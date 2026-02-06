Naslovnica
Bizarno: Povečave v mednožju za več vzgona in daljše skoke?

Milano, 06. 02. 2026 09.47

Avtor:
S.V.
Predazzo skakalnica

Že pred petkovo otvoritveno slovesnostjo na stadionu San Siro v Milanu so priprave na zimske olimpijske igre v Italiji postregle s številnimi kontroverzami. Športniki nenehno iščejo tekmovalno prednost, a domnevni poskus, ki so ga nekateri poimenovali kar "crotchgate" (škandal, povezan z mednožjem), je naravnost bizaren.

Svetovni protidopinški agenciji (WADA) so bile posredovane trditve, da naj bi smučarski skakalci v svoje genitalije vbrizgavali kislinski serum, s katerim bi umetno povečali njihovo velikost.

Zakaj bi si smučarski skakalci vbrizgavali kislinski serum v genitalije, da bi umetno povečali njihovo velikost? To nima nobene povezave z dogajanjem v spalnicah olimpijske vasi.

Smučarska skakalnica v Predazzu
Smučarska skakalnica v Predazzu
FOTO: AP

Po poročanju nemškega časnika Bild so bile WADA predstavljene trditve, da naj bi s tem povečevali površino tekmovalnega dresa v predelu mednožja, kar bi skakalcem omogočilo več vzgona in daljše polete v lovu na olimpijsko zlato. Generalni direktor WADA Olivier Niggli je dejal, da s takšnimi trditvami in njihovim morebitnim vplivom na zmogljivost ni seznanjen.

Je pa dodal: "Če bi se kaj takega pojavilo, bi preverili, ali gre za vprašanje dopinga. Ne ukvarjamo pa se z drugimi načini izboljševanja zmogljivosti."

Pravila so bila že zaostrena, potem ko so Norvežane lani na svetovnem prvenstvu ujeli pri dodajanju dodatnih šivov v predelu mednožja njihovih tekmovalnih dresov.

Prepoved čelad

Bolj znanstven primer iskanja aerodinamične prednosti je tik pred odprtjem iger britansko reprezentanco pripeljal pred Mednarodno športno razsodišče (CAS) v Milanu.

Britanska zveza za bob se je pritožila zaradi prepovedi novih čelad, ki naj bi zaradi nepravilne oblike kršile tekmovalna pravila. Prepoved je kandidatu za zlato medaljo v skeletonu Mattu Westonu preprečila nastop s sporno čelado.

Matt Weston
Matt Weston
FOTO: AP

Weston je ob čakanju na odločitev CAS-a dejal: "To je šport, v katerem odločajo stotinke sekunde. Zato kot reprezentanca Velike Britanije in z ekipo, ki jo imamo okoli sebe, nenehno uvajamo novosti, iz tekme v tekmo."

Ob tem je dodal: "Poskušamo premikati meje in iskati najmanjše prednosti. To je le eden od vidikov inovacij, ki jih izvajamo, in mislim, da smo pri tem precej uspešni. Danes pa se zdi, da je imeti vrhunsko pravno ekipo v športu skoraj tako pomembno kot imeti najboljše trenerje."

Preprečeni kibernetski napadi

Rusija si že desetletje prizadeva za vrnitev na olimpijske igre, pri čemer je izgubila več pravnih bitk pred športnimi sodišči.

Najprej je bila izključena zaradi državnega dopinškega programa na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014, invazija na Ukrajino pa je njen izgon z največjega športnega dogodka še podaljšala. Rusija kot ekipa ne sme nastopati pod svojo zastavo in himno. Zdaj so Ruse obtožili tudi poskusov spodkopavanja iger z dezinformacijami na spletu in hekerskimi napadi.

Italijanska vlada sporoča, da je preprečila kibernetske napade na olimpijske spletne strani in hotele v enem izmed prizorišč iger, Cortini d'Ampezzo.

Nika Prevc dominantna na petkovih treningih

V Italiji se začenjajo 25. zimske olimpijske igre

