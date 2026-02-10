Presrečni Niki: 'Ves čas smo se spodbujali, to je ekipna zmaga'

Nika Prevc FOTO: AP

"Prvi skok je zelo pomemben, da spodbudiš ekipo, ki te spremlja z vrha, da jo še malo motiviraš. Oba moja skoka sta bila res izjemna. Težko je bilo čakati na razplet," je v prvi izjavi za TV Slovenija po odličnem nastopu dejala Nika Vodan, ki so jo po koncu tekme preplavile solze sreče.

"Zasluženo smo si priborili to zlato medaljo. Ko podoživljam, sploh ne vem, od kje sem potegnila te skoke. To je manjkalo na posamični tekmi. Sproščenost in igrivost. Potem pa še ostala ekipa, ki je tako ali tako fantastična. Ves čas smo držali skupaj. Preden smo odhajali na skakalnico, smo si dajali petke in se spodbujali. In res nam je uspelo nekaj lepega," je za TV Slovenijo še dejala 25-letnica, ki ima v svoji zbirki že tri olimpijske medalje.

Nika Prevc je v finalu skočila 98,5 metra in slovensko prednost pred zadnjo skupino zvišala na 23,3 točke."Zlata kolajna je enako lepa kot srebrna zaradi vsega vloženega truda. Danes je sodelovala celotna ekipa in vsi, ki so v ozadju, skupaj smo opravili odlično delo. Srečna sem," je olimpijski naslov pospremila Nika Prevc.

Nika Vodan FOTO: AP