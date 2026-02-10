Naslovnica
OI 2026

Presrečni Niki: 'Ves čas smo se spodbujali, to je ekipna zmaga'

Predazzo, 10. 02. 2026 22.37

Avtor:
M.J. M.F. STA
Nika Prevc - Olimpijske igre

Edina dobitnica zlata izpred štirih let v Pekingu v naši skakalni ekipi Nika Vodan je po uspešni prvi tudi v finalni seriji z odliko opravila svoj skok in Slovenijo obdržala v vodstvu pred Norveško z novopečeno olimpijsko prvakinjo Anno Stroem in Japonsko z Nozomi Marujama. Za Slovenko je to že tretja olimpijska medalja.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: AP

"Prvi skok je zelo pomemben, da spodbudiš ekipo, ki te spremlja z vrha, da jo še malo motiviraš. Oba moja skoka sta bila res izjemna. Težko je bilo čakati na razplet," je v prvi izjavi za TV Slovenija po odličnem nastopu dejala Nika Vodan, ki so jo po koncu tekme preplavile solze sreče. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zasluženo smo si priborili to zlato medaljo. Ko podoživljam, sploh ne vem, od kje sem potegnila te skoke. To je manjkalo na posamični tekmi. Sproščenost in igrivost. Potem pa še ostala ekipa, ki je tako ali tako fantastična. Ves čas smo držali skupaj. Preden smo odhajali na skakalnico, smo si dajali petke in se spodbujali. In res nam je uspelo nekaj lepega," je za TV Slovenijo še dejala 25-letnica, ki ima v svoji zbirki že tri olimpijske medalje.

Nika Prevc je v finalu skočila 98,5 metra in slovensko prednost pred zadnjo skupino zvišala na 23,3 točke."Zlata kolajna je enako lepa kot srebrna zaradi vsega vloženega truda. Danes je sodelovala celotna ekipa in vsi, ki so v ozadju, skupaj smo opravili odlično delo. Srečna sem," je olimpijski naslov pospremila Nika Prevc.

Nika Vodan
Nika Vodan
FOTO: AP

Nika Vodan je tako zlati in bronasti kolajni iz Pekinga 2022 dodala še eno zlato odličje, Nika Prevc posamičnemu srebru na prvi tekmi v Predazzu tako želeno zlato, za Laniška in Domna Prevca pa je ta kolajna prva v zbirki odličij. Domen Prevc je s tem postal četrti član družine Prevc z olimpijskim odličjem.

Dogajanje se z manjše naprave zdaj seli na veliko skakalnico, kjer se bo tekmovalni spored začel konec tedna.

smučarsko skoki oi mešana predazzo

