Roglič: Na olimpijskih igrah je lažje zmagati kot na tritedenskih dirkah

Prvo slovensko kolajno na igrah na severu Italije, srebro smučarske skakalke Nike Prevc v Predazzu, si je Primož Roglič ogledal po televiziji. "Super je bilo, ker smo se lahko veselili srebra. Za javnost štejejo le prva mesta ali kolajne. Športniki pa vemo, da ne gre tako, da se leto dni pred olimpijskimi igrami iznenada zbudiš in rečeš, da greš na igre. Moraš tako dolgo živeti in sanjati, da sploh prideš na olimpijske igre. Da ti uspe še kaj vidnejšega, pa moraš biti še boljši od tekmecev, ki si želijo isto."

Šestintridesetletni Roglič je bil kot mladinski skakalec član kluba iz Kisovca. Na mladinskih svetovnih prvenstvih je bil zlat v ekipi leta 2007 v Trbižu in srebrn ekipno leta 2006 v Kranju. Nikoli ni nastopil v svetovnem pokalu, ker je poleti 2012 povsem zamenjal šport.

Primož Roglič in Remco Evenepoel FOTO: Profimedia

"Se še sprašujem, kako bi bilo, če tega ne bi storil, kar je normalno. A skokov za kolesarstvo ne bi več zamenjal. V mladosti sem sanjal o zimskih olimpijskih igrah, a sem na poletnih prišel do zlata. Lepo je bilo to. Vsak športnik si tega želi, čeprav so le redki olimpijski zmagovalci. Potem pa to doživiš in uživaš v pozitivnih čustvih. Šport sicer postreže z njimi, pa tudi z negativnimi."

Obojih je bilo veliko v njegovi članski karieri svetovnega slovesa, ki si je zgradil kot kolesar. Olimpijsko zlato v kronometru si je priboril v Tokiu leta 2021, na svetovnem prvenstvu leta 2017 pa je bil srebrn. Na dirki po Italiji je slavil po znamenitem vzponu na Svete Višarje leta 2023, štirikrat pa je dobil skupni seštevek dirke po Španiji (2019, 2020, 2021, 2024). Vmes je velikokrat poskrbel za dramo in padce.

Primož Roglič v času, ko je tekmoval za nizozemsko ekipo Jumbo Visma. FOTO: Damjan Žibert