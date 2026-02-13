Škot, ki zime ne občuti, bruhal med intervjujem

Petintridesetletni Škot je v teku na 10 kilometrov prosto osvojil šesto mesto in s tem dosegel najboljšo britansko uvrstitev v teku na smučeh na zimskih olimpijskih igrah.
Andrew Musgrave je ocenil, da bi lahko končal celo na četrtem mestu, a so mu načrte prekrižali previsoka temperatura in – kot je dejal sam – preveč Norvežanov na severu Italije.
"Začel sem odlično, prva dva kroga sta bila po načrtu," je za BBC Sport povedal Škot. "2,5 kilometra pred ciljem sem se vključil v boj za medaljo, a mislim, da sem šel prehitro, saj sta bila zadnja dva vzpona izjemno zahtevna. Izgubil sem ogromno časa."
"Za medaljo se verjetno nikoli zares nisem boril, bi pa moral osvojiti četrto mesto. A med četrtim in šestim mestom brez medalje ni velike razlike," njegove besede povzema BBC, ki dodaja, da je med intervjujem celo bruhal.
Musgrave, ki se je pred 17 leti preselil na Norveško, je bil leta 2018 v skiatlonu sedmi – do zdaj je bil to najboljši dosežek britanske reprezentance v tej disciplini.
Z novim rezultatom se je po številu olimpijskih nastopov za Veliko Britanijo med tekači na smučeh povzpel tik za Mika Dixona, ki je med letoma 1984 in 2002 nastopal tako v teku na smučeh kot v biatlonu.
"Od koder prihajam, lahko občasno smučamo, a to ni isto kot v Skandinaviji ali Alpah," je še povedal Musgrave in zaključil: "Ne bomo največja smučarska nacija na svetu. Smo pa se zagotovo postavili na zemljevid kot država, ki lahko konkurira v teku na smučeh."
Veliko Britanijo je v teku na 10 km zastopal tudi Škot James Clugnet, ki je tekmo končal na 34. mestu.
Skiatlon je ena od disciplin v teku na smučeh, ki združuje dva različna sloga tekmovanja v enem. Tekmovalci začnejo s klasičnim slogom, po določenem krogu ali razdalji pa morajo preiti na drsalni (prosti) slog, ne da bi zamenjali smuči ali palice. Ta prehod se običajno zgodi v tehničnem območju, kjer je dovoljena menjava opreme. Skiatlon je tako preizkušnja vzdržljivosti, hitrosti in tehnične prilagodljivosti tekmovalca.
Mike Dixon je britanski tekač na smučeh in biatlonec, ki je med letoma 1984 in 2002 nastopal na več zimskih olimpijskih igrah. Njegova kariera obsega več olimpijskih nastopov, kar ga uvršča med športnike z najdaljšo prisotnostjo na olimpijskih igrah za Veliko Britanijo v teh disciplinah. S svojim dolgoletnim udejstvovanjem je pomembno prispeval k razvoju zimskih športov v Veliki Britaniji.
