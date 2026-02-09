Prevc bo gradil na drugem skoku, Lanišek pa priznal, da se je podelal

Philipp Raimund še nikoli ni zmagal na posamični tekmi svetovnega pokala, tokrat pa je za nemško vrsto pripravil vrhunec zelo težke sezone s številnimi razočaranji. " Ne vem, kako mi je uspelo. Tako sem ponosen. Nikoli nisem zmagal na svetovnem pokalu in sem na vrhu na največjem odru, kar je neverjetno ," je Raimund po nastopu povedal za televizijsko postajo ARD .

Za presenečenje je z drugim mestom poskrbel poljski najstnik Kacper Tomasiak , tretje mesto sta si razdelila Japonec Ren Nikaido in Švicar Gregor Deschwanden . Branilec naslova Japonec Rjoju Kobajaši , drugi najboljši skakalec te zime, pa se je moral zadovoljiti z osmim mestom.

Prevc je na igrah debitiral s šestim mestom, potem ko je v prvi seriji naredil napako. " Napovedal sem, da bom zadovoljen z uvrstitvijo med najboljših deset, a lepše bi bilo, če bi še jaz skočil med najboljše tri, " je dejal Prevc za TV Slovenija. Preostala Slovenca nista blestela; Timi Zajc je zasedel 21., Anže Lanišek pa 26. mesto.

"Domen je šele v finalni seriji naredil spodoben skok. V prvem nastopu je izgubil ključne točke, škoda. Šesto mesto ni slab dosežek, led je prebit, na tem moramo zdaj graditi," je tekmo za TV Slovenija ocenil selektor Robert Hrgota.

V torek bo na manjši skakalnici še tekma mešanih ekip, na kateri bo slovenska vrsta branila zlato medaljo izpred štirih let. Slovenske barve bodo zastopali Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc in Anže Lanišek.