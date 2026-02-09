Naslovnica
OI 2026

Prevc bo gradil na drugem skoku, Lanišek pa priznal, da se je podelal

Predazzo, 09. 02. 2026 20.52 pred 55 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J. A.M. STA
Domen Prevc

Nemec Philipp Raimund je na svojih prvih olimpijskih igrah zmagal na prvi moški skakalni tekmi na srednji skakalnici v Preadzzu. Najboljši skakalec to zimo Domen Prevc je ob svojem prvencu na igrah zasedel šesto mesto. Več pričakuje od tekme na veliki skakalnici. Za presenečenje je z drugim mestom poskrbel poljski najstnik Kacper Tomasiak, tretje mesto sta si razdelila Japonec Ren Nikaido in Švicar Gregor Deschwanden. Preostala Slovenca nista blestela; Timi Zajc je zasedel 21., Anže Lanišek pa 26. mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Philipp Raimund še nikoli ni zmagal na posamični tekmi svetovnega pokala, tokrat pa je za nemško vrsto pripravil vrhunec zelo težke sezone s številnimi razočaranji. "Ne vem, kako mi je uspelo. Tako sem ponosen. Nikoli nisem zmagal na svetovnem pokalu in sem na vrhu na največjem odru, kar je neverjetno," je Raimund po nastopu povedal za televizijsko postajo ARD.

Philipp Raimund
Philipp Raimund
FOTO: AP

Za presenečenje je z drugim mestom poskrbel poljski najstnik Kacper Tomasiak, tretje mesto sta si razdelila Japonec Ren Nikaido in Švicar Gregor Deschwanden. Branilec naslova Japonec Rjoju Kobajaši, drugi najboljši skakalec te zime, pa se je moral zadovoljiti z osmim mestom.

Preberi še Raimund olimpijski prvak, Prevc končal na šestem mestu

Prevc je na igrah debitiral s šestim mestom, potem ko je v prvi seriji naredil napako. "Napovedal sem, da bom zadovoljen z uvrstitvijo med najboljših deset, a lepše bi bilo, če bi še jaz skočil med najboljše tri," je dejal Prevc za TV Slovenija. Preostala Slovenca nista blestela; Timi Zajc je zasedel 21., Anže Lanišek pa 26. mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Domen je šele v finalni seriji naredil spodoben skok. V prvem nastopu je izgubil ključne točke, škoda. Šesto mesto ni slab dosežek, led je prebit, na tem moramo zdaj graditi," je tekmo za TV Slovenija ocenil selektor Robert Hrgota.

V torek bo na manjši skakalnici še tekma mešanih ekip, na kateri bo slovenska vrsta branila zlato medaljo izpred štirih let. Slovenske barve bodo zastopali Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc in Anže Lanišek.

olimpijske igre predazzo skoki prevc lanišek

Jake Paul v solzah: zaročenka podrla olimpijski rekord

bibaleze
