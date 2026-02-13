"Povsem v redu, brez večjih posebnosti," je uvodni trening skakalk povzel glavni trener in dodal, da je zadovoljen s prvimi skoki. "Zagotovo smo imeli nekaj težav, a smo to pričakovali. Prehod z manjše na večjo skakalnico je vedno zahteven, kar se je pokazalo." Olimpijska podprvakinja s srednje skakalnice Nika Prevc in Nika Vodan, ki sta na mešani ekipni tekmi osvojili zlato medaljo skupaj z Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom, po svojih prvih treh skokih nista bili najbolj zadovoljni, kar je po njegovem mnenju upravičeno. "Imata še kar nekaj rezerv. Vemo, v čem je težava, in me ne skrbi. Preveč sta agresivni v počepu in premalo v zraku."

Vodan je po treningu govorila o pomanjkanju energije po mešani ekipni tekmi, a to Tepeša ne skrbi. "Vedeli smo, da občutki še ne bodo pravi. Važno je, da bodo v nedeljo, priporočljivo že v soboto zjutraj, da lahko greš z zaupanjem na tekmo." Nekaj besed je namenil tudi drugi Niki: "Vesel sem, da je malo nezadovoljna, glede na to, da skok v zadnji seriji ni bil tak, kot bi si želela. Je perfekcionistka, v vsakem skoku želi dati svoj maksimum. Ta skakalnica je drugačna, več je hitrosti, na kar nismo vajeni, in tudi vetra je veliko v hrbet."

Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip FOTO: Bobo

Prevc na treningu pokazala, da je favoritinja

Mlada slovenska šampionka je sicer krojila vrh treh serij prvega treninga z drugim, prvim in četrtim mestom. Tudi Vodan z devetim, desetim in sedmim mestom ni bila daleč zadaj. Katra Komar je zasedla 30., 21. in 20., Maja Kovačič pa 34, 39. in 29. mesto. Tepeš je po treningu dejal, da bodo vse štiri skakalke trening opravile tudi v soboto, ki bo vseeno nekoliko drugačen glede na zgodnjo uro v primerjavi z večernimi tekmami. "Pogoji so podobni kot zvečer, le luči niso prižgane. Bomo videli, kako bo, odvisno bo tudi od vremena." V načrtu za prost dan je bil regeneracijski trening odbojke, ki služi tudi za povezanost ekipe. Je pa priznal, da niso vajeni toliko prostega časa. "Navajeni smo biti v polnem pogonu, da vseskozi treniramo in imamo konec tedna tekme. Tukaj ne moremo dodati preveč kondicijskih treningov, ker bi izginili občutki, skačeš lahko le na uradnih treningih in še posebej za Katro in Niko, ki nista skakali mešane tekme, je bilo veliko prostega časa."

Selektor ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš. FOTO: Luka Kotnik

Čas za slavje po koncu sezone