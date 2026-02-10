Prvi transspolni športnik tudi na zimskih olimpijskih igrah

Elis Lundholm, ki se je rodil kot biološka ženska, sebe opredeljuje kot moškega, nastopa pa med ženskami. Torkove uvodne kvalifikacije na grbinah je po veliki napaki, ki jo je naredil med vožnjo, končal na zadnjem mestu. Zdaj bo moral še enkrat v kvalifikacije v sredo, s prvih kvalifikacij pa se je v finale že uvrstila najboljša deseterica.