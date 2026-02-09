Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Slovenski skakalci danes v boj za odličja

Predazzo, 09. 02. 2026 16.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Domen Prevc

Potem ko je prva skakalka letošnje zime Nika Prevc v soboto prišla da prve slovenske medalje na letošnjih olimpijskih igrah, bodo danes skušali skakalne uspehe nadaljevati Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc.

Danes zvečer bodo v Predazzu podeljene nove olimpijske kolajne, eden glavnih favoritov na srednji skakalnici pa bo vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Domen Prevc, ki je na nedeljskem treningu v prvi seriji skočil 99 metrov in zasedel četrto mesto. To je eden od razlogov, zakaj je pred tekmo izjemno previden.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: AP

"Majhna skakalnica, zahtevne razmere, zanimivo. Vem, kje so rezerve in na kaj bom mogel biti pozoren," je med drugim povedal Prevc, ki v nadaljevanju treninga ni bil tako uspešen, med tem ko je Anže Lanišek svojo formo stopnjeval. V zadnji seriji je skočil 104,5 metra in končal na petem mestu. "Na mizi je potrebno biti potrpežljiv in potem je vse mogoče," je povedal Lanišek. S treningom je bil najmanj zadovoljen Timi Zajc, ki je prav tako najboljši skok pokazal na koncu, ko je zasedel 12. mesto.

Preberi še Damjan pred prvo olimpijsko tekmo skakalcev: 'Pričakujem, da bomo videli presenečenje'

Ob 18. uri je na sporedu preizkusna serija, posamična tekma pa se začne uro kasneje.

olimpijske igre smučarski skoki domen prevc anže lanišek timi zajc

Roglič: Na olimpijskih igrah je lažje zmagati kot na tritedenskih dirkah

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ganljiv prizor na Super Bowlu: Bad Bunny predal grammyja dečku
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
zadovoljna
Portal
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Drugi teden življenja na Kmetiji se začenja burno
Drugi teden življenja na Kmetiji se začenja burno
To so hit čevlji letošnje pomladi
To so hit čevlji letošnje pomladi
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Babi Dinka nad banko
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
moskisvet
Portal
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527