Slovenci bodo na srednji skakalnici branili olimpijsko zlato

A.M. M.J. STA
Domen Prevc

Smučarske skakalce danes na olimpijskih igrah čaka še zadnja tekma na srednji skakalnici v Predazzu. Slovenija je pred štirimi leti v Pekingu na tekmi mešanih ekip osvojila zlato. Kolajno bodo tokrat lovili Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc in Anže Lanišek.

Na olimpijskih igrah leta 2022 se je Slovenija zmage na tekmi mešanih ekip razveselila v zasedbi Peter Prevc, Timi Zajc, Urša Bogataj (Križnar) in Nika Križnar (Vodan).

FOTO: AP

Od branilcev kolajne je zdaj v ekipi le Vodan, preostala trojica olimpijskega odličja z ekipne tekme še nima. Nika Prevc je na prvi skakalni tekmi teh iger na srednji skakalnici osvojila srebrno odličje, Domen Prevc je bil na ponedeljkovi moški tekmi v Predazzu šesti, Anže Lanišek pa 26. "Všeč mi je bilo, da sem naredil napredek in stopnjujem formo. Pripraviti se moramo na tekmo mešanih ekip in jo opraviti tako, kot je treba. Ekipna tekma mi pomeni še več, saj bom imel zraven mlajšo sestro. Če pred kom ne želiš stvari zaj..., potem je to mlajša sestra. Če tam narediš napako, se lahko pogrezneš v zemljo," je napovedal 26-letni Prevc, za katerega so to prve olimpijske igre.

Slovenci pa niso edini, ki bodo danes ciljali na najvišjo stopničko. Vloga favorita pripada mešani ekipi Norveške, katere barve bodo zastopali olimpijska prvakinja Anna Odine Stroem, zmagovalka zadnje tekme pred olimpijskimi igrami Eirin Maria Kvandal, Kristoffer Eriksen Sundal in Marius Lindvik. Nevarna utegne biti tudi Japonska, za katero bodo tekmovali druga skakalka letošnje zime Nozomi Maruyama, najuspešnejša skakalka v zgodovini Sara Takanashi, zmagovalec srednje skakalnice na olimpijskih igrah 2022 Ryoyu Kobayashi in bronasti na ponedeljkovi moški tekmi Ren Nikaido.

olimpijske igre smučarski skoki nika prevc nika vodan domen prevc anže lanišek tekma mešanih ekip

JanezNovak13
10. 02. 2026 18.01
Srečno!
Odgovori
+1
1 0
wsharky
10. 02. 2026 17.19
če bo na prizorišču tovariš Han, bo pritisk po medalji za naše skakalce prevelik - ampak moto olimpijskih iger je važno je sodelovati ne zmagati
Odgovori
+2
2 0
