Pred Nikinim srebrom: dvakrat zlata Urša Bogataj, štiri kolajne za Petra Prevca

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Srebrna kolajna za Niko Prevc Bobo

Srebrna kolajna za Niko Prevc Bobo

Srebrna kolajna za Niko Prevc Bobo

Srebrna kolajna za Niko Prevc Bobo

Srebrna kolajna za Niko Prevc Bobo

Srebrna kolajna za Niko Prevc Bobo

Nika Prevc AP













Med dekleti je bila najboljša Urša Bogataj, ki je bila tudi del zlate mešane ekipe, v kateri so bili še Nika Križnar (danes Vodan), Peter Prevc in Timi Zajc. Peter Prevc je sicer tudi, po številu kolajn, najuspešnejši slovenski skakalec. Zbral je kar štiri olimpijska odličja, poleg omenjenega zlata ima še srebro in bron s posamičnih tekem v Sočiju ter srebrno odličje z ekipne tekme v Pekingu, kjer so mu družbo delali še Zajc, Lovro Kos in brat Cene.

Ujeli alpince po številu medalj

Skupno osem olimpijskih kolajn za slovenske skakalce pomeni, da so smučarski skoki z alpskim smučanjem izenačili po številu osvojenih odličij. Alpinci so namreč doslej tudi osvojili točno osem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke