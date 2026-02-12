Ilki Štuhec se nastop v njeni najmočnejši disciplini, smuku, ni izšel po željah, končala je na 15. mestu. V mešani ekipni tekmi pa je ostala brez uvrstitve, potem ko je Ana Bucik Jogan predčasno končala slalomski del. Zdaj ima izkušena Mariborčanka zadnjo olimpijsko priložnost, nastopila bo še na superveleslalomski tekmi, ki se bo v Cortini začela ob 11.30.
OI 2026
Pred Ilko Štuhec zadnji olimpijski nastop v karieri
Na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini bo za slovenske ljubitelje športa najbolj zanimivo v Cortini, kjer bo v ženskem superveleslalomu na svojem zadnjem olimpijskem nastopu tekmovala slovenska specialistka za hitri disciplini Ilka Štuhec.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.