeni, prva=zlata, drugi dve sta=srebrni in četrta=bronasta. Zdaj pa zgleda da brona sploh ne podelijo ampak le dve srebrni medalji, kar ni pošteno. Saj ja znajo šteti do tri, ne pa samo do dve, nato pa od štiri dalje. Me zanima kdaj dobita obe drugi dve srebrni medalji, ker imajo verjetno pripravljeno le eno.
-6
1 7
deltex
15. 02. 2026 15.10
Ne more biti tretja, če so tri pred njo bile hitrejše...daj malo pomisli. Teoretično bi lahko recimo 10 tekmovalk osvojilo zlato medaljo z enakim najboljšim časom. potem ne bi podelili niti srebro niti bron. Druga najhitrejša bi bila šele enajsta...
+1
1 0
Rudar1
15. 02. 2026 15.38
Izgleda da ti ne znaš ravno dobro šteti
0 0
Betuul
15. 02. 2026 14.39
Sicer na še slo niso tako zanič???Ampak ni jasn’ zakaj so tako šibke; in ne napadejo te količke??Moličke je potrebno napadat!!! Mogoč za to izvajati bočni ples 500ponovitev na dan????😹😝🤪
Odgovori
5 0
Pfolca
15. 02. 2026 14.36
Feferica 👌🏻 bella
Odgovori
3 0
St. Gallen
15. 02. 2026 14.31
Glede let bi potem tudi Ilka lahko dobila medaljo
Odgovori
5 0
Sandokkan
15. 02. 2026 14.29
Forza Italia Forever!!!! 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
Odgovori
3 2
puspan
15. 02. 2026 14.28
Če si je nekdo krvavo zaslužil zlato olimpijsko medaljo, je to Federica Brignone.!!!!
Odgovori
6 1
Sandokkan
15. 02. 2026 14.05
Kaj prisiljeno take kot Šinigoj??????
Odgovori
3 2
Sandokkan
15. 02. 2026 14.04
Sramota za Slovenijo
Odgovori
7 2
gora73
15. 02. 2026 14.02
Bucik je imela prehud tempo in posledično je sledil odstop🤣🤣
Odgovori
6 0
Minifa
15. 02. 2026 13.59
Zelo se je borila Ana Bucik..razrila je smučišče za vse..
Odgovori
7 0
4krogci
15. 02. 2026 13.58
Kero presenecenje res!
Odgovori
2 2
inside1
15. 02. 2026 13.57
da na olimpijskem veleslalomu odstopis, mora biti res nekaj močno narobe. tile naši smučarji samo še sramotijo državo. kaj sploh delajo na treningih, če se temu lahko sploh lahko tako reče....
Odgovori
7 0
FrankCostello
15. 02. 2026 13.54
Buckova turistka še kar sramoto dela slovenskem smučanju!
Odgovori
10 2
Prašak
15. 02. 2026 13.43
Bucik bo presenečenje druge vožnje.
Odgovori
5 0
štajerc65
15. 02. 2026 13.48
Bucik je že out.
Odgovori
3 1
Komentator aligator
15. 02. 2026 13.25
Cultori naša bo napadla.
Odgovori
5 0
4krogci
15. 02. 2026 13.58
Misles sovascanka od JJja?
Odgovori
1 7
