Slovenske biatlonke skromne, izstopalo slabo streljanje

Anterselva, 11. 02. 2026 16.13

Avtor:
S.V. STA
Polona Klemenčič

Francoska biatlonka Julia Simon je nova olimpijska prvakinja na ženski 15-kilometrski razdalji. Aktualna svetovna prvakinja je bila zlata že s francosko mešano štafeto. Slovenke so vidne uvrstitve zapravile na strelišču, najboljša je bila Polona Klemenčič na 38. mestu.

29-letna Simon se je po aferi z zlorabo kreditnih kartic pri reprezentančni kolegici Justine Braisaz-Bouchet, obsodbi na trimesečno pogojno zaporno kazen in denarni kazni v višini 20.000 evrov ter krajšem reprezentančnem suspenzu na začetku sezone navijačem odkupila še z drugim zlatom na letošnjih olimpijskih igrah.

Svetovna prvakinja priznala, da je zlorabila kartico reprezentančne kolegice

Francozinja je kljub zgrešenemu strelu za 53,1 sekunde ugnala reprezentančno kolegico Lou Jeanmonnot, ki si je pristreljala dve kazenski minuti, za prvovrstno presenečenje pa je poskrbela 22-letna Bolgarka Lora Hristova na tretjem mestu.

Bolgarka je bila ena od treh tekmovalk, ki so zadele vseh 20 tarč, kar jo je poneslo vse do zmagovalnega odra. V karieri je bila doslej najuspešnejša na lanskem SP v Švici, kjer je osvojila 13. mesto, v tekoči sezoni je bila najboljša na 23. mestu decembra v Östersundu.

Kot v Pekingu 2022 je bila četrta Nemka Vanessa Voigt, le da so bile takrat pred njo tri tekmovalke, ki jih v biatlonski karavani ni več.

Polona Klemenčič
Polona Klemenčič
FOTO: Profimedia

V slovenskem taboru bodo morali priznati, da je 38. mesto Polone Klemenčič daleč od njihovih želja. Analize bodo pokazale posamezne zelo dobre dele tekme, a je bilo streljanje tokrat v Anterselvi zelo slabo in kar tri tekmovalke so končale v zadnji tretjini uvrščenih.

Klemenčič je prepričala v smučini, štirje zgrešeni streli ob zaostanku 3:54 minute pa pričajo, da je bilo ob strelski ničli danes dosegljivo celo zlato. Danes je bila Klemenčič najhitrejša med Slovenkami in vsaj za sobotni sprint napovedala, da so ob dobrem streljanju dovoljene tudi sanje.

Lena Repinc je na prvi olimpijski posamični tekmi v karieri na strelišču napravila šest napak in bila 69., Anamarija Lampič je z osmimi zgrešenimi streli zasedla 75. mesto.

Novinka v reprezentanci Manca Caserman, ki v članski konkurenci praktično nima izkušenj, pa je s šestimi napakami s puško tekmo končala na 85. mestu. 19-letnica na igrah nabira predvsem izkušnje, Sloveniji pa bo v prvi vrsti pomagala v ženski štafeti.

olimpijske igre biatlon

KOMENTARJI9

Roger
11. 02. 2026 17.16
Ja res je nevem kdo jo še to podpira lampičevo v biatlonu če ne gre ne gre !
Odgovori
0 0
Dolenjc5
11. 02. 2026 17.13
Kdaj boLampičeva spoznala da ni biatlonka
Odgovori
+1
1 0
Komentator aligator
11. 02. 2026 17.04
Slaba municija.
Odgovori
0 0
Cupko
11. 02. 2026 16.55
Izletje pa vseeno lep
Odgovori
-1
0 1
Sandokkan
11. 02. 2026 16.46
Skromne???? Slabe!!!!!!!
Odgovori
+1
1 0
gogi_
11. 02. 2026 17.07
Slabe?Zanič!!!!!!
Odgovori
0 0
Nidani
11. 02. 2026 16.40
Sori, ne pisat, kot da je presenečenje! Realnost pač! Zame pa sicer dovolj dobro in čestitam, kljub vašim pričakovanjem!😊
Odgovori
+0
1 1
laufar1988
11. 02. 2026 16.36
Non stop sami izgovori, ko pa pride tekma so pa vse po vrsti out, vazno da se smejimo, butale res 🙈🙈🙈
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
11. 02. 2026 16.21
Preredek zrak je na taki višini.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
