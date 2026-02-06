Bizarno: Povečave v mednožju za več vzgona in daljše skoke?

Svetovni protidopinški agenciji (WADA) so bile posredovane trditve, da naj bi smučarski skakalci v svoje genitalije vbrizgavali kislinski serum, s katerim bi umetno povečali njihovo velikost. Zakaj bi si smučarski skakalci vbrizgavali kislinski serum v genitalije, da bi umetno povečali njihovo velikost? To nima nobene povezave z dogajanjem v spalnicah olimpijske vasi.

Smučarska skakalnica v Predazzu FOTO: AP

Po poročanju nemškega časnika Bild so bile WADA predstavljene trditve, da naj bi s tem povečevali površino tekmovalnega dresa v predelu mednožja, kar bi skakalcem omogočilo več vzgona in daljše polete v lovu na olimpijsko zlato. Generalni direktor WADA Olivier Niggli je dejal, da s takšnimi trditvami in njihovim morebitnim vplivom na zmogljivost ni seznanjen. Je pa dodal: "Če bi se kaj takega pojavilo, bi preverili, ali gre za vprašanje dopinga. Ne ukvarjamo pa se z drugimi načini izboljševanja zmogljivosti." Pravila so bila že zaostrena, potem ko so Norvežane lani na svetovnem prvenstvu ujeli pri dodajanju dodatnih šivov v predelu mednožja njihovih tekmovalnih dresov.

Prepoved čelad

Bolj znanstven primer iskanja aerodinamične prednosti je tik pred odprtjem iger britansko reprezentanco pripeljal pred Mednarodno športno razsodišče (CAS) v Milanu. Britanska zveza za bob se je pritožila zaradi prepovedi novih čelad, ki naj bi zaradi nepravilne oblike kršile tekmovalna pravila. Prepoved je kandidatu za zlato medaljo v skeletonu Mattu Westonu preprečila nastop s sporno čelado.

Matt Weston FOTO: AP

Weston je ob čakanju na odločitev CAS-a dejal: "To je šport, v katerem odločajo stotinke sekunde. Zato kot reprezentanca Velike Britanije in z ekipo, ki jo imamo okoli sebe, nenehno uvajamo novosti, iz tekme v tekmo." Ob tem je dodal: "Poskušamo premikati meje in iskati najmanjše prednosti. To je le eden od vidikov inovacij, ki jih izvajamo, in mislim, da smo pri tem precej uspešni. Danes pa se zdi, da je imeti vrhunsko pravno ekipo v športu skoraj tako pomembno kot imeti najboljše trenerje."

