Pred Ilko Štuhec in Ano Bucik Jogan alpska kombinacija

"Želim odpeljati to kombinacijo in uživati. Verjamem, da bova obe dali vse od sebe za uspešen nastop. Veselim se tudi superveleslaloma, v tej disciplini sem tu že zmagala," je dejala Ilka Štuhec.

Januarja 2017 je v Cortini dosegla eno izmed osmih zmag v svetovnem pokalu. Po smuku v olimpijski Cortini, ko je zasedla 15. mesto, je tudi napovedala, da si bo ogledala posnetke vožnje Američanke Breezy Johnson, ki je po prvem mestu na prejšnjem SP osvojila še zlato olimpijsko medaljo.