Slovenske biatlonke skromne, izstopalo slabo streljanje

29-letna Simon se je po aferi z zlorabo kreditnih kartic pri reprezentančni kolegici Justine Braisaz-Bouchet , obsodbi na trimesečno pogojno zaporno kazen in denarni kazni v višini 20.000 evrov ter krajšem reprezentančnem suspenzu na začetku sezone navijačem odkupila še z drugim zlatom na letošnjih olimpijskih igrah.

Francozinja je kljub zgrešenemu strelu za 53,1 sekunde ugnala reprezentančno kolegico Lou Jeanmonnot, ki si je pristreljala dve kazenski minuti, za prvovrstno presenečenje pa je poskrbela 22-letna Bolgarka Lora Hristova na tretjem mestu.

Bolgarka je bila ena od treh tekmovalk, ki so zadele vseh 20 tarč, kar jo je poneslo vse do zmagovalnega odra. V karieri je bila doslej najuspešnejša na lanskem SP v Švici, kjer je osvojila 13. mesto, v tekoči sezoni je bila najboljša na 23. mestu decembra v Östersundu.

Kot v Pekingu 2022 je bila četrta Nemka Vanessa Voigt, le da so bile takrat pred njo tri tekmovalke, ki jih v biatlonski karavani ni več.