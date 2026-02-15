Slovenija po zaslugi izjemnih skakalcev celo pred Kitajci in Kanadčani

Po zaslugi izjemnih skakalcev in skakalk, ki so v dozdajšnjem delu 25. zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo Sloveniji priskakali kar dve zlati (posamična Domna Prevca in mešano ekipno zlato v postavi Domen Prevc, Anže Lanišek , Nika Vodan in Nika Prevc ) in srebrno kolajno (posamična Nike Prevc), je slovenska reprezentanca na trenutno zavidljivem 13. mestu skupne razpredelnice osvojenih kolajn po državah.

Po zaslugi izjemne smučarsko-skakalne četverice (od leve proti desni: Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc) je Slovenija na trenutno zavidljivem 13. mestu po številu osvojenih kolajn na igrah v Italiji. V hrbet nam gledata celo takšni (športni) velesili, kot sta Kanada in Kitajska.

Kljub dejstvu, da imajo nekatere (športne) velesile, kot sta denimo Kanada (osem medalj, od tega tri srebrne in pet bronastih) in Kitajska (štiri medalje, od tega dve srebrni in dve bronasti) na svojem računu večje število osvojenih medalj, pa je ravno lesk slednjih ključni dejavnik pri razvrščanju reprezentanc po osvojenih odličjih.

Tako je Slovenija zavoljo dveh zlatih kolajn trenutno pred omenjenima velesilama, ki zasedata 18. (Kanada) oziroma 19. mesto (Kitajska). V vodstvu so izjemni Norvežani z 10 zlatimi medaljami (skupno 20), za ovratnik pa jim tesno dihajo gostitelji iger Italijani s skupno 18 kolajnami.