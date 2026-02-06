Slovenske barve bo branilo 37 olimpijcev

To je najmanjša slovenska odprava na zimske igre v tem stoletju oziroma po igrah v Naganu 1998, ko je Slovenijo zastopalo 34 športnikov. Najštevilčnejša je bila v Pyeongchangu 2018 (71), na zadnjih ZOI v Peking 2022 pa je imela Slovenija 43 predstavnikov.
Slovenski športniki so se le s treh zimskih olimpijskih iger vrnili brez kolajne - Albertvilla 1992, Nagana 1998 in Torina 2006. Največ medalj po 1991 so osvojili alpski smučarji (8), sedem so jih prinesli smučarji skakalci, pet pa deskarji na snegu. Po dve imajo še biatlonci in tekači.
Fokus slovenskih navijačev bo v glavnem usmerjen na skakalnico v Predazzu, kjer se bodo prve medalje delile 7. februarja dekletom na mali napravi.
Slovenska olimpijska reprezentanca za igre Milano Cortina 2026:
Alpsko smučanje
Ženske: Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec, Lila Lapanja, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi
Moški: Miha Hrobat, Žan Kranjec, Martin Čater
Biatlon
Ženske: Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman
Moški: Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik
Deskanje na snegu
Ženske: Gloria Kotnik
Moški: Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak
Nordijska kombinacija
Moški: Vid Vrhovnik, Gašper Brecl
Smučarski skoki
Ženske: Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič
Moški: Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc
Smučarski teki
Ženske: Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja
Moški: Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern
