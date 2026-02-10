Slovenci bodo na srednji skakalnici branili olimpijsko zlato

Od branilcev kolajne je zdaj v ekipi le Vodan, preostala trojica olimpijskega odličja z ekipne tekme še nima. Nika Prevc je na prvi skakalni tekmi teh iger na srednji skakalnici osvojila srebrno odličje, Domen Prevc je bil na ponedeljkovi moški tekmi v Predazzu šesti, Anže Lanišek pa 26. "Všeč mi je bilo, da sem naredil napredek in stopnjujem formo. Pripraviti se moramo na tekmo mešanih ekip in jo opraviti tako, kot je treba. Ekipna tekma mi pomeni še več, saj bom imel zraven mlajšo sestro. Če pred kom ne želiš stvari zaj..., potem je to mlajša sestra. Če tam narediš napako, se lahko pogrezneš v zemljo," je napovedal 26-letni Prevc, za katerega so to prve olimpijske igre.