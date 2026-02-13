54-letni debitant in 37 let mlajša južnokorejska junakinja

"Navijali so zame, ampak je težko, ko izgubiš," je dejal Rich Ruohonen, ki se je že leta 1988 skušal udeležiti iger v Calgary, ko je bil krling šele demonstracijski šport za ZOI.

"Večkrat sem bil blizu, sploh v zadnjih 20 letih," je pojasnil debitant. Za kolege v reprezentanci pravi, da so kot najboljši prijatelji, čeprav so vsi starosti njegovih otrok. Ruohonen je s tem postal najstarejši ameriški udeležene zimskih olimpijskih iger v zgodovini.