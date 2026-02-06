Naslovnica
OI 2026

Slovenske barve bo branilo 37 olimpijcev

Milano, Cortina, 06. 02. 2026 05.00 pred 10 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
24ur.com STA
Nika Prevc

Slovenska reprezentanca se je na olimpijske igre v Milano in Cortino podala z eno najmanj številčnih zasedb v zgodovini. Kar pa ne pomeni, da naši delegaciji manjka adutov za osvajanje kolajn. Po zaslugi izjemno razpoloženih smučarskih skalacev in skakalk, bojazni, da bi bi se slovenska delegacija v domovino vrnila brez kolajne, praktično ni.

To je najmanjša slovenska odprava na zimske igre v tem stoletju oziroma po igrah v Naganu 1998, ko je Slovenijo zastopalo 34 športnikov. Najštevilčnejša je bila v Pyeongchangu 2018 (71), na zadnjih ZOI v Peking 2022 pa je imela Slovenija 43 predstavnikov.

Slovenska reprezentanca se je z zadnjih iger v Pekingu vrnila s sedmimi kolajnami. Več, osem, jih je osvojila le v Sočiju.
Slovenska reprezentanca se je z zadnjih iger v Pekingu vrnila s sedmimi kolajnami. Več, osem, jih je osvojila le v Sočiju.
FOTO: Luka Kotnik

Slovenski športniki so se le s treh zimskih olimpijskih iger vrnili brez kolajne - Albertvilla 1992, Nagana 1998 in Torina 2006. Največ medalj po 1991 so osvojili alpski smučarji (8), sedem so jih prinesli smučarji skakalci, pet pa deskarji na snegu. Po dve imajo še biatlonci in tekači.

Fokus slovenskih navijačev bo v glavnem usmerjen na skakalnico v Predazzu, kjer se bodo prve medalje delile 7. februarja dekletom na mali napravi.

Slovenska olimpijska reprezentanca za igre Milano Cortina 2026:

Alpsko smučanje

Ženske: Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec, Lila Lapanja, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi

Moški: Miha Hrobat, Žan Kranjec, Martin Čater


Biatlon

Ženske: Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman

Moški: Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik


Deskanje na snegu

Ženske: Gloria Kotnik

Moški: Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak


Nordijska kombinacija

Moški: Vid Vrhovnik, Gašper Brecl


Smučarski skoki

Ženske: Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič

Moški: Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc


Smučarski teki

Ženske: Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja

Moški: Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern

olimpijske igre milano cortina slovenska reprezentanca
