Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Škot, ki zime ne občuti, bruhal med intervjujem

Cortina , 13. 02. 2026 17.59 pred 9 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Andrew Musgrave

Škotski tekač na smučeh Andrew Musgrave si je na svojem petem nastopu na olimpijskih igrah na vse pretege želel osvojiti prvo medaljo. Šel je tako daleč, da je v intervjuju po preizkušnji na 10 kilometrov celo bruhal.

Petintridesetletni Škot je v teku na 10 kilometrov prosto osvojil šesto mesto in s tem dosegel najboljšo britansko uvrstitev v teku na smučeh na zimskih olimpijskih igrah.

Andrew Musgrave je ocenil, da bi lahko končal celo na četrtem mestu, a so mu načrte prekrižali previsoka temperatura in – kot je dejal sam – preveč Norvežanov na severu Italije.

"Začel sem odlično, prva dva kroga sta bila po načrtu," je za BBC Sport povedal Škot. "2,5 kilometra pred ciljem sem se vključil v boj za medaljo, a mislim, da sem šel prehitro, saj sta bila zadnja dva vzpona izjemno zahtevna. Izgubil sem ogromno časa."

"Za medaljo se verjetno nikoli zares nisem boril, bi pa moral osvojiti četrto mesto. A med četrtim in šestim mestom brez medalje ni velike razlike," njegove besede povzema BBC, ki dodaja, da je med intervjujem celo bruhal.

Andrew Musgrave je navdušil tudi z nevsakdanjo opremo za zimske športe.
Andrew Musgrave je navdušil tudi z nevsakdanjo opremo za zimske športe.
FOTO: Profimedia

Musgrave, ki se je pred 17 leti preselil na Norveško, je bil leta 2018 v skiatlonu sedmi – do zdaj je bil to najboljši dosežek britanske reprezentance v tej disciplini.

Z novim rezultatom se je po številu olimpijskih nastopov za Veliko Britanijo med tekači na smučeh povzpel tik za Mika Dixona, ki je med letoma 1984 in 2002 nastopal tako v teku na smučeh kot v biatlonu.

"Od koder prihajam, lahko občasno smučamo, a to ni isto kot v Skandinaviji ali Alpah," je še povedal Musgrave in zaključil: "Ne bomo največja smučarska nacija na svetu. Smo pa se zagotovo postavili na zemljevid kot država, ki lahko konkurira v teku na smučeh."

Veliko Britanijo je v teku na 10 km zastopal tudi Škot James Clugnet, ki je tekmo končal na 34. mestu.

Razlagalnik

Andrew Musgrave je škotski tekač na smučeh, ki je znan po svojih nastopih na zimskih olimpijskih igrah. Svoje pete olimpijske igre je obeležil z najboljšo britansko uvrstitvijo v teku na smučeh na 10 kilometrov prosto, kjer je osvojil šesto mesto. Pred tem je bil sedmi na skiatlonu leta 2018, kar je bil do nedavnega najboljši dosežek Velike Britanije v tej disciplini. Musgrave se je pred 17 leti preselil na Norveško, ki velja za eno najuspešnejših smučarskih držav, kar mu je omogočilo boljše pogoje za trening.

Skiatlon je ena od disciplin v teku na smučeh, ki združuje dva različna sloga tekmovanja v enem. Tekmovalci začnejo s klasičnim slogom, po določenem krogu ali razdalji pa morajo preiti na drsalni (prosti) slog, ne da bi zamenjali smuči ali palice. Ta prehod se običajno zgodi v tehničnem območju, kjer je dovoljena menjava opreme. Skiatlon je tako preizkušnja vzdržljivosti, hitrosti in tehnične prilagodljivosti tekmovalca.

Mike Dixon je britanski tekač na smučeh in biatlonec, ki je med letoma 1984 in 2002 nastopal na več zimskih olimpijskih igrah. Njegova kariera obsega več olimpijskih nastopov, kar ga uvršča med športnike z najdaljšo prisotnostjo na olimpijskih igrah za Veliko Britanijo v teh disciplinah. S svojim dolgoletnim udejstvovanjem je pomembno prispeval k razvoju zimskih športov v Veliki Britaniji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Andrew Musgrave smučarski tek olimpijske igre cortina

Prevc na prvem treningu postavil daljavo dneva, kako bo na drugem?

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
graf
13. 02. 2026 18.23
Predvečarjšnim začel teči na smučeh .. in takoj postal boljši kot vsi Slovenci !
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila veselo novico
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
Ljubila ga je do smrti
Ljubila ga je do smrti
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
okusno
Portal
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534