OI 2026

Roglič o smučarskih skakalcih, olimpijskih igrah in Lindsey Vonn

Predazzo, 10. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman A.M.
Primož Roglič

Smučarski skoki in kolesarstvo imajo nekaj skupnega. To je Primož Roglič, olimpijski prvak v kronometru iz Tokia, ki je pred višinskimi pripravami obiskal prizorišče zimskih olimpijskih iger, kjer si je vzel čas za pogovor.

Predazzo, kjer na olimpijskih igrah potekajo smučarski skoki, za Primoža Rogliča ni nič novega. "Ogromno spominov, po navadi sem bil tukaj s smučmi in skakal, nekajkrat pa sem se tukaj vozil tudi s kolesom na dirkah. Kamorkoli smo obrnili, so nas čakali težki klanci," je o majhnem severnoitalijanskem naselju povedal slovenski kolesar.

Roglič je dober prijatelj s slovensko alpsko smučarko Ilko Štuhec, za katero je stiskal pesti na nedeljskem smuku, ki ga je sklenila na 15. mestu. Omenjeno preizkušnjo je zaznamoval hud padec Lindsey Vonn. "Želim ji srečno. Vsi verjamemo, da bo lahko še naprej sledila svojim sanjam," pravi Roglič, ki ima posebno vez tudi s trenerjema Robertom Hrgoto in Jurijem Tepešem. Spoznali so se že v srednješolskih klopeh: "Skupaj smo odraščali in tekmovali, nato pa so naše poti šle v drugačne smeri. Nihče si ni mislil, da bom jaz pristal na kolesu, onadva pa kot vodji reprezentanc."

Zdaj je Roglič na olimpijskih igrah v vlogi gledalca in navijača, pred šestimi leti pa je v Tokiu postal olimpijski prvak v kronometru. "Zelo, zelo težko je sploh priti na olimpijske igre. To ni stvar, za katero bi se odločil eno leto nazaj. Vsi morajo leta in leta trdo delati, da so sploh tu. Na koncu pa so le trije, ki dobijo kolajne," dodaja slovenski kolesarski as.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
olimpijske igre primož roglič predazzo

Lindsey Vonn iz bolnišnice: Ne obžalujem ničesar

Pred Ilko Štuhec in Ano Bucik Jogan alpska kombinacija

