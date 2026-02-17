Naslovnica
OI 2026

'Smo edini, ki smo dobili dve zlati v moški konkurenci, kar zelo veliko šteje'

Predazzo, 17. 02. 2026 08.06

Avtor:
M.J. STA
Robert Hrgota

Slovenca Domen Prevc in Anže Lanišek sta na superekipni tekmi, zadnji skakalni na letošnjih olimpijskih igrah, ostala brez odličja. V tekmo je ob koncu finalne serije posegel snežni metež. To so razveljavili, obveljali so rezultati druge, Slovenca pa sta za las ostala brez medalje. Kot pravita, je bila ta želja, a se jima ni izšla. Črto pod rezultati v Predazzu je potegnil še selektor slovenske reprezentance Robert Hrgota.

Robert Hrgota med navijači po tekmi mešanih ekip
FOTO: Bobo
FOTO: Bobo

Selektorja Roberta Hrgoto je po zadnji tekmi iger pekla majhna razlika do kolajne. "Kako malo točk nam je zmanjkalo za medaljo in na kakšen način smo jih izgubili, malo boli. Nimamo kaj, to je naš šport v naravi. Treba je narediti skok do črte za padec. Fanta sta se sicer dobro borila, Anže je v prvi seriji naredi premik, ki smo si ga želeli," je menil glavni trener.

"Dober meter, ki nam je zmanjkal za medaljo, je trenutno še kar v glavi. Verjamem, da se bo položaj že čez nekaj časa polegel in lahko rečem, da olimpijske igre zapuščamo precej zadovoljni," je tekmo še povzel Hrgota.

Selektor zelo zadovoljen z nastopi v Predazzu

Moška vrsta je na štirih olimpijskih tekmah osvojila dve zlati kolajni, eno na tekmi mešanih ekip skupaj z žensko vrsto. "Sliši se zelo povprečno, polovičen izkupiček, ampak smo pa edini, ki smo dobili dve zlati v moški konkurenci, kar zelo veliko šteje," je v svoji oceni še dejal glavni trener slovenskih orlov.

"Zelo, zelo lepo in skoraj smo imeli tri medalje, ampak skoraj ne pomeni nič. Če poenostavim, so bile to dobre olimpijske igre, videli smo, koliko favoritov je na teh specifičnih skakalnicah v Predazzu. Številnim je spodletelo in veseli me, da Domnu in Anžetu ni, tudi na superekipni tekmi nam skoraj ne bi," je razmišljal selektor.

anjerd
17. 02. 2026 08.23
Ce ne bi imeli skakalcev, olimpijskih iger sploh ne bi gledal, ostali so sli samo po free kondome.
bibaleze
