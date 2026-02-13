Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

'Prehod z manjše na večjo skakalnico je vedno zahteven'

Predazzo, 13. 02. 2026 21.11 pred 33 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Selektor ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš.

Slovenske skakalke so imele v petek prost dan, potem ko so v četrtek zvečer opravile prvi trening na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu. Selektor Jurij Tepeš je bil z uvodnimi skoki svojih varovank zadovoljen, rezerve in napake, ki se pojavljajo ob prehodu z manjše na večjo napravo, pa bodo lahko odpravile še na sobotnem jutranjem treningu.

"Povsem v redu, brez večjih posebnosti," je uvodni trening skakalk povzel glavni trener in dodal, da je zadovoljen s prvimi skoki. "Zagotovo smo imeli nekaj težav, a smo to pričakovali. Prehod z manjše na večjo skakalnico je vedno zahteven, kar se je pokazalo."

Olimpijska podprvakinja s srednje skakalnice Nika Prevc in Nika Vodan, ki sta na mešani ekipni tekmi osvojili zlato medaljo skupaj z Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom, po svojih prvih treh skokih nista bili najbolj zadovoljni, kar je po njegovem mnenju upravičeno. "Imata še kar nekaj rezerv. Vemo, v čem je težava, in me ne skrbi. Preveč sta agresivni v počepu in premalo v zraku."

Preberi še Prevc postavil daljavo dneva, nato izpustil oba skoka

 Vodan je po treningu govorila o pomanjkanju energije po mešani ekipni tekmi, a to Tepeša ne skrbi. "Vedeli smo, da občutki še ne bodo pravi. Važno je, da bodo v nedeljo, priporočljivo že v soboto zjutraj, da lahko greš z zaupanjem na tekmo."

Nekaj besed je namenil tudi drugi Niki: "Vesel sem, da je malo nezadovoljna, glede na to, da skok v zadnji seriji ni bil tak, kot bi si želela. Je perfekcionistka, v vsakem skoku želi dati svoj maksimum. Ta skakalnica je drugačna, več je hitrosti, na kar nismo vajeni, in tudi vetra je veliko v hrbet."

Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip
Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip
FOTO: Bobo

Prevc na treningu pokazala, da je favoritinja

Mlada slovenska šampionka je sicer krojila vrh treh serij prvega treninga z drugim, prvim in četrtim mestom. Tudi Vodan z devetim, desetim in sedmim mestom ni bila daleč zadaj. Katra Komar je zasedla 30., 21. in 20., Maja Kovačič pa 34, 39. in 29. mesto.

Tepeš je po treningu dejal, da bodo vse štiri skakalke trening opravile tudi v soboto, ki bo vseeno nekoliko drugačen glede na zgodnjo uro v primerjavi z večernimi tekmami. "Pogoji so podobni kot zvečer, le luči niso prižgane. Bomo videli, kako bo, odvisno bo tudi od vremena."

V načrtu za prost dan je bil regeneracijski trening odbojke, ki služi tudi za povezanost ekipe. Je pa priznal, da niso vajeni toliko prostega časa. "Navajeni smo biti v polnem pogonu, da vseskozi treniramo in imamo konec tedna tekme. Tukaj ne moremo dodati preveč kondicijskih treningov, ker bi izginili občutki, skačeš lahko le na uradnih treningih in še posebej za Katro in Niko, ki nista skakali mešane tekme, je bilo veliko prostega časa."

Selektor ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš.
Selektor ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš.
FOTO: Luka Kotnik

Čas za slavje po koncu sezone

Podobno kot skakalca in skakalki tudi on še ni zares proslavil odličja. "Po koncu sezone bomo potegnili črto in seštevali vse skupaj. Zdaj trenutno razmišljamo predvsem o veliki skakalnici. Ne smemo spati na lovorikah, vsak dan je nov dan," je dejal.

Rezultatskih ciljev za tekmo ni želel podajati. "Treba bo dobro skakati. Želim, da so punce zadovoljne, ker po treningu niso bile. Lahko smo zadovoljni s šestim mestom, mogoče z drugim nismo. Brezpredmetno je o tem govoriti. Dobro je treba skakati, na ostalo nimamo vpliva. To je šport v naravi in marsikaj se lahko zgodi."

Ženska tekma na veliki skakalnici bo na sporedu v nedeljo ob 18.45. Že pred tem se bodo v soboto na veliki napravi za odličja pomerili moški.

olimpijske igre nika prevc jurij tepeš smučarski skoki

Prevc postavil daljavo dneva, nato izpustil oba skoka

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
13. 02. 2026 21.48
👏Mogoče bodo pa zdaj Katra in Maja naprej potegnale vsaj do 1Omesta?? To bi pa blo
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila veselo novico
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
Ljubila ga je do smrti
Ljubila ga je do smrti
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
moskisvet
Portal
Koliko kalorij ima en krof?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
okusno
Portal
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534