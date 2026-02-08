Slovenski biatlonci v mešani štafeti končali na 13. mestu

Odločitev o kolajnah je padla na zadnjem streljanju. Franciji je prednost na strelišču ubranila Julia Simon, poleg nje pa so bili v ekipi še Eric Perrot, Quentin Filon Maillet in Lou Jeanmonnot. Za preostali mesti na zmagovalnem odru pa so se borile tri ekipe. Lisa Vittozi je nalogo opravila brez napake in poskrbela za novo veselje gostiteljev na igrah. Lanski zmagovalki svetovnega pokala, Nemki Franziski Preuss, in Norvežanki Maren Kirkeeide pa so se zatresle roke. Nemka je prav na koncu v kazenski krog zavila enkrat, Norvežanka pa kar dvakrat in kolajne so bile razdeljene.
Slovenska ekipa, katere barve so branili Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc in Polona Klemenčič, bi bila lahko precej višje, če moški del ekipe ne bi po enkrat zavil v kazenski krog. Vidmar je predal kot 19., Planko kot 18., položaj pa sta reševali dekleti. Repinc je z enim popravljanjem zgrešenega strela pridobila dve mesti, izjemno hitra pa je bila Klemenčič in kljub trem popravam prišla do 13. mesta.
