Roglič o smučarskih skakalcih, olimpijskih igrah in Lindsey Vonn

Predazzo, kjer na olimpijskih igrah potekajo smučarski skoki, za Primoža Rogliča ni nič novega. "Ogromno spominov, po navadi sem bil tukaj s smučmi in skakal, nekajkrat pa sem se tukaj vozil tudi s kolesom na dirkah. Kamorkoli smo obrnili, so nas čakali težki klanci," je o majhnem severnoitalijanskem naselju povedal slovenski kolesar.

Roglič je dober prijatelj s slovensko alpsko smučarko Ilko Štuhec, za katero je stiskal pesti na nedeljskem smuku, ki ga je sklenila na 15. mestu. Omenjeno preizkušnjo je zaznamoval hud padec Lindsey Vonn. "Želim ji srečno. Vsi verjamemo, da bo lahko še naprej sledila svojim sanjam," pravi Roglič, ki ima posebno vez tudi s trenerjema Robertom Hrgoto in Jurijem Tepešem. Spoznali so se že v srednješolskih klopeh: "Skupaj smo odraščali in tekmovali, nato pa so naše poti šle v drugačne smeri. Nihče si ni mislil, da bom jaz pristal na kolesu, onadva pa kot vodji reprezentanc."