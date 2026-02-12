Pred Ilko Štuhec zadnji olimpijski nastop v karieri

Ilki Štuhec se nastop v njeni najmočnejši disciplini, smuku, ni izšel po željah, končala je na 15. mestu. V mešani ekipni tekmi pa je ostala brez uvrstitve, potem ko je Ana Bucik Jogan predčasno končala slalomski del. Zdaj ima izkušena Mariborčanka zadnjo olimpijsko priložnost, nastopila bo še na superveleslalomski tekmi, ki se bo v Cortini začela ob 11.30.