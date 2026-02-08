Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Slovenski biatlonci v mešani štafeti končali na 13. mestu

Antholz, 08. 02. 2026 16.00 pred 10 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
Francija

Francozi so novi olimpijski prvaki v mešani štafeti na 4 x 6 km. Slovenci so v Anterselvi osvojili 13. mesto, boljšo uvrstitev pa je zapravil moški del ekipe, saj sta morala oba tekmovalca po enkrat v kazenski krog.

Odločitev o kolajnah je padla na zadnjem streljanju. Franciji je prednost na strelišču ubranila Julia Simon, poleg nje pa so bili v ekipi še Eric Perrot, Quentin Filon Maillet in Lou Jeanmonnot. Za preostali mesti na zmagovalnem odru pa so se borile tri ekipe. Lisa Vittozi je nalogo opravila brez napake in poskrbela za novo veselje gostiteljev na igrah. Lanski zmagovalki svetovnega pokala, Nemki Franziski Preuss, in Norvežanki Maren Kirkeeide pa so se zatresle roke. Nemka je prav na koncu v kazenski krog zavila enkrat, Norvežanka pa kar dvakrat in kolajne so bile razdeljene.

Anton Vidmar na mešani štafeti
Anton Vidmar na mešani štafeti
FOTO: AP

Slovenska ekipa, katere barve so branili Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc in Polona Klemenčič, bi bila lahko precej višje, če moški del ekipe ne bi po enkrat zavil v kazenski krog. Vidmar je predal kot 19., Planko kot 18., položaj pa sta reševali dekleti. Repinc je z enim popravljanjem zgrešenega strela pridobila dve mesti, izjemno hitra pa je bila Klemenčič in kljub trem popravam prišla do 13. mesta.

olimpijske igre biatlon mešana štafeta slovenija

Breezy Johnson: Moje misli so z Lindsey Vonn

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
08. 02. 2026 16.09
👏 čestitke
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
vizita
Portal
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
cekin
Portal
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Poletje v školjki
Poletje v školjki
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527