'Smo edini, ki smo dobili dve zlati v moški konkurenci, kar zelo veliko šteje'

Robert Hrgota med navijači po tekmi mešanih ekip FOTO: Bobo

Selektorja Roberta Hrgoto je po zadnji tekmi iger pekla majhna razlika do kolajne. "Kako malo točk nam je zmanjkalo za medaljo in na kakšen način smo jih izgubili, malo boli. Nimamo kaj, to je naš šport v naravi. Treba je narediti skok do črte za padec. Fanta sta se sicer dobro borila, Anže je v prvi seriji naredi premik, ki smo si ga želeli," je menil glavni trener.

"Dober meter, ki nam je zmanjkal za medaljo, je trenutno še kar v glavi. Verjamem, da se bo položaj že čez nekaj časa polegel in lahko rečem, da olimpijske igre zapuščamo precej zadovoljni," je tekmo še povzel Hrgota.

Selektor zelo zadovoljen z nastopi v Predazzu

Moška vrsta je na štirih olimpijskih tekmah osvojila dve zlati kolajni, eno na tekmi mešanih ekip skupaj z žensko vrsto. "Sliši se zelo povprečno, polovičen izkupiček, ampak smo pa edini, ki smo dobili dve zlati v moški konkurenci, kar zelo veliko šteje," je v svoji oceni še dejal glavni trener slovenskih orlov.