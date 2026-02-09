Naslovnica
OI 2026

Roglič: Na olimpijskih igrah je lažje zmagati kot na tritedenskih dirkah

Cortina d'Ampezzo, 09. 02. 2026 15.38

Avtor:
STA
FOTOGALERIJA: Zlati krog Primoža Rogliča

Slovenski kolesarski šampion in nekdanji skakalec na smučeh Primož Roglič meni, da je v njegovem športu lažje zmagati na olimpijskih igrah kot pa na tritedenska dirkah. "Predvsem zato, ker je krajše vse skupaj. To sta povsem drugačna dogodka," je povedal v ponedeljek ob odprtju slovenske hiše v Cortini d'Ampezzo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvo slovensko kolajno na igrah na severu Italije, srebro smučarske skakalke Nike Prevc v Predazzu, si je Primož Roglič ogledal po televiziji. "Super je bilo, ker smo se lahko veselili srebra. Za javnost štejejo le prva mesta ali kolajne. Športniki pa vemo, da ne gre tako, da se leto dni pred olimpijskimi igrami iznenada zbudiš in rečeš, da greš na igre. Moraš tako dolgo živeti in sanjati, da sploh prideš na olimpijske igre. Da ti uspe še kaj vidnejšega, pa moraš biti še boljši od tekmecev, ki si želijo isto."

Preberi še 'Nika ni razočarana. Ni izgubila zlata, ampak je osvojila srebro'

Šestintridesetletni Roglič je bil kot mladinski skakalec član kluba iz Kisovca. Na mladinskih svetovnih prvenstvih je bil zlat v ekipi leta 2007 v Trbižu in srebrn ekipno leta 2006 v Kranju. Nikoli ni nastopil v svetovnem pokalu, ker je poleti 2012 povsem zamenjal šport.

Primož Roglič in Remco Evenepoel
Primož Roglič in Remco Evenepoel
FOTO: Profimedia

"Se še sprašujem, kako bi bilo, če tega ne bi storil, kar je normalno. A skokov za kolesarstvo ne bi več zamenjal. V mladosti sem sanjal o zimskih olimpijskih igrah, a sem na poletnih prišel do zlata. Lepo je bilo to. Vsak športnik si tega želi, čeprav so le redki olimpijski zmagovalci. Potem pa to doživiš in uživaš v pozitivnih čustvih. Šport sicer postreže z njimi, pa tudi z negativnimi."

Preberi še Nika o Nikinem srebru: Ponosni smo lahko na medaljo, led je prebit

Obojih je bilo veliko v njegovi članski karieri svetovnega slovesa, ki si je zgradil kot kolesar. Olimpijsko zlato v kronometru si je priboril v Tokiu leta 2021, na svetovnem prvenstvu leta 2017 pa je bil srebrn. Na dirki po Italiji je slavil po znamenitem vzponu na Svete Višarje leta 2023, štirikrat pa je dobil skupni seštevek dirke po Španiji (2019, 2020, 2021, 2024). Vmes je velikokrat poskrbel za dramo in padce.

Primož Roglič v času, ko je tekmoval za nizozemsko ekipo Jumbo Visma.
Primož Roglič v času, ko je tekmoval za nizozemsko ekipo Jumbo Visma.
FOTO: Damjan Žibert

A skoke še vedno spremlja. "Nika Prevc je zmagovalka, čeprav ni zmagala. Pokazala je, iz kakšnega testa je, čeprav je jokala od žalosti takoj po tekmi. Izvrstno je nastopila, lahko je ponosna na to kolajn in uživa naprej. Toda če si kot športnik zadovoljen z drugim mestom, potem nikoli ne zmagaš," je sklenil Roglič.

olimpijske igrecortina kolesarstvo roglič
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gustibus
09. 02. 2026 19.10
Rogla je car, zato bom zanj navijal še na dirkah veteranov.
Odgovori
0 0
JackRussell
09. 02. 2026 16.12
Legenda zavedno.
Odgovori
+2
2 0
Zagorac
09. 02. 2026 17.18
Za vedno
Odgovori
0 0
bibaleze
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
