Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Imel je dober razlog, zakaj ga ni v pisarni

Minneapolis, 14. 02. 2026 08.14 pred 44 minutami 4 min branja 1

Avtor:
T.H.
Najstarejši ameriški zimski olimpijec

Ko so odškodninskega pravnika Richa Rouhonena, ki je šestkrat dobil nagrado za odvetnika leta v Minnesoti, vprašali, kakšen samodejen odgovor o odsotnosti si bo v teh dneh nastavil na službenem elektronskem naslovu, je v šali odvrnil: "Prosim, ne motite me, sem na olimpijskih igrah".

Ko pa je ta teden stopil na led v olimpijski dvorani v Cortini d'Ampezzo in hitel z metlo čistiti pot pred drsečim kamnom, so njegove sanje postale resničnost. Z nastopom 54-letnika so ZDA dobile novega starostnega rekorderja zimskih olimpijskih iger, o čemer smo že poročali - Rouhonen se je že leta 1988 skušal udeležiti iger v Calgaryju, ko je bil krling šele demonstracijski šport na ZOI.

Preberi še 54-letni debitant in 37 let mlajša južnokorejska junakinja

Kljub njegovi dolgoletni karieri pa so ameriški mediji šele zdaj v Cortini dobili novega ljubljenca. O življenjski zgodbi Richa Rouhonena so se razpisali vsi lokalni mediji v zvezni državi Minnesota, pozornost je dobil tudi na nacionalni ravni - NBC News, Wall Street Journal, USA Today, Los Angeles Times, New York Times.

Rich Ruohonen (s čepico) s soigralci na ledu
Rich Ruohonen (s čepico) s soigralci na ledu
FOTO: AP

Prejšnji naslov najstarejšega ameriškega olimpijca je namreč star že skoraj 100 let, vse od iger v Lake Placidu leta 1932 ga je nosil umetnostni drsalec Joseph Savage, ki je bil takrat star 52 let.

Preberi še Trener ji je rekel, da je prestara. To je bilo pred 22 leti

Rouhonen pa je še dve leti starejši, poleg tega je bil njegov dejanski nastop na olimpijskem ledu pod vprašajem. V ameriški reprezentanci je bil namreč zgolj kot zamenjava, prvo tekmo je presedel na klopi in če ne bi dejansko zadrsal, njegova prisotnost na igrah Milano Cortina 2026 uradno ne bi štela.

Da bi se vpisal na seznam udeležencev zimskih olimpijskih iger, se je zaman trudil skoraj 40 let, vendar se mu je uvrstitev vedno za las izmuznila: "Večkrat sem poskušal, nazadnje pred štirimi leti, ko je moja ekipa osvojila bronasto medaljo. Tisto je res bolelo," je priznal za NPR.

Bolezen v ekipi mu je odprla vrata

Tokrat pa se mu je nasmehnila sreča v nesreči. Igralec Danny Casper je zbolel za Guillain-Barréjevim sindromom, redkim stanjem, pri katerem imunski sistem telesa pomotoma napade živce, zato je Rouhonena prosil, naj se začasno pridruži njegovi ekipi namesto njega.

Rich Ruohonen z Dannyjem Casperjem
Rich Ruohonen z Dannyjem Casperjem
FOTO: Profimedia

"Stric" jih je vozil naokoli, jih zbujal za jutranje treninge, jim kupoval prigrizke. Rouhonenova igra in vodenje pa sta ga naredila tako dragocenega v ekipi, kjer je bila večina igralcev polovico mlajša od njega, da so ga prosili, naj ostane kot rezervni igralec tudi po Casperjevi vrnitvi. To mu je prineslo tudi potovanje v Cortino, saj je Casperjeva ekipa v ameriških kvalifikacijah premagala ekipo, ki jo je vodil nekdanji olimpijski prvak John Shuster – član Rouhonenove stare ekipe. "Prihajam iz časov, ko so fantje na ledu kadili cigarete, mi pa smo le metali kamenje in mislili, da bi lahko bili boljši," priznava Rouhonen.

Najstarejši ameriški zimski olimpijec
Najstarejši ameriški zimski olimpijec
FOTO: Profimedia

Kljub temu za zdajšnje kolege v reprezentanci pravi, da so kot najboljši prijatelji, čeprav so vsi v letih njegovih otrok, 21-letnega Nicholasa in 24-letne Hannah. Povezanost so dokazali tudi v Cortini.

'Ja, srček!"

V četrtek je Švica proti ZDA vodila z 8:2, ekipa je zahtevala menjavo in na led je stopil Rouhonen. Zalučal je težak kamen in si grizel ustnico, ko je opazoval njegovo drsenje po ledu. "Ja, srček! Dober strel, Rich!" je čez led zavpil skip Danny Casper, ki se je rodil leta 2001, 30 let kasneje kot Rouhonen. Vzklik odobravanja je izpustil tudi soigralec Luc Violette, čigar oče je pred leti igral z Rouhonenom.

Rich Ruohonen na olimpijskem ledu
Rich Ruohonen na olimpijskem ledu
FOTO: Profimedia

Ameriški navijači na tribunah so mu namenili stoječe ovacije, kričala je tudi njegova družina, sam pa je bil nekoliko otožen: "Raje bi storil to, ko bi vodili z osem proti dva, ne zaostajali." Vseeno pa ga je ta nastop uradno vpisal na seznam udeležencev zimskih olimpijskih iger, s čimer je pri 54 letih postal najstarejši Američan, ki mu je to uspelo. "Uradno ne bi bil olimpijec, če ne bi stopil na led, česar namestniki ne počnejo vedno," pojasnjuje LA Times.

Vstaja ob petih, na turnir vzame kravato

Toda pri MinnPost opozarjajo, da ni šlo le za prijateljsko ali pokroviteljsko uslugo "starčku". Kljub temu da je Rouhonen, ki je specializiran za odškodninsko pravo, priznan odvetnik s polnim delovnim časom, nikoli ni zapustil ledu.

Rich Ruohonen na olimpijskem ledu
Rich Ruohonen na olimpijskem ledu
FOTO: Profimedia

Trikrat na teden vstane ob petih zjutraj in se odpelje na 50 kilometrov oddaljen trening. Nato odide v svojo odvetniško pisarno in dela ves dan, ob 18. uri zaključi in nato spet trenira. Od četrtka do nedelje preživi na turnirjih v krlingu, kamor s seboj nosi srajco in kravato, da se lahko priključi na video zaslišanja prek Zooma.

Tokrat mu je povezava utripala v Italiji. "Telefon in e-pošta sta mi eksplodirala od čestitk, saj večina ljudi sploh ni vedela, da bom tukaj. Bilo je fantastično," je strnil občutke po zgodovinskem nastopu na olimpijskih igrah.

Rich Rouhonen curling američan najstarejši krling

Trener Kranjca postavljal progo, a to je le majhna prednost

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ve?ni optimist
14. 02. 2026 08.59
glavna novica, ..... sami presodite, kateri pridevnik bi zraven pasal
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Njena nova frizura je pritegnila veliko pozornosti
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
moskisvet
Portal
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Francoski poljub
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534