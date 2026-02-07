Naslovnica
OI 2026

Pred Nikinim srebrom: dvakrat zlata Urša Bogataj, štiri kolajne za Petra Prevca

Predazzo, 07. 02. 2026 21.41 pred 8 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Srebrna kolajna za Niko Prevc

Slovenski skakalci in skakalke so sicer na devetih igrah, na katerih so nastopili, v domovino, pred srebrom Nioke Prevc, prinesli sedem kolajn. Od tega dve zlati. In to obe na zadnjih igrah v Pekingu. Nika Preeevc je poskrbela za skupno osmo, potem ko je bila na srednji napravi v Predazzu srebrna.

Med dekleti je bila najboljša Urša Bogataj, ki je bila tudi del zlate mešane ekipe, v kateri so bili še Nika Križnar (danes Vodan), Peter Prevc in Timi Zajc. Peter Prevc je sicer tudi, po številu kolajn, najuspešnejši slovenski skakalec. Zbral je kar štiri olimpijska odličja, poleg omenjenega zlata ima še srebro in bron s posamičnih tekem v Sočiju ter srebrno odličje z ekipne tekme v Pekingu, kjer so mu družbo delali še Zajc, Lovro Kos in brat Cene.

Ujeli alpince po številu medalj

Skupno osem olimpijskih kolajn za slovenske skakalce pomeni, da so smučarski skoki z alpskim smučanjem izenačili po številu osvojenih odličij. Alpinci so namreč doslej tudi osvojili točno osem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na igrah v Milanu in Cortini bo sicer nastopilo sedem slovenskih skakalcev in skakalk, največ pozornosti pa sta deležna Nika in Domen Prevc. Oba sta namreč na igre dopotovala kot vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala, Domen pa je temu dodal še naslov svetovnega prvaka v poletih in zmago na novoletni turneji.

smučarski skoki nika prevc
KOMENTARJI1

Betuul
07. 02. 2026 21.54
👏olimpijki Niki Prevc za uspeh 👏ateju in mami Prevc 👏in vsem Prevčevim👏
Odgovori
+4
4 0
