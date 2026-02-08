Slovenski biatlonci v mešani štafeti končali na 13. mestu

Odločitev o kolajnah je padla na zadnjem streljanju. Franciji je prednost na strelišču ubranila Julia Simon, poleg nje pa so bili v ekipi še Eric Perrot, Quentin Filon Maillet in Lou Jeanmonnot. Za preostali mesti na zmagovalnem odru pa so se borile tri ekipe. Lisa Vittozi je nalogo opravila brez napake in poskrbela za novo veselje gostiteljev na igrah. Lanski zmagovalki svetovnega pokala, Nemki Franziski Preuss, in Norvežanki Maren Kirkeeide pa so se zatresle roke. Nemka je prav na koncu v kazenski krog zavila enkrat, Norvežanka pa kar dvakrat in kolajne so bile razdeljene.