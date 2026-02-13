Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

54-letni debitant in 37 let mlajša južnokorejska junakinja

Cortina , 13. 02. 2026 17.14 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
J.B. STA
Rich Ruohonen

Ameriški igralec krlinga Rich Ruohonen je pri 54 letih debitiral na zimskih olimpijskih igrah in tako uresničil svojo dolgoletno ambicijo. Odvetnik iz Minnesote je na led stopil ob porazu ZDA proti Švici, pri čemer ga je s tribun spodbujala družina. V Cortini pa te dni blesti tudi južnokorejska deskarka, ki je od Ruohonena mlajša za kar 37 let.

"Navijali so zame, ampak je težko, ko izgubiš," je dejal Rich Ruohonen, ki se je že leta 1988 skušal udeležiti iger v Calgary, ko je bil krling šele demonstracijski šport za ZOI. 

"Večkrat sem bil blizu, sploh v zadnjih 20 letih," je pojasnil debitant. Za kolege v reprezentanci pravi, da so kot najboljši prijatelji, čeprav so vsi starosti njegovih otrok. Ruohonen je s tem postal najstarejši ameriški udeležene zimskih olimpijskih iger v zgodovini. 

Južnokorejska najstnica obnorela rojake

Na drugi strani starostnega spektorja pri naših zahodnih sosedih blesti južnokorejska deskarka Gaon Choi, ki je v četrtek osvojila prvo zlato olimpijsko medaljo za svojo državo v tem športu oziroma snežnih športih nasploh. 

17-letnico je zato več južnokorejskih časopisov poimenovalo "čudežno dekle". Južnokorejski športniki so doslej domovini v zimskih športih priborili zlata olimpijska odličja le v drsanju, obenem pa je medalja Gaon prva zlata za državo na letošnjih igrah. 

"Čudežno dekle", ki je med prvim nastopom sicer hudo padala, je med drugim premagala dvakratno olimpijsko prvakinjo in branilko naslova, Američanko Chloe Kim.

Preberi še Razhod mu je očitno koristil: po priznanju prevare še do druge medalje
olimpijske igre krling Rich Ruohonen

Prevc na prvem treningu postavil daljavo dneva, kako bo na drugem?

Razhod mu je očitno koristil: po priznanju prevare še do druge medalje

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila veselo novico
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
Ljubila ga je do smrti
Ljubila ga je do smrti
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
okusno
Portal
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534