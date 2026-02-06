Slovenske barve bo branilo 37 olimpijcev

To je najmanjša slovenska odprava na zimske igre v tem stoletju oziroma po igrah v Naganu 1998, ko je Slovenijo zastopalo 34 športnikov. Najštevilčnejša je bila v Pyeongchangu 2018 (71), na zadnjih ZOI v Peking 2022 pa je imela Slovenija 43 predstavnikov.

Slovenska reprezentanca se je z zadnjih iger v Pekingu vrnila s sedmimi kolajnami. Več, osem, jih je osvojila le v Sočiju.

Slovenski športniki so se le s treh zimskih olimpijskih iger vrnili brez kolajne - Albertvilla 1992, Nagana 1998 in Torina 2006. Največ medalj po 1991 so osvojili alpski smučarji (8), sedem so jih prinesli smučarji skakalci, pet pa deskarji na snegu. Po dve imajo še biatlonci in tekači.

Fokus slovenskih navijačev bo v glavnem usmerjen na skakalnico v Predazzu, kjer se bodo prve medalje delile 7. februarja dekletom na mali napravi.