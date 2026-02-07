Pred Nikinim srebrom: dvakrat zlata Urša Bogataj, štiri kolajne za Petra Prevca

Med dekleti je bila najboljša Urša Bogataj, ki je bila tudi del zlate mešane ekipe, v kateri so bili še Nika Križnar (danes Vodan), Peter Prevc in Timi Zajc. Peter Prevc je sicer tudi, po številu kolajn, najuspešnejši slovenski skakalec. Zbral je kar štiri olimpijska odličja, poleg omenjenega zlata ima še srebro in bron s posamičnih tekem v Sočiju ter srebrno odličje z ekipne tekme v Pekingu, kjer so mu družbo delali še Zajc, Lovro Kos in brat Cene.
Ujeli alpince po številu medalj
Skupno osem olimpijskih kolajn za slovenske skakalce pomeni, da so smučarski skoki z alpskim smučanjem izenačili po številu osvojenih odličij. Alpinci so namreč doslej tudi osvojili točno osem.
Na igrah v Milanu in Cortini bo sicer nastopilo sedem slovenskih skakalcev in skakalk, največ pozornosti pa sta deležna Nika in Domen Prevc. Oba sta namreč na igre dopotovala kot vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala, Domen pa je temu dodal še naslov svetovnega prvaka v poletih in zmago na novoletni turneji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.