OI 2026

Pred Ilko Štuhec in Ano Bucik Jogan alpska kombinacija

Cortina d'Ampezzo, 10. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
FOTOGALERIJA: Ilka Štuhec razkrila, da bo nadaljevala kariero

Mariborčanko Ilko Štuhec v torek čaka druga preizkušnja na letošnjih olimpijskih igrah. V alpski ekipni kombinaciji jo čaka smuk, potem ko je bila v posamični preizkušnji 15. Z nedeljskim rezultatom ni bila najbolj zadovoljna. Kasneje bo na vrsti slalomska preizkušnja, na kateri bo Slovenijo zastopala Ana Bucik Jogan.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Profimedia

"Želim odpeljati to kombinacijo in uživati. Verjamem, da bova obe dali vse od sebe za uspešen nastop. Veselim se tudi superveleslaloma, v tej disciplini sem tu že zmagala," je dejala Ilka Štuhec.

Januarja 2017 je v Cortini dosegla eno izmed osmih zmag v svetovnem pokalu. Po smuku v olimpijski Cortini, ko je zasedla 15. mesto, je tudi napovedala, da si bo ogledala posnetke vožnje Američanke Breezy Johnson, ki je po prvem mestu na prejšnjem SP osvojila še zlato olimpijsko medaljo.

V kombinaciji bo nastopila bo skupaj z Ano Bucik Jogan, ki bo po koncu sezone sklenila športno pot. Štuhec pa je po posamičnem smuku dejala, da je bil to njen zadnji olimpijski nastop v tej disciplini.

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan
FOTO: Luka Kotnik

"Mislim, da sem dobro pripravljena, za nami je že večina sezone. Na zadnjih treningih sem dobro smučala. V tej zimi mi še ni uspelo sestaviti zelo dobre tekme in tega se nadejam na OI. Želim si prikazati svoje najboljše smučanje, to je moj glavni cilj," je dejala Bucik Jogan.

alpska smučanje oi cortina

'Vemo, da smo favoriti. Anžetu prednost pred Timijem'

