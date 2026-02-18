Shiffrin razred zase po prvi vožnji, Bucik Jogan 27.

Na razmeroma lahki postavitvi na položni progi, ta je imela le eno past, si je Mikaela Shiffrin priborila 82 stotink sekunde prednosti pred Nemko Leno Dürr, ki bo imela v drugi vožnji priložnost, da popravi napako iz veleslaloma, v katerem je prav tako imela odlično izhodišče po prvi vožnji. Tudi v nedeljo je bila po polovici tekme na drugem mestu.

Razlike od drugega mesta naprej so zelo majhne. Največje presenečenje prve vožnje, mlada Švedinja Cornelia Öhlund zaostaja točno sekundo, Švicarka Camile Rast, edina, ki je na letošnjih slalomih premagala Shiffrin, zmagala je v Kranjski gori, sekundo in pet stotink, peto mesto pa si z zaostankom sekunde in 16 stotink delita Švicarka Wendy Holdener in Švedinja Anna Swenn Larsson. V dobrem položaju za napad sta nato še tudi Albanka Lara Colturi in Nemka Emma Aicher.