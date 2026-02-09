Slovenski skakalci danes v boj za odličja

Danes zvečer bodo v Predazzu podeljene nove olimpijske kolajne, eden glavnih favoritov na srednji skakalnici pa bo vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Domen Prevc , ki je na nedeljskem treningu v prvi seriji skočil 99 metrov in zasedel četrto mesto. To je eden od razlogov, zakaj je pred tekmo izjemno previden.

"Majhna skakalnica, zahtevne razmere, zanimivo. Vem, kje so rezerve in na kaj bom mogel biti pozoren," je med drugim povedal Prevc, ki v nadaljevanju treninga ni bil tako uspešen, med tem ko je Anže Lanišek svojo formo stopnjeval. V zadnji seriji je skočil 104,5 metra in končal na petem mestu. "Na mizi je potrebno biti potrpežljiv in potem je vse mogoče," je povedal Lanišek. S treningom je bil najmanj zadovoljen Timi Zajc, ki je prav tako najboljši skok pokazal na koncu, ko je zasedel 12. mesto.