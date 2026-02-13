Škot, ki zime ne občuti, bruhal med intervjujem

Petintridesetletni Škot je v teku na 10 kilometrov prosto osvojil šesto mesto in s tem dosegel najboljšo britansko uvrstitev v teku na smučeh na zimskih olimpijskih igrah.

Andrew Musgrave je ocenil, da bi lahko končal celo na četrtem mestu, a so mu načrte prekrižali previsoka temperatura in – kot je dejal sam – preveč Norvežanov na severu Italije.

"Začel sem odlično, prva dva kroga sta bila po načrtu," je za BBC Sport povedal Škot. "2,5 kilometra pred ciljem sem se vključil v boj za medaljo, a mislim, da sem šel prehitro, saj sta bila zadnja dva vzpona izjemno zahtevna. Izgubil sem ogromno časa."

"Za medaljo se verjetno nikoli zares nisem boril, bi pa moral osvojiti četrto mesto. A med četrtim in šestim mestom brez medalje ni velike razlike," njegove besede povzema BBC, ki dodaja, da je med intervjujem celo bruhal.