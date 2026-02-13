54-letni debitant in 37 let mlajša južnokorejska junakinja

"Navijali so zame, ampak je težko, ko izgubiš," je dejal Rich Ruohonen, ki se je že leta 1988 skušal udeležiti iger v Calgary, ko je bil krling šele demonstracijski šport za ZOI.
"Večkrat sem bil blizu, sploh v zadnjih 20 letih," je pojasnil debitant. Za kolege v reprezentanci pravi, da so kot najboljši prijatelji, čeprav so vsi starosti njegovih otrok. Ruohonen je s tem postal najstarejši ameriški udeležene zimskih olimpijskih iger v zgodovini.
Južnokorejska najstnica obnorela rojake
Na drugi strani starostnega spektorja pri naših zahodnih sosedih blesti južnokorejska deskarka Gaon Choi, ki je v četrtek osvojila prvo zlato olimpijsko medaljo za svojo državo v tem športu oziroma snežnih športih nasploh.
17-letnico je zato več južnokorejskih časopisov poimenovalo "čudežno dekle". Južnokorejski športniki so doslej domovini v zimskih športih priborili zlata olimpijska odličja le v drsanju, obenem pa je medalja Gaon prva zlata za državo na letošnjih igrah.
"Čudežno dekle", ki je med prvim nastopom sicer hudo padala, je med drugim premagala dvakratno olimpijsko prvakinjo in branilko naslova, Američanko Chloe Kim.
